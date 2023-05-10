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Тылы сражений: российская армия нанесла удар по украинским резервам и складам

Результативные атаки удаленных от линии боевого соприкосновения объектов осложнят ВФУ подготовку наступления
Фото: РИА Новости
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С 6 по 9 мая Вооруженные силы РФ наносили мощные удары по тылам украинских формирований. Так, в ночь на 9 мая атакам высокоточного оружия подверглись пункты сосредоточения резервных подразделений и склады с боеприпасами. ВС РФ пресекли выдвижение резервов, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий. Все назначенные объекты поражены, сообщили в российском Минобороны. Эксперты отмечают, что российские вооруженные силы в преддверии ожидаемого контрнаступления противника поменяли тактику ударов: теперь их наносят не по инфраструктуре военно-промышленного и энергетического комплексов, а по складам и резервам ВФУ. Возросшая результативность таких атак связана и с увеличением эффективности нашей разведки.

Удары по резервам

В ночь на 9 мая Вооруженными силами России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

— В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий, — рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточное оружие
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

С 6 по 9 мая воздушная тревога неоднократно объявлялась по всей территории Украины. Власти Киева заявили, что в ночь на 9 мая в столице и области прогремели взрывы, о разрушениях и пострадавших не сообщалось. По сообщениям местных властей, также в этот день фиксировались взрывы в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Днем ранее власти Киева сообщили, что в ночь на 8 мая была зафиксирована самая массированная атака на город с начала спецоперации. В этот же день после взрывов администрация Одессы заявила о сильном пожаре на одном из складов в области, его площадь составила 10 тыс. кв. м. Серия взрывов ночью была слышна и в разных районах города Запорожья.

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Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, российскими средствами разведки своевременно было обнаружено выдвижение украинских частей и соединений, установлены пункты их дислокации, а также места скопления военной техники и складов с боеприпасами. Удары продолжались несколько суток, для них были задействованы высокоточные средства поражения морского, воздушного и наземного базирования. Также активно применялись оперативно-тактические ракетные комплексы.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Украинская ПВО пыталась отбить удары и перехватить средства поражения на подлете к целям. Справиться с этой задачей противовоздушной обороне ВФУ не удалось, ее работа оценивается как крайне неэффективная.

Также источники «Известий» назвали фейком сообщение об уничтожении российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Ни одна ракета перехвачена не была, все они достигли своих целей и подтвердили уникальные характеристики как по точности, так и по эффективности поражения целей, уточнили собеседники «Известий».

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Вооруженные силы РФ сменили тактику ударов и перенесли свои усилия с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Можно предположить, что наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта, — объяснил эксперт. — Много раз обещанное украинское наступление в итоге перешло от стадии планирования к стадии подготовки. Они начали передислокацию, подтягивают части ближе к линии соприкосновения. И это еще одна из причин, почему их стало легче обнаруживать. Они начали перемещать вперед не только части, но и склады — артиллерийские, горюче-смазочных материалов и другие. Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами, это осложнит противнику подготовку к атакам.

«Торнадо-Г»
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Эксперт также отметил, что передовые части и склады противника уже стали доступны не только для ударов нашего высокоточного оружия большой дальности, но и планирующих бомб, дальнобойных артиллерийских систем и РСЗО.

ВФУ теряют склады

Президент России Владимир Путин 9 мая подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде и 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку почетного наименования «гвардейские». Формирования получили их за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом во время боевых действий.

За четыре дня — с 6 по 9 мая — в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 2335 человек и 164 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили. Российская ПВО в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды в эти дни продолжали активные действия по уничтожению противника и овладели двумя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали украинские формирования на флангах.

На донецком направлении противник за четверо суток потерял свыше 1370 военнослужащих и наемников, четыре танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь гаубиц Д-20, четыре гаубицы Д-30, САУ «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, в этот период в ДНР уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, узел связи 81-й аэромобильной бригады ВФУ. На территории республики было уничтожено несколько складов боеприпасов украинских формирований.

Артиллерия
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Также российские войска поразили командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВФУ и Центра сил специальных операций ВФУ «Юг» на острове Великий Херсонской области. Непосредственно в районе Херсона были поражены пункт управления и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВФУ.

В Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ. В районе населенного пункта Липцы Харьковской области — боеприпасы подразделения украинской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в России).

В Харьковской, Запорожской областях и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, 7 мая над акваторией Черного моря было обнаружено 22 ударных украинских беспилотника. Все они сбиты огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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