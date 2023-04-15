Вредная самостоятельность: за что американцы наказывают Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что Украина слишком дорого обходится странам ЕС, и ее поддержка не может продолжаться вечно. Политика, идущего вразрез с коллективным мнением Запада, критикуют и коллеги по Евросоюзу, и союзники по НАТО. Давно натянутые отношения с Вашингтоном теперь стали откровенно враждебными. Американцы ввели санкции против государственного венгерского банка и готовят удар по окружению Орбана. Подробнее — в материале «Известий».

Язык до Будапешта довел

В Киеве неоднократно призывали оказать максимальное давление на Венгрию из-за сделок с Россией. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко настаивает, что страна якобы «поддерживает убийства украинцев и даже казнь пленных». «Следует быть полностью слепым, чтобы не замечать спонсируемые преступления», — заявил Устенко в разговоре с европейским изданием Politico. Покупка газа у россиян дает венграм только новые возможности для эскалации войны, считают в Киеве.

Будапешту действительно удалось согласовать продление договора с «Газпромом» о возможных дополнительных поставках в республику, а заодно и отсрочку платежей. Для этого 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетал в Москву. Поездку не одобрили в Киеве и теперь призывают Брюссель вмешаться и «оказывать все возможное давление», отрезав Будапешту финансовую поддержку.

Очередная порция обвинений из офиса Владимира Зеленского прозвучала как раз после визита в страну замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Модьора, пообщавшегося с организациями венгров в Закарпатье. Нарушение прав нацменьшинств — главный камень преткновения в отношениях двух стран.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Модьор привез семьям Закарпатья хорошие новости — выплаты на обучение в школах с венгерским языком будут увеличены в пять раз. Чиновник постарался не сгущать краски, подчеркивая, что между странами нет исторических проблем. Однако есть разногласия по поводу языкового закона, закрепившего в 2019-м обязательное использование украинского языка в сфере образования, СМИ и в области культуры.

В венгерском правительстве предупреждали, что положения этого документа «неприемлемы и позорны», а Киев «потеряет друга». Но законодательство только ужесточали, а вскоре Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», и вовсе лишивший национальные меньшинства права обучаться на родном языке.

С тех пор Орбан последовательно блокирует интеграцию Украины в НАТО. А венгерские дипломаты принципиально не поддерживают ни одной украинской инициативы в международных организациях. Единственная уступка, на которую согласился Будапешт, — принять Украину в качестве официального кандидата в ЕС.

Оружие и зерно

Неудивительно, что в марте Орбан отказался от предложения Зеленского приехать в Киев. После взаимных выпадов последних месяцев такой визит было бы сложно представить. В офисе Зеленского регулярно отчитывают Будапешт за неправильное поведение. После того, как Орбан отказался даже от гипотетической возможности арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «Венгрия раз за разом обнуляет свою репутацию».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Christian Marquardt

Призывы Орбана к мирным переговорам в офисе президента Украины расценивают как потакание «дьяволу». Венгерского посла даже вызывали на ковер — для откровенного разговора после «очередного пренебрежительного высказывания» Орбана в адрес Украины. Тот сравнил страну с Афганистаном и назвал «ничейной землей».

Еще один спорный момент — зерно. Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками по своей территории сельскохозяйственных товаров из Украины, чтобы убедиться, что они действительно попадают в страны назначения, а не остаются на рынках Центральной Европы. Это сказывается на ценах и доходах местных фермеров.

Но куда более раздражающий для Киева вопрос — военная помощь. Венгрия готова помогать в гуманитарной сфере: страна приняла 5 млн украинских беженцев, участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры, строит общежития для внутренних переселенцев — по всей Украине, не только в ее западной части, принимает на лечение, предлагает стипендии.

Однако категорически не соглашается поставлять на Украину оружие, потому что рассматривает это как вовлеченность в конфликт с Россией. Избежать такого сценария она хочет любой ценой и не скрывает этого.

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Отвернуться от России

Независимая политика Будапешта раздражает не только Киев, но и Вашингтон. Заявления Подоляка о «вине венгров за военные преступления» совпали с решением Министерства финансов США ввести санкции против «шпионского» Международного инвестиционного банка. Это кредитное учреждение имеет статус государственного и базируется в Будапеште, одним из членов банка является Россия.

