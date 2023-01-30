Принуждение к смерти: национальный вопрос свел к нулю отношения Украины и Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проживающие в Закарпатье этнические венгры подвергаются «жесткой» мобилизации в украинскую армию и многие из них погибают. Для страны, в которой национальный вопрос исторически является вопросом выживания, заявление главы МИДа имеет особое значение. Подробнее — в материале «Известия».
Соледар
Выступление Сийярто явилось еще одним проявлением официальной реакции Будапешта на многочисленные публикации венгерских СМИ о больших потерях, понесенных ВСУ в последние недели в боях под Соледаром и Артемовском. Сразу несколько изданий сообщили, что одним из наиболее пострадавших соединений стала 128-я горно-штурмовая «закарпатская» бригада, которую считают элитной.
Российские источники сообщают о потерях 70% личного состава и уже шестом по счету переформировании этого подразделения. Газета Magyar Nemzet написала: «Практически ни один день не проходит без некрологов о погибших из Закарпатья». Сообщается, что морги в области переполнены трупами военных, а администрация больниц по указанию руководства ВСУ специально задерживает выдачу тел, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.
Венгерские журналисты отмечают, что официальный Киев опасается паники среди населения, так как считает тему похорон серьезным политическим моментом. По этой причине военное командование в приказном порядке устанавливает порядок оповещения родных, а также «норму» количества предаваемых земле военнослужащих.
Поводом к такого рода заключениям стала публикация издания Metropol о найденном на границе с Венгрией вагоне-рефрижераторе с «сотнями» тел погибших военных. В статье отмечается, что их обнаружили в охраняемой солдатами ВСУ части железнодорожного узла. Некоторые трупы, как сообщается, находятся там уже больше месяца.
Национальный вопрос
23 января госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер призвал киевский режим «прекратить зверства» в отношении этнических венгров. В октябре появились сообщения о том, что во втором по величине городе Закарпатской области Мукачево сняли венгерские флаги, демонтировали таблички на венгерском языке и национальные символы. Местные власти также заменили в старинном мадьярском замке «Паланок» скульптуру турала — мифологической птицы, одного из символов Венгрии, — на трезубец. Примечательно, что турал был установлен еще в советское время в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли.
Проблема проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства на протяжении многих лет является камнем преткновения в отношениях двух стран. На начало февраля 2022 года паспорта Венгрии имели 100 из 150 тыс. проживающих в этом регионе мадьяр. После массового отъезда населения на историческую родину весной прошлого года их, по некоторым данным, всего осталось не более 100 тыс. человек, причем до 30% уехавших не планируют возвращаться назад. На фоне просьб украинского правительства к странам ЕС возвращать мобилизованных на родину такого рода эмиграция его вполне устраивает, отметил в интервью «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.
— В Европе пока не прозвучало протестов относительно идеи выдворения мобилизованных обратно на Украину. В то же время у многих украинских венгров есть паспорта граждан ЕС, и, очень вероятно, Киев не будет требовать их возвращения. Это вполне соответствует националистическому настрою украинской политики. Получается, что проблема решается сама собой, — пояснил эксперт.
До начала СВО Будапешт активно настаивал на выполнении Украиной Минских соглашений, особенно в части предоставления особого статуса Донбассу. Это решение создало бы знаковый прецедент для закарпатских венгров, на протяжении многих лет добивавшихся культурной автономии.
Отношения Венгрии и Украины еще сильнее обострились в апреле 2019 года, после принятия Верховной радой печально известного закона «Об исключительном использовании украинского языка». Спустя полгода Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», де-факто лишивший представителей этнических меньшинств права на получение полноценного образования на родном языке.
На данный момент двусторонних отношений Киева и Будапешта, по сути, не существует. 2 января один из известнейших венгерских журналистов Жолт Байер, комментируя решение президента Украины, произнес буквально следующее: «Да кто он вообще такой? Высокомерная, тупая и продажная свинья, шовинист и американский выкормыш... Хватит с нас этого Зеленского!»
Украино-венгерские отношения в данном контексте — это история главным образом о возникновении новых точек напряжения, нежели о готовности к компромиссу, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
— В публичной плоскости никогда не появлялось информации о том, что Киев готов изменить свою позицию относительно основных национальных меньшинств. С 1990-х годов недопонимание с двух сторон никуда не уходило. В то же время украинская политика по отношению к большинству национальных меньшинств, проживающих на территории страны, всегда строилась как следствие политики по отношению к русским и русскоязычным. По этой причине и положение венгров на Украине постепенно также становилось всё хуже, — отмечает он.
Сами по себе
Проблема сохранения национальной идентичности считается идеологической для Венгрии и особенно для правящей партии «Фидес». Вся политика кабинета Виктора Орбана сосредоточена на национальной проблематике: от позиции по миграционному кризису в Европе до противостояния структурам Джорджа Сороса. По этой причине положение венгров на Украине и отношение к ним со стороны киевских властей, которое особенно ухудшилось в последнее время, не уйдут из повестки в обозримом будущем.
Глава МИД страны Петер Сийярто уже выступил с призывом к ЕС оказать содействие в вопросе притеснения нацменьшинства на Украине. Он подчеркнул, что в данном вопросе необходимо единство стран — членов союза, и напомнил, что защита национальных меньшинств является официальным обязательством Брюсселя.
Однако, судя по всему, в Будапеште осознают, что решать эту проблему Венгрия будет в одиночку. Причина состоит в системном противодействии консервативного правительства Орбана множеству общеевропейских инициатив, в том числе отказе от выбора стороны в украинском конфликте, к которому подталкивает Брюссель.
27 января премьер-министр Венгрии пообещал наложить вето на возможные европейские санкции в области ядерной энергетики. А двумя днями ранее французская пресса сообщила о решении Орбана досрочно отправить в отставку более 100 офицеров ВС республики, ранее прошедших переподготовку в структурах НАТО. Как сообщается, это сделано для того, чтобы дистанцироваться от партнеров по альянсу.
Ждать помощи в этом вопросе от ЕС не имеет особого смысла, считает Дмитрий Офицеров-Бельский.
— Евросоюз всячески дистанцируется от национального вопроса на Украине и хода ему Брюссель не даст. Зато в этом заинтересован Будапешт. Венгрия рассматривает текущую ситуацию как кризис украинской государственности, и поэтому стремится поддерживать эту проблематику на поверхности, даже когда никто, кроме нее, этого не делает, и будет пытаться и дальше оказывать поддержку этническим венграм, — резюмирует он.