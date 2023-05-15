Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия

Вооруженные силы России 14 мая нанесли ряд высокоточных ударов по базам ВФУ, складам боеприпасов, вооружения и военной техники, предоставленных странами НАТО. Поражены цели в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Результативные удары по тылам вызовут у противника дефицит резервов, оружия и боеприпасов в момент, когда на линии боевого соприкосновения идут особо ожесточенные и важные бои, уверены эксперты. В итоге нашим войскам будет значительно легче на переднем крае, отмечают они.

Высокоточные удары

Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВФУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Поражены цели в районе города Тернополь, а также недалеко от Петропавловки в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Также он рассказал, что в районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВФУ, а в Николаеве — арсенал группировки войск «Херсон».

Днем ранее, 13 мая, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВФУ. Недалеко от Запорожья — склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники, сообщили в военном ведомстве.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, украинские вооруженные формирования продолжают предпринимать попытки переброски подкреплений, вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения. Техника и личный состав размещаются в промежуточных пунктах дислокации.

По словам собеседников «Известий», ВС РФ использую современные разведывательные средства, выявляют такие места и наносят массированные ракетно-бомбовые удары высокоточными средствами поражения. Только в прошедшие выходные противнику нанесли серьезные потери — уничтожено не только большое количество личного состава, но и образцы вооружений и техники, поставленные странами НАТО.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

В течение 13 и 14 мая воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины. Власти Днепропетровкой области 14 мая заявили, что вследствие авиаударов был нанесен ущерб нескольким инфраструктурным объектам, включая транспортное предприятие. Кроме того, в этот день администрация Тернопольской области заявила о повторных взрывах после сообщений о «прилете» в промышленную зону областного центра.

Власти Харьковской области сообщили, что в Новобаварском районе города поврежден объект транспортной инфраструктуры. О разрушениях на объекте критической инфраструктуры в городе Очаков сообщило руководство Николаевской области. Днем ранее оно заявляло о повреждении завода в самом областном центре — на одном из предприятий случился сильный пожар.

Бои стали более ожесточенными — об этом говорят потери ВФУ в тысячу и больше человек в день убитыми и раненными, а также количество сожженной бронетехники, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары по военным объектам в тыловых районах в этой ситуации имеют особое значение.

Разбитая украинская бронетехника Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Благодаря таким ударам нашим войскам будет значительно легче на переднем крае, — объяснил эксперт. — Нехватка оружия и боеприпасов у противника позволит нашим бойцам лучше отражать атаки, уничтожать врага. Удар был результативным — это точно. Зеленский не зря начал требовать в Европе все больше и больше оружия, видимо, узнал о его результатах. Такие удары надо наносить систематически и по всей территории, включая Западную Украину, где были созданы большие склады вооружений из стран НАТО и где в последнее время начали забывать о том, что идет спецоперация.

У ВФУ растут потери

13 и 14 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1405 человек и 123 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

В Харьковской, Запорожской областях и ДНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали вести бои по освобождению городских кварталов. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку, сковывая противника на флангах.

За двое суток общие потери ВФУ на донецком направлении составили более 685 военнослужащих убитыми и ранеными, 14 танков, 21 боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВФУ. Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВФУ.

Также, в ДНР и Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВФУ.

ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка в ДНР сбили самолет Су-27, а в районе Купянска в Харьковской области — вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за двое суток было уничтожено 36 беспилотных летательных аппарата противника.

Также в Минобороны сообщили, что 12 мая Украина нанесла ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске, с использованием авиационных ракет Storm Shadow, поставленных Великобританией.

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

В результате удара на территории предприятий начался пожар, получили разрушения ближайшие жилые дома, пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.

Наносивший ракетный удар по Луганску украинский бомбардировщик Су-24 и прикрывавший его Миг-29 были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

Орден за атаку

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Мотострелковый взвод лейтенанта Рамазана Агамирзоева, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты. Штурмовые группы выстроились в боевые порядки и начали атаку. Взвод Рамазана наносил огневое поражение обороне противника на фланге, чтобы отвлечь их основные силы от направления главного удара. В итоге наши военнослужащие прорвали оборону и взяли вражеский опорный пункт, уничтожив более 20 боевиков.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В ходе боя Агамирзоев получил тяжелую контузию, но это не помешало выполнить боевую задачу. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Рамазан Агамирзоев награжден орденом Мужества.

В ходе спецоперации прапорщик Фуад Джабраилов не раз вывозил с поля боя раненых военнослужащих и оказывал им первую медицинскую помощь. Прибыв в район боестолкновения, Фуад вынес четверых раненых с поля боя и организовал их транспортировку в госпиталь.