Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена завершить конфликт на Украине
Мир
Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Авто
В России запланировали продлить разрешение на выпуск упрощенных автомобилей
Армия
Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение до конца года
Мир
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши
Мир
Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России
Общество
Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы
Авто
В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray
Общество
В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Политика
Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
Экономика
«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21
Мир
В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение
Сюжет:

Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России

Премьер Орбан: Венгрия не допустит распространения санкций ЕС на российскую ядерную энергетику
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия намерена не допустить введения санкций Евросоюза (ЕС) на российскую атомную энергетику. Об этом в пятницу, 27 января, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

За чертой вредности: что не так в отношениях Украины и Венгрии
Будапешт и Киев скандалят из-за оружия, санкций и психических проблем

В эфире радиостанции Kossuth Орбан напомнил, что сейчас Брюссель разрабатывает план введения новых санкций в ядерной энергетике. Он указал на то, что Будапешт планирует не допустить ограничения, которые еще больше увеличивают инфляцию страны.

В этой связи венгерские власти ожидают «большой битвы», но планируют наложить вето в случае, если ЕС попытается ввести санкции против ядерной энергетики России.

Кроме того, Орбан указал, что потери Венгрии из-за санкций ЕС против России составят по итогам 2022 года около €10 млрд. По его словам, это почти столько же, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии.

Венгрия уже и ранее выступала с позицией о том, что не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. Так, 23 января об этом заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В тот же день он также написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что утверждение нового, 10-го пакета санкций в отношении РФ стало бы «огромной ошибкой», потому что предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия в отличие от ряда стран не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023