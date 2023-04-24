Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс

Вступление Украины в НАТО без рисков начала полномасштабного конфликта возможно лишь при условии, что такой шаг одобрит в формате соглашения РФ. Об этом заявила «Известиям» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро. Впрочем, в Будапеште вообще не горят желанием видеть Украину в рядах стран Североатлантического альянса — в частности, из-за положения этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Ну а в России напомнили, что недопущение интеграции Киева в НАТО — одна из целей спецоперации. Как заверили в экспертном сообществе, присоединение Украины к блоку маловероятно, так как это повлечет разрушительные последствия мирового масштаба. Понимают это и на Западе, поэтому не торопятся приглашать Киев в свои ряды, ограничиваясь поставками оружия и «продажей» идеи вступления в альянс.

Будапештское непринятие

Вопрос об официальном присоединении Киева к альянсу стоит на повестке еще с сентября 2022 года, когда Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО. Однако с тех пор серьезных подвижек в этом вопросе так и не случилось, несмотря на финансовую и военную помощь, которую страны блока предоставляют Украине с начала спецоперации.

Одним из ярых противников дальнейшего расширения Североатлантического альянса — и особенно за счет Киева — по-прежнему остается Будапешт. И не безосновательно. Как заявила «Известиям» вице-председатель парламента Венгрии, представитель движения «Наша Родина» Дора Дуро, такое решение станет прямым шагом к крупному вооруженному конфликту европейского или даже мирового масштаба.

— Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу, — подчеркнула она. — Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

Фото: РИА Новости

При этом в Москве такой вариант даже не рассматривают, понимая последствия подобных действий. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, присоединение Киева к НАТО создало бы новую существенную опасность для РФ. Также он напомнил, что недопущение страны в блок — одна из целей спецоперации.

Особая позиция Будапешта по украинской интеграции обусловлена стремлением Венгрии не допустить прихода большого конфликта на европейский континент, отметил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, доцент кафедры теории и истории международных отношений Виталий Данилов.

— Они готовы без энтузиазма помогать Украине противостоять России исключительно в рамках трансатлантической солидарности, но не готовы подвести к уничтожению европейскую цивилизацию, за которую они ответственны, — добавил он.

Еще один крайне важный фактор, из-за которого Будапешт не особо хочет видеть Киев среди стран НАТО, — положение нацменьшинств, и, в частности, этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Ужгород, Украина Фото: ТАСС/Zuma

— Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в области использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует необходимость идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья, — констатировала вице-спикер парламента.

По ее словам, если бы украинские власти исправили эту ситуацию и предоставили Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию, это могло бы стать «шагом в правильном направлением».

Показательный напор

Несмотря на позицию Венгрии и России, 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн объявил о «согласии всех союзников по альянсу» с тем, что Украина вступит в блок.

В России к этому отнеслись крайне негативно. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные заявления недальновидны и опасны, к тому же это может привести к «окончательному развалу системы европейской безопасности».

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

В начале месяца газета Financial Times сообщила, что США, Германия и Венгрия выступают против того, чтобы Киев получил так называемую дорожную карту по присоединению к НАТО. По данным издания, ее планировали предложить прибалтийские страны и Польша. При этом в Киеве по-прежнему ждут этот документ. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, получить «четкий алгоритм» движения к вступлению в НАТО страна намерена на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

Впрочем, в экспертном сообществе уверены: ожидать присоединения Киева к НАТО в ближайшем будущем не стоит.

— Сложно поверить словам Столтенберга о том, что «все члены альянса дали согласие на вступление Украины в НАТО». Среди стран-участниц существуют глубокие разногласия. И неслучайно — вступление Украины в НАТО повлечет интенсификацию боевых действий и расширение географии конфликта, — пояснил младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Климов.

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По его словам, при таком раскладе альянсу придется задействовать ст. 5 своего устава: нападение на одну или несколько стран-участниц должно рассматриваться как нападение на всех. А это повлечет уже прямую военную конфронтацию РФ и НАТО. По словам Климова, хотят этого лишь «горячие головы» в Польше и прибалтийских республиках — такие игроки, как Соединенные Штаты или ФРГ, считают вполне достаточными военные поставки.

— Демарш Столтенберга это скорее приглашение Украины к диалогу по этому вопросу, а не консенсусное решение альянса, — добавил эксперт РСМД.

Крайне низкой вероятность, что Киев все-таки сможет продавить свое вступление в блок, назвал и Виталий Данилов. По его словам, стремление Украины максимально быстро войти в НАТО обусловлено единственной возможностью для Зеленского и его команды сохранить шансы остаться у власти после окончания СВО.

— Именно поэтому Зеленский требует конкретных решений от руководства альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе. При этом ключевые страны НАТО, и прежде всего США, прекрасно понимают, что военная конфронтация с РФ приведет к уничтожению западной цивилизации и, возможно, даже планеты. Это не входит в их жизненные планы, — пояснил эксперт.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Так что Зеленскому и его окружению будут максимально долго «продавать» идею вхождения в Евросоюз и НАТО для продолжения противостояния с Москвой, но в реальности эта идея реализована не будет, заключил Данилов.