Как утверждают власти США, присутствие этой организации в Будапеште «позволяет Москве усилить свое разведывательное присутствие в Европе», а также якобы способствует злонамеренным действиям на Западных Балканах, коррупции и уклонению от санкций. Под ограничения попали и несколько венгерских граждан.

В Будапеште ожидают, что американцы на этом не остановятся и введут санкции против некоторых «влиятельных лиц». Может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.

Сейчас отношения двух стран тоже натянуты. Немалую роль в этом сыграла личность и деятельность посла США Дэвида Прессмана, дипломат регулярно выступает с резкими заявлениями в адрес венгерских властей и призывает их «отвернуться» от России. Заодно американец критикует состояние демократии в республике и обвиняет окружение Орбана в коррупции.

Венгерский премьер в свою очередь публично упрекал дипломата в попытках давления на его правительство и поддержке оппозиционных партий. Прессман подчеркивал, что его высказывания соответствуют позиции властей США. Известный журналист и друг Орбана Жолт Байер советует дипломату просто «заткнуться».

Фото: Telex/János Haász

Масла в огонь добавила ситуация с плакатами, появившимися на рекламных щитах в разных венгерских городах. На них использовано историческое фото Венгерского восстания против советских войск с призывом на нескольких языках: «Русские, домой». Фото обрамлено надписями «1956 — Венгрия, 2023 — Украина». Как оказалось, информационную кампанию оплатило посольство США.

Орбана назвал плакаты «провоенными». И не отказал себе в удовольствии опубликовать в соцсети свое фото с Дональдом Трампом, подписав его: «Продолжайте бороться, господин президент! Мы с тобой».

Репутация позволяет

Венгрия — чуть ли не единственная страна, которая показывает, что способна хотя бы отчасти реализовывать свою национальную повестку , отмечает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Наталья Еремина.

— Будапешт последовательно демонстрирует, что выступает исходя из своих собственных интересов и отказывается следовать коллективной позиции стран Запада. Неслучайно Орбана в европейской прессе часто называли последователем Путина. Даже к Польше, которая тоже старается играть самостоятельно, претензий меньше. И Венгрия давно воспринимается как страна, которой нужно указать на ее место , — отмечает политолог.

С другой стороны, для европейцев и особенно для Германии она могла бы послужить примером того, как отойти от жесткой позиции в отношении Москвы, считает Еремина. Ведь экономика Германии тоже во многом строилась на дешевых энергоносителях, поставляемых из России. Только Венгрии удалось сохранить это преимущество, а немцам — нет.

АЭС «Пакш-2» Фото: ТАСС/EPA/TAMAS SOKI

Серьезные выгоды не ограничиваются только энергоресурсами, за которые страна платит меньше, чем другие европейцы. Есть еще важный вопрос атомной энергетики, указывает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Правительство Венгрии стремится как можно быстрее завершить строительство АЭС «Пакш-2» в сотрудничестве с Россией, несмотря на угрозу санкций.

При этом, стоит отметить, что Венгрия тоже входит в список недружественных для России стран, поскольку подписалась под всеми западными санкциями и соблюдает их.

— Но для Орбана ставки в отношениях с Москвой высоки. Участвовать в коллективных соглашениях, чтобы назло русским действовать себе в ущерб, он не хочет, — говорит Офицеров-Бельский. — Есть и еще один важный момент — у венгерского премьера специфическая репутация, поэтому он не боится озвучивать непопулярную точку зрения. Хотя на самом деле многие европейские политики хотели бы выступить так же, но не могут. Им выгодно, чтобы на политической арене находился человек, который выскажет недовольство вслух».

Во внутренней политике готовность отстаивать национальные интересы даже ценою конфликтов идет Орбану только на пользу. В прошлом году правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под его руководством лидировала на парламентских выборах с 67,34% голосов.

Фото: Global Look Press/Attila Volgyi

Однако во внешней политике дело обстоят сложнее. Орбан — непростой переговорщик для Вашингтона, и шаг за шагом американцы демонстрируют, что не готовы мириться с таким игроком внутри ЕС, отмечает Офицеров-Бельский.