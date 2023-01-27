Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России

Венгрия намерена не допустить введения санкций Евросоюза (ЕС) на российскую атомную энергетику. Об этом в пятницу, 27 января, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В эфире радиостанции Kossuth Орбан напомнил, что сейчас Брюссель разрабатывает план введения новых санкций в ядерной энергетике. Он указал на то, что Будапешт планирует не допустить ограничения, которые еще больше увеличивают инфляцию страны.

В этой связи венгерские власти ожидают «большой битвы», но планируют наложить вето в случае, если ЕС попытается ввести санкции против ядерной энергетики России.

Кроме того, Орбан указал, что потери Венгрии из-за санкций ЕС против России составят по итогам 2022 года около €10 млрд. По его словам, это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии.

Венгрия уже и ранее выступала с позицией о том, что не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. Так, 23 января об этом заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В тот же день он также написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что утверждение нового, 10-го пакета санкций в отношении РФ стало бы «огромной ошибкой», потому что предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия в отличие от ряда стран не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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