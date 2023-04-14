НАТО не надо: Венгрия назвала условие присоединения Украины к альянсу

Будапешт не допустит вступления Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства на своей территории , сообщили «Известиям» в правительстве страны. Кроме того, в Венгрии считают, что приглашение Украины на встречу глав МИД альянса «подрывает принцип единства» среди союзников. Впрочем, эксперты уверены: на данном этапе в блоке просто не желают видеть Украину в своих рядах, но в нужный момент, если такой наступит, США надавят на Будапешт .

Венгрия против

Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на саммит глав МИД НАТО , который прошел в начале апреля, «подрывает принцип единства альянса» , заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.

— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу, несмотря на протест со стороны Венгрии. Будапешт принял во внимание это решение , но подчеркнул, что интерес Венгрии заключается в как можно скорейшем завершении <конфликта>, — сказали в пресс-службе кабмина.

The Financial Times ранее писала, что Венгрия выступила против предоставления Киеву дорожной карты к членству в блоке , которую страны Балтии и Польша планировали предложить Украине на предстоящем саммите альянса, он пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

— Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО также подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинств а, — добавили в кабмине страны.

На прошедшей министерской встрече альянса обсуждалось, что именно можно предложить Киеву по итогам вильнюсского саммита. Ранее и сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ждет от НАТО конкретики . «Мы ожидаем мощных шагов, мы рассчитываем на что-то большее, чем просто открытые двери», — заметил он.

Несмотря на то что многие участники той встречи выступили в поддержку идеи предложить Киеву «политический путь» к членству в НАТО , по сообщениям СМИ, против этой инициативы выступила не только Венгрия, но и натовские тяжеловесы в лице США и Германии . Американцы полагают, что на данном этапе следует сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

США таким образом в очередной раз дали понять, что рассматривать присоединение Украины к НАТО всерьез в альянсе не готовы . По крайней мере до тех пор, пока на территории страны идут боевые действия, поскольку это автоматически втянет военный блок в прямое столкновение с Россией, на что на Западе идти не хотят . Об этом неоднократно заявляли как представители самого НАТО, так и политики разного уровня отдельных государств — членов блока.

Язык для Киева

Венгрия вместе с тем в этой ситуации стоит особняком, поскольку у Будапешта свои личные претензии к Киеву, связанные с ущемлением прав венгров, компактно проживающих в украинском Закарпатье .

Министр иностранный дел Венгрии Петер Сийятро довольно сдержанно оценил встречу глав МИД НАТО, подчеркнув, что о поставках оружия говорили много, а о мире — мало. Кроме того, Сийятро напомнил, что заседания комиссии Украина – НАТО на министерском уровне не проводились уже шесть лет — как раз из-за позиции Венгрии.

За последний год у Киева и Будапешта возникло много дополнительных причин для трений. Во-первых, Венгрия отказывается предоставлять соседней стране вооружение, а также не позволяет использовать свою территорию для транзитных поставок в зону конфликта. Отказался Будапешт и от подготовки военнослужащих ВСУ на своей территории .

Кроме того, раздражение Киева вызывает тот факт, что Венгрия не останавливает свое сотрудничество с Россией в вопросах поставок энергоресурсов , отказ от которых ставит под угрозу устойчивость экономики центральноевропейской страны (85% газа и 65% нефти Будапешт получает от РФ).

Также Венгрия в прошлом году блокировала выделение Евросоюзом €18 млрд в виде финансовой помощи Киеву, пока еврочиновники не разморозят деньги для самой Венгрии. Еврокомиссия настаивала, что Будапешт не получит их, пока не выполнит условия, связанные с независимостью судебной системы, академическими свободами, правами ЛГБТ и системой приема беженцев.

Однако самый сложный вопрос связан с положением закарпатских венгров, по поводу чего Будапешт часто критически высказывается на официальных трибунах . В Закарпатской области — самом западном регионе Украины — проживают 150 тыс. этнических венгров, и свою позицию венгерское правительство объясняет желанием защитить соотечественников. В Киеве на это смотрят несколько иначе: вице-премьер Украины Ирина Верещук, в частности, предупреждала, что Венгрия может «ударить ножом в спину», имея в виду якобы наличие у Будапешта амбиций по поводу Закарпатской области.

Камнем преткновения в отношениях двух стран остается украинский закон об образовании. Согласно ему, обучение в школах переходит на украинский язык — не менее 80% годового курса для представителей нацменьшинств, языки которых не относятся к официальным в ЕС, и до 60% — для тех, у кого родной язык официальный в Евросоюзе.

Такое положение не устраивает Венгрию, которая с 2017 года, когда был принят соответствующий закон, последовательно критикует Киев. «Несмотря на тот факт, что украинские беженцы посещают 1,3 тыс. школ и детских садов в Венгрии, судьба 99 венгерских школ начального и среднего образования на Украине висит на волоске . Это позор», — пишут на портале About Hungary.

По сути, Венгрия обвиняет Киев в том, что с 2015 года Украина приняла целый ряд законов, которые постепенно привели к нарушению и сокращению прав меньшинств в использовании родного языка. Закон об образовании 2017 года фактически разделил украинское общество на четыре «касты»: украинцы, крымские татары (им позволено получать образование на родном языке с условием глубокого изучения украинского), меньшинства, которые говорят на языках стран ЕС (куда попадают и венгры), и меньшинства, использующие языки, не относящиеся к официальным в ЕС (например, русские и белорусы).

Старые новые проблемы

Трения между Киевом и Будапештом — не новое явление в украино-венгерской дипломатии. Эксперты подчеркивают, что их отношения никогда не были близкими и причины такого положения дел уходят в историю.

— После Второй мировой войны часть венгерского населения на территории Словакии и современной Украины оказалась за пределами венгерского государства. И в понимании Будапешта люди, оказавшиеся на территории Украины, заложники . И проблемы на западе Украины, хотя и в меньшем масштабе, полностью копируют проблемы на востоке с русскоязычным украинским населением — это вопросы о языке, преподавании, призыве в армию, местном самоуправлении. Всё это Будапешт воспринимает очень остро, — рассказал «Известиям» доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Причина резкой позиции Венгрии по поводу членства Украины в НАТО заключается не только в исторических проблемах, которые тянутся не одно десятилетие, но и в современном состоянии экономики соседней страны.

— Может, сама Украина и нуждается в членстве в НАТО, но Киев принесет альянсу больше вреда, чем пользы, и это понимают в блоке. Страна, во-первых, готова повышать свою боеспособность и соответствовать критериям членства в альянсе только за чужой счет, за счет других членов объединения . Во-вторых, никто, в том числе и Венгрия, не хочет нести обязательств по отношению к Украине , — считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, разговоры о европейской и трансатлантической перспективе для Киева были направлены на украинское общественное мнение, а не на обман украинских элит , у которых в этой истории свои интересы. При этом Офицеров-Бельский уверен, что такой же позиции, как у Венгрии, относительно украинских перспектив в НАТО придерживаются и другие страны военного блока.

Однако если Североатлантический альянс всё же возьмет курс на интеграцию Украины, вряд ли Киев пойдет на уступки, считает Андрей Суздальцев. По его словам, в нужный момент, если таковой настанет, Вашингтон и руководство НАТО начнет оказывать более существенное давление на Венгрию и ей, возможно, придется уступить.