Уличное продвижение: основные укрепрайоны ВФУ в Артемовске взяты

В Артемовске российские штурмовые отряды 10 мая продолжили атаки на окраинах города. Сейчас украинские формирования контролируют только часть улиц в западной части города, а также частную застройку. Фактически бои идут уже в пригородах и основные укрепленные районы противника уже взяты. Эксперты отмечают, что ВФУ будут цепляться за Артемовск до последней возможности, но систематическое давление наших сил с фронта и удары по резервам достаточно быстро подавят его волю к сопротивлению.

Кварталы Артемовска

В Артемовске штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах, сообщили в российском военном ведомстве 10 мая.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки Донецкой Народной Республики и западной окраины города Артемовска, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Авиация за сутки в этом районе совершила 10 вылетов самолетами и два вертолетами, артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские боевики контролируют только часть улиц в западной части Артемовска, а также частную застройку. Фактически бои идут уже в пригородах города. Противник продолжает оказывать активное сопротивление. Но его основные укрепленные районы уже взяты.

Выходить из Артемовска подразделения ВФУ не собираются, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Будут сопротивляться до конца, — уверен он. — Трудно сказать, на что они надеются. Уходить в тыл им свои же не дают. Те, кто сидит до последнего, на что-то надеются, но на что — сказать трудно. Может, им обещают армию, которая прорвется к городу и деблокирует их. При полной безнадеге сопротивление бы прекратилось. Пока оно есть, но оказывать его становится всё сложнее и сложнее. Штурмовые отряды оказывают давление с фронта, в последние дни систематически наносятся мощные удары по резервам в этом районе. Они должны понимать, что происходит, и с каждым днем их надежды тают.

Эксперт также напомнил, что у нашего командования главная задача — беречь бойцов, поэтому никто не будет устраивать бессмысленные и дорогостоящие атаки.

В Минобороны РФ 10 мая сообщили, что за сутки на донецком направлении уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, три бронемашины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Т-80 атакуют

На угледарском направлении по украинским позициям бьют танки Т-80 БВМ. Корреспондент «Известий» Даниил Левин понаблюдал за работой экипажей.

Технику к новому выезду готовит командир танковой роты — Герой России и ДНР Руслан Курбанов. С начала СВО он поразил множество целей, а в подразделении капитана — ни одной потери.

На огневую позицию танки Восточного военного округа выдвигаются парами. Стреляют друг за другом прямо через деревья и кусты.

— Двигатель мощностью больше тысячи лошадиных сил разгоняет многотонную машину до 80 км/ч. Огонь по украинским позициям ведет танк, который наши военнослужащие называют «медведь» , — рассказал корреспондент Даниил Левин.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

На танке есть соответствующая надпись — «МедVедь» — с изображением хищника, на дуле — российский триколор.

После нескольких выстрелов противник начинает ответную стрельбу. Снаряд разрывается всего в сотне метров. Но танку такой обстрел не страшен.

После боя Руслан Курбанов рассказывает, за что ему недавно дали Героя ДНР.

— В поселке остался один танк Т-80БВ. Я с техником штурмового отряда нашей бригады туда пробрался, попытались запустить машину — не получилось, потому что сразу нас обстреляли. На второй день запустили, отремонтировали и рано утром уехали на танке, — рассказал командир танковой роты 40-й ОБрМП, Герой РФ, Герой ДНР Руслан Курбанов.

Свою награду он считает заслугой каждого сослуживца. Новый статус никак не повлиял: на очередной боевой выезд он отправляется лично.

Сбитый Су-27

10 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 500 человек и 34 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР поражен пункт управления 107-й бригады теробороны ВФУ. Кроме того, в районе Орехова Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВФУ.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. В Запорожской и Херсонских областях уничтожены склады боеприпасов 65-й и 121-й бригады теробороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВФУ.

Российская ПВО в районе города Изюм Харьковской области сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Медики под огнем

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рядовой Довран Елдашов получил задачу организовать устойчивую радиосвязь между командованием российской батальонно-тактической и штурмовыми группами. Пытаясь отбить район, занимаемый нашими военнослужащими, украинские боевики открыли по нему артиллерийский огонь и начали в атаку.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Из-за обстрела вышла из строя часть техники связи и были повреждены кабельные линии. Довран, рискуя жизнью, под вражеским огнем оперативно восстановил связь , обеспечив эффективное управление группами и подразделениями. Это позволило отбить атаку противника и удержать занимаемый рубеж.

Подразделение старшего лейтенанта медицинской службы Александра Ермакова было атаковано украинскими боевиками. Александр под вражеским огнем лично оказал первую медпомощь 12 бойцам, получившим ранения различной степени тяжести, и оперативно организовал их эвакуацию . Благодаря его грамотным действиям удалось спасти жизни боевых товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Ермаков награжден орденом Мужества.