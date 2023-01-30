Принуждение к смерти: национальный вопрос свел к нулю отношения Украины и Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проживающие в Закарпатье этнические венгры подвергаются «жесткой» мобилизации в украинскую армию и многие из них погибают. Для страны, в которой национальный вопрос исторически является вопросом выживания, заявление главы МИДа имеет особое значение. Подробнее — в материале «Известия».

Соледар

Выступление Сийярто явилось еще одним проявлением официальной реакции Будапешта на многочисленные публикации венгерских СМИ о больших потерях, понесенных ВСУ в последние недели в боях под Соледаром и Артемовском. Сразу несколько изданий сообщили, что одним из наиболее пострадавших соединений стала 128-я горно-штурмовая «закарпатская» бригада, которую считают элитной.

Российские источники сообщают о потерях 70% личного состава и уже шестом по счету переформировании этого подразделения. Газета Magyar Nemzet написала: «Практически ни один день не проходит без некрологов о погибших из Закарпатья». Сообщается, что морги в области переполнены трупами военных, а администрация больниц по указанию руководства ВСУ специально задерживает выдачу тел, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

Принуждение к смерти Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Венгерские журналисты отмечают, что официальный Киев опасается паники среди населения, так как считает тему похорон серьезным политическим моментом. По этой причине военное командование в приказном порядке устанавливает порядок оповещения родных, а также «норму» количества предаваемых земле военнослужащих.

Поводом к такого рода заключениям стала публикация издания Metropol о найденном на границе с Венгрией вагоне-рефрижераторе с «сотнями» тел погибших военных. В статье отмечается, что их обнаружили в охраняемой солдатами ВСУ части железнодорожного узла. Некоторые трупы, как сообщается, находятся там уже больше месяца.

Национальный вопрос

23 января госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер призвал киевский режим «прекратить зверства» в отношении этнических венгров. В октябре появились сообщения о том, что во втором по величине городе Закарпатской области Мукачево сняли венгерские флаги, демонтировали таблички на венгерском языке и национальные символы. Местные власти также заменили в старинном мадьярском замке «Паланок» скульптуру турала — мифологической птицы, одного из символов Венгрии, — на трезубец. Примечательно, что турал был установлен еще в советское время в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли.

Проблема проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства на протяжении многих лет является камнем преткновения в отношениях двух стран. На начало февраля 2022 года паспорта Венгрии имели 100 из 150 тыс. проживающих в этом регионе мадьяр. После массового отъезда населения на историческую родину весной прошлого года их, по некоторым данным, всего осталось не более 100 тыс. человек, причем до 30% уехавших не планируют возвращаться назад. На фоне просьб украинского правительства к странам ЕС возвращать мобилизованных на родину такого рода эмиграция его вполне устраивает, отметил в интервью «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

Принуждение к смерти Фото: AP/Anna Szilagyi

— В Европе пока не прозвучало протестов относительно идеи выдворения мобилизованных обратно на Украину. В то же время у многих украинских венгров есть паспорта граждан ЕС, и, очень вероятно, Киев не будет требовать их возвращения. Это вполне соответствует националистическому настрою украинской политики. Получается, что проблема решается сама собой, — пояснил эксперт.

До начала СВО Будапешт активно настаивал на выполнении Украиной Минских соглашений, особенно в части предоставления особого статуса Донбассу. Это решение создало бы знаковый прецедент для закарпатских венгров, на протяжении многих лет добивавшихся культурной автономии.

Отношения Венгрии и Украины еще сильнее обострились в апреле 2019 года, после принятия Верховной радой печально известного закона «Об исключительном использовании украинского языка». Спустя полгода Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», де-факто лишивший представителей этнических меньшинств права на получение полноценного образования на родном языке.

На данный момент двусторонних отношений Киева и Будапешта, по сути, не существует. 2 января один из известнейших венгерских журналистов Жолт Байер, комментируя решение президента Украины, произнес буквально следующее: «Да кто он вообще такой? Высокомерная, тупая и продажная свинья, шовинист и американский выкормыш... Хватит с нас этого Зеленского!»

Принуждение к смерти Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Украино-венгерские отношения в данном контексте — это история главным образом о возникновении новых точек напряжения, нежели о готовности к компромиссу, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— В публичной плоскости никогда не появлялось информации о том, что Киев готов изменить свою позицию относительно основных национальных меньшинств. С 1990-х годов недопонимание с двух сторон никуда не уходило. В то же время украинская политика по отношению к большинству национальных меньшинств, проживающих на территории страны, всегда строилась как следствие политики по отношению к русским и русскоязычным. По этой причине и положение венгров на Украине постепенно также становилось всё хуже, — отмечает он.

Сами по себе

Проблема сохранения национальной идентичности считается идеологической для Венгрии и особенно для правящей партии «Фидес». Вся политика кабинета Виктора Орбана сосредоточена на национальной проблематике: от позиции по миграционному кризису в Европе до противостояния структурам Джорджа Сороса. По этой причине положение венгров на Украине и отношение к ним со стороны киевских властей, которое особенно ухудшилось в последнее время, не уйдут из повестки в обозримом будущем.

Глава МИД страны Петер Сийярто уже выступил с призывом к ЕС оказать содействие в вопросе притеснения нацменьшинства на Украине. Он подчеркнул, что в данном вопросе необходимо единство стран — членов союза, и напомнил, что защита национальных меньшинств является официальным обязательством Брюсселя.

Принуждение к смерти Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak

Однако, судя по всему, в Будапеште осознают, что решать эту проблему Венгрия будет в одиночку. Причина состоит в системном противодействии консервативного правительства Орбана множеству общеевропейских инициатив, в том числе отказе от выбора стороны в украинском конфликте, к которому подталкивает Брюссель.

27 января премьер-министр Венгрии пообещал наложить вето на возможные европейские санкции в области ядерной энергетики. А двумя днями ранее французская пресса сообщила о решении Орбана досрочно отправить в отставку более 100 офицеров ВС республики, ранее прошедших переподготовку в структурах НАТО. Как сообщается, это сделано для того, чтобы дистанцироваться от партнеров по альянсу.

Ждать помощи в этом вопросе от ЕС не имеет особого смысла, считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Евросоюз всячески дистанцируется от национального вопроса на Украине и хода ему Брюссель не даст. Зато в этом заинтересован Будапешт. Венгрия рассматривает текущую ситуацию как кризис украинской государственности, и поэтому стремится поддерживать эту проблематику на поверхности, даже когда никто, кроме нее, этого не делает, и будет пытаться и дальше оказывать поддержку этническим венграм, — резюмирует он.