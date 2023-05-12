Черта города: ВФУ пытались деблокировать Артемовск

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжают наступление при поддержке десантников. Украинские формирования 11 мая начали проводить контратаки северо-западнее и юго-западнее города — в районе поселка Хромово и недалеко от Клещеевки. Эксперты считают, что противнику не дадут деблокировать остатки своего гарнизона, который старается удержаться в западных кварталах города. В этих атаках ВФУ несут большие потери и уже задействовали свои стратегические резервы, так называемую Гвардию наступления. Ее собирались использовать в широко разрекламированном большом весеннем контрнаступлении.

Движение вперед

В западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) российские штурмовые отряды 11 мая продолжали вести наступление. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали действия противника на флангах, сообщили в российском военном ведомстве 11 мая.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские самолеты за сутки в этом районе совершили восемь вылетов, артиллерия Южной группировки войск выполнила 95 огневых задач.

Фото: REUTERS/Adam Tactic Group

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас украинские формирования ведут локальные контратаки на позиции Вооруженных сил России на двух направлениях — на севере от Хромова (северо-западнее Артемовска) и из района Ивановское (юго-западнее города) в сторону Клещеевки. Пока на этих направлениях идут локальные бои.

Украинские части стараются деблокировать остатки своей группировки в западных районах Артемовска, подтвердил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас противник бросает в контратаки те части, которые они готовили для масштабного контрнаступления, — считает он. — Были замечены подразделения из так называемой украинской Гвардии наступления — это был стратегический резерв. Ситуация, конечно, непростая, но, я думаю, у них ничего не получится. Наши ребята знают, с кем имеют дело и как противостоять противнику. Украинские формирования сейчас несут большие потери. Уверен, наши бойцы сделают свое дело в Артемовске, после чего начнут освобождение других населенных пунктов на донецком направлении.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В Минобороны РФ 11 мая сообщили, что за сутки на донецком направлении уничтожены до 230 украинских военнослужащих и наемников , шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских вооруженных формирований.

Операторы дронов к бою готовы

Бойцы российской группировки «Юг» сейчас активно осваивают беспилотники , которые только что получили. На обучение операторов в зоне боевых действий посмотрел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

— Мы не на соревнованиях, чтобы летать быстро туда-сюда. Подучимся и уже будем действовать нагло. А по-другому с ними никак, — говорит боец группировки «Юг» с позывным Новый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Обучают обращению с дронами более опытные товарищи. Они показывают видео с БПЛА, сделанное во время разведки местности. Им удается засечь украинский пикап, по которому тут же открывается огонь. На другом после мощного артиллерийского обстрела полыхает целый укрепрайон боевиков.

Также они рассказывают о первом опыте применения малых БПЛА на передовой. Вспоминают, что нередко бомбы изготавливали собственными руками и они были опасны для самих операторов. Теперь у них на вооружении надежные боеприпасы.

— Сейчас наконечники выкрутил, хвостовик накрутил и вперед. И бомба управляемая, точно вниз летит и в руках, когда вешаешь, не взорвется, — объяснил командир подразделения с позывным Князь.

Бойцы показывают антидроновое ружье с названием «Кошмарик».

— С помощью него дрон лишают управления и он падает, — рассказывают они.

Воины показывают свое расположение — с образцово-показательными блиндажами в несколько накатов.

— Мы сами строители. Сделали блиндаж, как полагается, в три наката. Если не лениться, всё можно соорудить, чтобы обезопасить жизнь свою и близких , — рассказал командир подразделения с позывным Тимоха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В свободное время бойцы ходят в гости друг к другу. У ребят в блиндаже есть импровизированная книга почетных посетителей — на листах картона, закрепленных на стене, гостей просят расписаться. Нередко они пишут регион, откуда прибыли в зону спецоперации. Список внушительный: Чувашия, Екатеринбург, Магадан, Башкирия. Корреспонденты «Известий» тоже оставили свой автограф.

ПВО сбила украинский Су-25

В зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 550 человек и 30 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 11 мая.

Российская ПВО в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины.

В Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» вооруженных сил Фото: РИА Новости

В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны. В Харьковской и Запорожской областях — склады 67-й механизированной и 102-й бригады территориальной обороны соответственно.