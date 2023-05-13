Неопознанный объект: что Киев выдал за сбитый «Кинжал»

В ходе проведения специальной военной операции украинская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты «Кинжал». Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе. Более того, большинство пусков этих изделий вообще не было обнаружено средствами радиолокационного наблюдения ВФУ и НАТО. 9 мая о якобы сбитой гиперзвуковой российской ракете заявил руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым «Известия» разбирались в том, что случилось на самом деле и какие обломки были показаны в Киеве западным журналистам.

Что это было

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, за всё время проведения СВО украинская противовоздушная оборона (ПВО) не смогла перехватить ни одной ракеты «Кинжал». Более того, большинство пусков этих изделий вообще не было обнаружено средствами наблюдения вооруженных формирований Украины (ВФУ) и НАТО.

По словам собеседников издания, часть предъявленных Киевом обломков — это действительно остатки ракет. Но не «Кинжалов». Более того, судя по их внешнему виду, все ракеты не были сбиты, а сработали штатно.

Впервые информация о возможном перехвате «Кинжала» появилась в украинских Telegram-каналах 4 мая. Но тогда официальные представители Киева начали это отрицать. Однако уже 10 мая украинская сторона предъявила некие обломки, которые, как утверждалось, принадлежали новейшей российской ракете.

Фото: соцсети

Тогда же в западных СМИ появились фотографии небольшой выставки остатков ракет разного рода, которую для СМИ организовали в Киеве. Основной экспонат экспозиции был подписан так: «цельнокорпусная оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Тот объект, который был показан с этой табличкой, визуально не имеет ничего общего с элегантной остроносой гиперзвуковой ракетой «Кинжала» , а больше напоминает артиллерийский снаряд для орудий времен Первой мировой войны.

Но, как ни странно, именно так и должна выглядеть бетонобойная проникающая боевая часть современной ракеты или управляемой авиабомбы. Физически этот объект находится внутри обтекаемого и отнюдь не бетонобойного корпуса ракеты сразу за антенной радиолокационной головки самонаведения. При попадании в цель эта боевая часть пробивает конструкцию головного обтекателя, с огромной энергией поражает бетонные перекрытия и заглубляется в грунт, где через некоторое время взрывается, уничтожая объект. Им может быть защищенный штаб, склад, хранилище боеприпасов и любая другая подобная цель. Понятно, что этой боевой части не нужно быть обтекаемой, и она не находится в воздушном потоке при полете на гиперзвуке — это удел внешнего корпуса ракеты.

Что же за боевую часть нам показали? А вот это неизвестно. Да, подобного типа проникающей боевой частью могут оснащаться ракеты гиперзвукового «Кинжала». Но также могут и 9М723 комплекса «Искандер-М», которые имеют в своей конструкции много общего с гиперзвуковым «Кинжалом». И те и другие выпускаются «КБ машиностроения» из Коломны, и действительно, наверное, только создатели по фенотипическим признакам смогут точно определить, где и какой ракеты фрагмент.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Кстати, рядом на выставке лежал аэродинамический руль изделия — или той, или другой. Лежали и другие фрагменты конструкции, которые также могут принадлежать обеим ракетам разработки КБМ.

Гипотезы

Можно пройтись по гипотезам, которые могут сформироваться у подготовленного наблюдателя. Могут ли показанные останки принадлежать ракете комплекса «Кинжал»? Могут. Могут ли эти фрагменты принадлежать ракете 9М723 «Искандер-М»? Могут. И тут надо напомнить, что «Кинжалы» применялись в СВО по целям на Украине считаное количество раз. А вот ракеты 9М723 применялись как минимум десятками, и их останки совершенно точно есть в распоряжении ВСУ. Это первый важный момент.

Бывают ли аварийные пуски боевых ракет? Конечно. Ракета стартует и по каким-то причинам может перестать управляться системой самонаведения. В таком случае боеприпас падает на землю где-то рядом с объектом-целью и необязательно даже взорвется, так как если сбой в работе систем произошел где-то в середине полета, то может оказаться не взведенным взрыватель. Такое может произойти из-за потери электропитания или в результате какой-то более серьезной поломки.

При падении ракета разрушается. Но боевая часть — самая прочная ее часть, и она очень часто остается целой. В некоторых случаях она отлетает на десятки метров от места падения самого изделия. То есть останки ракеты могли оказаться в распоряжении ВСУ и по причине аварийной ситуации.

МиГ-31 перед пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Теоретически гиперзвуковую ракету можно сбить, как и любой объект. Разместите поддон кирпичей в нужный момент времени в указанной точке на пути ракеты Илона Маска, и она прекратит свой полет, несмотря ни на что. На этом строится перехват баллистических ракет системами противоракетной обороны. В распоряжении ВСУ сейчас есть зенитные ракетные комплексы Patriot модификации PAC-3 с повышенными возможностями по перехвату баллистических ракет.

Какова вероятность того, что такой Patriot мог сбить «Кинжал»? В 2015–2017 годах саудовские «Пэтриоты» такой же модификации с переменным успехом поражали йеменские баллистические ракеты класса старых советских ракет Р-17 Scud. И именно с переменным успехом, то есть вероятность поражения была далека от 100%. Если же мы говорим про современные 9М723 «Искандер-М» или тем более про гиперзвуковой «Кинжал», то вероятность сбить такую ракету «Пэтриотом» значительно ниже. Но она, увы, не нулевая. Маловероятно, но при стечении обстоятельств такое возможно.

А теперь следует вспомнить еще и хронологию событий. 4 мая появилось сообщение о перехвате ЗРК «Пэтриот» ракеты «Кинжал». Никакой информации о том, что возможен ракетный удар «Кинжалами», не было. Хотя ранее при каждом взлете носителя МиГ-31И в Белоруссии или где-то еще по всей Украине объявлялась воздушная тревога. И официальные лица ВСУ не подтвердили такую новость. Но, вероятно, через несколько дней — к 9 мая — решили отыграть ситуацию обратно и устроили выставку «останков русских ракет» для особо приближенных западных журналистов.

Зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau