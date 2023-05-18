Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве

Вооруженные силы РФ в ночь на 17 мая нанесли точный удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Тем не менее, ВФУ продолжают накапливать боекомплект и технику. Импровизированные склады формируются скрытно, зачастую на социально-бытовых объектах и в промзонах. Наши точные ракетные атаки имеют большое значение — они не позволяют противнику начать широкомасштабное контрнаступление и в перспективе могут повлиять на поставки оружия ВФУ из стран НАТО, отмечают эксперты.

Планы под ударом

В ночь на 17 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Цели были поражали высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, украинские вооруженные формирования продолжают накапливать силы и средства у линии боевого соприкосновения. По подходящим резервам, а также вооружению и военной технике наносятся массированные удары.

Собеседники «Известий» также отметили, что противник активно накапливает боеприпасы. Импровизированные склады с боекомплектом формируются скрытно, зачастую на социально-бытовых объектах и на территории промышленных предприятий. Российская разведка отслеживает такие поставки, после чего по выявленным местам хранения наносятся массированные удары.

Это не первая такая ракетная атака. В частности, 14 мая Минобороны РФ сообщило о ряде высокоточных ударов по базам ВФУ, складам боеприпасов, вооружения и военной техники, предоставленных странами НАТО. В результате были уничтожены цели в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области.

ВС РФ своими ударами по складам разрушает военную инфраструктуру Украины и не дает возможность начать широкомасштабное контрнаступление, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас мы уничтожаем всю ту помощь западных стран, которую противник накапливал долгие месяцы, — отметил он. — В ходе подготовки к наступательным операциям он аккумулировал большие запасы вооружений и боеприпасов. Они были нужны для обеспечения украинских формирований всем необходимым в ходе контрнаступления и в период после него. Потери таких складов очень болезненны. Мы видим, что после их уничтожения широкомасштабное контрнаступление так и не началось, хотя его никто не отменял.

Алексей Леонков отметил, что ВС РФ стали лучше выявлять военные склады ВФУ — это работа нашей разведки в том числе и космической. По его словам, противник предпринимает все меры по сохранению секретности, но мы его переигрываем.

Эксперт отметил, что для ВФУ эти ресурсы очень важны: помощь Запада не прекращается, но она не может быть вечной.

— Снаряды и вооружение давали под выполнение конкретных задач, а этого не видно, — отметил он. — Украина говорит, что она ведет контрнаступление, у нее есть успехи, но они исключительно медийные. В действительности мы их не видим. А вливать средства просто так Запад не будет. Восстановить уничтоженное у Украины тоже быстро не получится — они боеприпасы и технику со всего мира собирают.

Против Украины сыграла и история уничтожения зенитного комплекса Patriot в Киеве, считает Алексей Леонков.

— Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев, — считает он.

Кроме того, против ВФУ играет то, что страны НАТО опустошают свои арсеналы, но заполнить их нечем.

— Европейские страны старались слить все старье в надежде на новые поступления от американского ВПК, но он начал пробуксовывать, и они из-за сокращения запасов техники и боеприпасов теряют оборонный потенциал. В итоге новые поступления, как минимум, будут скромнее, — резюмировал Леонков.

Т-90 зачищают посадки

В районе Донецка российская армия пресекает все попытки ВФУ отодвинуть линию боевого соприкосновения. В отражении контратак активно задействованы танки Т-90.

— Боевые действия здесь идут вдоль дорог и лесополос. В одну из них заходят солдаты ВФУ, по ним тут же стреляет танк, — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Первый снаряд — пристрелочный, второй и третий — уже попадают по цели. На этом участке линии боевого соприкосновения задействованы новейшие российские танки Т-90.

— Каждый раз, когда на той стороне начинается какое-то движение, из леса выползает это железное чудовище и буквально загоняет своими выстрелами врага обратно в укрытия, — рассказывает корреспондент.

Следом по лесополосе наносят удар наши реактивные системы залпового огня. Танк тем временем уходит с передовой в тыловые районы, чтобы затаиться до следующего огневого налета. Экипаж воюет и повидал вместе со своим Т-90 многое.

На боевой машине много отметин от осколков, но она абсолютно исправна — для нее борозды на броне, не более, чем царапины.

— Мы поехали на эвакуацию танка, до «передка» оставалось метров 500, рядом раздался взрыв, нам сюда осколки и прилетели, – вспоминает боевой эпизод механик-водитель танка с позывным Египет.

Т-90 защищен от противотанковых ракет. У него для этого есть система, которая сбивает с толку лазеры наведения.

— Впереди стоят аэрозоли. Они делают облако из мелкой стружки, поэтому по нам тяжело попасть, — рассказал один из бойцов.

Но теперь самыми опасными врагами танков стали всевозможные дроны и артиллерия, которая наводится с помощью все тех же беспилотников. Спасает зеленая листва на деревьях. Сделав несколько выстрелов, Т-90 немедленно отходит в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Десантники атакуют

17 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 765 человек и 47 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали вести бои по освобождению городских кварталов. Подразделения Южной группировки войск оказывали им поддержку, сковывая противника на флангах.

В районах населенных пунктов Красное и Богдановка российские войска отразили семь атак ВФУ. Кроме того, подразделения ВДВ после атаки заняли более выгодный рубеж обороны.

Авиация за сутки совершила семь вылетов, а артиллерия Южной группировки войск выполнила 64 огневые задачи.

За сутки общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Подразделения 252-го мотострелкового полка в ЛНР отразили две атаки штурмовых групп ВФУ.

Кроме того, в этот период в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВФУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе Херсона поражен пункт управления украинской тактической группы «Гром», в Запорожской области — пункт управления 44-й артиллерийской бригады. В районе острова Великий в Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил спецопераций ВФУ.

День артиллеристов

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. В указе президента РФ говорится, что часть стала гвардейской за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества.

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод лейтенанта Сергея Воронина поддерживал артиллерийским огнем подразделения мотострелков. ВФУ атаковали позиции наших военнослужащих силами пехоты, усиленной танками и БМП. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный дивизион Сергея открыл огонь по врагу.

Воронин грамотно определял точки прицеливания и передавал координаты противника, опережая его по времени. В результате артиллеристы уничтожили отделение мотопехоты боевиков, две боевые бронемашины иностранного производства, а также поразили полевой склад боеприпасов.

Благодаря умелому руководству Сергея Воронина и слаженным действиям его подчиненных, атаку противника удалось сорвать.

В ходе обороны населенного пункта старший сержант Магомед Исмаилов своевременно выявил выдвижение личного состава и техники боевиков в направлении наших позиций.

Он оперативно определил объем огневых задач и общий порядок поражения, после чего был нанесен точный удар.

В результате экипаж боевой машины РСЗО уничтожил БМП, бронеавтомобиль и до десяти боевиков. После поражения противника Исмаилов вывел боевую машину в безопасный район. Атака боевиков была сорвана, а населенный пункт остался под контролем российских подразделений.