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Орбан заявил о провале санкционной политики ФРГ и ЕС в отношении России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ФРГ и ЕС просчитались в вопросе санкций против России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Benoit Doppagne
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Санкционная политика Германии и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала культурный шок и уменьшила веру венгров в немецкую практичность. Об этом 13 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Я вырос с ощущением <...> что немцы <...> рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Он отметил, что Венгрия в отличие от ряда стран не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Орбан добавил, что Евросоюзу не хватает смелости признать свои ошибки, а у венгров нет сил, чтобы изменить позицию более крупных стран в объединении.

В конце декабря советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт планирует в 2023 году поставить перед властями Евросоюза вопрос о пересмотре антироссийских санкций.

В ноябре венгерский премьер отметил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в сентябре, что Евросоюз становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием.

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