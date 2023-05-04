С миру по гривне: почему военнослужащим ВСУ урезали зарплаты

Украинским военнослужащим накануне громко анонсируемого контрнаступления урезали зарплаты. Лишили доплаты в размере 30 тыс. гривен (65 тыс. рублей), сократили число тех, кто получает боевые надбавки. МВФ требует и дальше придерживаться режима жесткой экономии. Солдаты возмущаются тем, что неприкосновенными остались зарплаты украинских чиновников. Подробности — в материале «Известий».

Сколько получают вэсэушники

После начала СВО на Украине увеличили выплаты военнослужащим. Кроме стандартной базовой зарплаты, которая составляла порядка 15 тыс. гривен (32 тыс. рублей), всем солдатам стали дополнительно платить 30 тыс. гривен (65 тыс. рублей). Военнослужащие в зоне боевых действий начали получать дополнительно еще 70 тыс. гривен (150 тыс. рублей).

В феврале, однако, власти решили, что тратят слишком много. В ходе предварительной пропагандистской подготовки чиновники объясняли, что сами военные якобы просят урезать выплаты. «Бойцы, которые реально на «передке», в самых напряженных местах, говорят: «Мы там получаем, а те, кто ничего не делает, «курит бамбук», получают те же деньги — это несправедливо» , — заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

В результате правительство резко снизило объем денежного довольствия. Теперь надбавка в 30 тыс. гривен полагается только тем, кто служит во второй или третьей линии обороны, выполняет задания по обеспечению передовой или находится в «резерве главнокомандующего ВСУ». Все остальные получают только базовую зарплату.

Фото: REUTERS/Stringer

Надбавку в 70 тыс. гривен стали получать только те, кто находится непосредственно на передовой. При этом украинское командование исключило из формального перечня ряд участков, где идут активные боевые действия. Так, деньги не платят тем, кто оккупирует правобережную часть Херсонской области. «Это смешно, ведь боевая работа идет, по нам постоянно прилетает», — жалуется один из солдат журналистам.

Почему урезали выплаты

Военнослужащие ВСУ возмутились происходящим, начали массово записывать жалобные видеоролики. «О нас вытирают ноги! Моя жизнь разом подешевела в 8 раз. Я получал 114 тыс., а теперь — только 14 тыс.», — говорит некий Роман Набожняк. Многие также требовали экономить бюджетные средства не за счет солдатских денег, а за счет сокращения зарплат чиновников. Кроме того, на сайте Зеленского появилось несколько петиций с требованием вернуть доплаты.

Проблемы, однако, две. С одной стороны, на Украине просто нет денег на прежние надбавки . Экономисты подсчитали, что их возвращение обойдется в $4 млрд, при этом доходы украинского бюджета в нынешнем году запланированы на уровне $34 млрд. Второй момент — украинские власти обещали сокращать расходы международным кредиторам . И пренебречь их мнением нельзя. Расходы бюджета в нынешнем году в два раза превышают доходы, недостающие средства как раз ждут от МВФ и прочих международных структур.

Теоретически киевские власти могли бы провести эмиссию, включить печатный станок . В прошлом году Нацбанк Украины этим активно занимался — напечатал около 400 млрд гривен, выкупив на эту сумму гособлигации у минфина. Из-за этого на Украине фиксировалась рекордная инфляция, падал курс национальной валюты. Но в нынешнем году украинские власти обещали США и МВФ эмиссию не проводить.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Третий возможный способ — повысить налоги . Министр финансов Сергей Марченко говорит, что для возвращения выплат надо на 4% повысить НДС и в три раза увеличить военный сбор. Идея эта выглядит утопичной — выжать из бизнеса и граждан уже, кажется, нечего. Тем более в июле на Украине и так будут отменены введенные после начала СВО налоговые преференции для бизнеса, повысятся налоги на топливо.

Конечно, можно было бы попытаться побороться с коррупцией и расточительством чиновников. В украинских соцсетях регулярно обсуждают скандалы, связанные с покупкой депутатами люксовых особняков и автомобилей, расхищением гуманитарной помощи, западных кредитов и даже перепродажей поступающего на Украину оружия. Соответствующие вопросы, впрочем, остаются риторическими.

Что будет дальше

В результате все возмущения украинских солдат ушли в песок. В начале апреля депутаты Верховной рады вроде бы постановили вернуть выплаты. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа, в том числе представители пропрезидентской партии «Слуга народа». Но дальше дело не пошло. Депутат от фракции «Голос», секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль внес альтернативный законопроект. Пока его предложение не рассмотрят, первый документ не поступит на подпись Зеленскому. Считается, что таким образом Офис президента заблокировал неудобную для себя инициативу.

Параллельно чиновники начали убеждать украинцев, что возобновления прежних выплат ждать не стоит. Глава Нацбанка Андрей Пышный говорит, что даже разговоры о возможном возвращении надбавок вредят диалогу с международными кредиторами . В МВФ, в свою очередь, заявляют, что законопроект о возвращении прежних зарплат приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета. «Займы для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением», — утверждает представитель фонда на Украине Ваграм Степанян.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

С коллективным обращением выступили также главы силовых ведомств Украины. В письме на имя Зеленского они назвали возвращение доплат популизмом и призвали создать некую рабочую группу, чтобы совместно подготовить новый законопроект. По сути, предложили отложить вопрос на неопределенное время. Обращение подписали министр обороны Алексей Резников, главком ВСУ Валерий Залужный, главы МВД, СБУ и командующий Нацгвадией.

Украинские инсайдерские источники утверждают, что Офис украинского президента заставил силовиков «подписать бумажку». «Залужный и остальные подписали обращение и взяли на себя имиджевый удар, а фамилии Зеленского там нет. Его красиво вывели из-под медийного удара. Банковая [Офис Зеленского] хочет заговорить этот вопрос, чтобы сэкономить деньги. Потом ближе к выборам дадут военным «подачку» с меньшими цифрами, но уже от имени президента», — отмечается в одной из публикаций.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак говорит, что отношения киевских властей и украинской армии изменились.

— Сначала в ряды ВСУ хотя бы частично вступали добровольцы, идейные боевики. Потом они закончились, Киев перешел к тактике принудительной мобилизации. Сначала Киев платил более-менее серьезные деньги. Теперь мы видим, что надбавки отнимают. Известно о всё большем применении заградотрядов. Минные поля оборудуют не только перед окопами, но и за ними, чтобы вэсэушники не сбегали. От уговоров и призывов Киев перешел к принуждению, — подчеркивает собеседник.

Дудчак добавляет, что зарплаты в украинской армии сократили накануне широко разрекламированного контрнаступления ВСУ.

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

— Вряд ли эта история поднимает настроение украинским военнослужащим. А оно и не должно у них быть хорошим. Эти люди должны понимать, что умирают не за свои идеалы, землю, семьи, а исключительно в интересах Вашингтона и банды Зеленского, — отмечает он.

Политолог Владимир Джаралла говорит, что зарплаты украинским военнослужащим сократили по прямому указанию западных кредиторов.