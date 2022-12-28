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В Венгрии заявили о намерении выступить за пересмотр санкций против России

Советник премьера Венгрии Орбан: Будапешт получит мандат для пересмотра санкций против РФ
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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Венгрия планирует в 2023 году поставить перед властями Евросоюза (ЕС) вопрос о пересмотре антироссийских санкций. Об этом изданию Index в среду, 28 декабря, сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

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«Санкции принимаются на ограниченный период времени, они не продлеваются автоматически. Они действуют уже 8–10 месяцев, поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет, и всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу», — отметил Орбан.

По словам советника, Венгрия призывает ЕС к обсуждению этого вопроса. Он добавил, что в стране с середины октября до середины декабря прошли национальные консультации по вопросу о санкциях, которые укрепят позиции правительства страны на переговорах с Брюсселем.

Он сообщил, что в этих консультациях приняли участие 1,363 млн человек из 10 млн жителей Венгрии.

20 декабря советник премьера уже заявлял, что Венгрия призывает Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Тогда же советник венгерского премьера заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

16 декабря Совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. В частности, это решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря отмечал, что Евросоюз навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

Ранее, в ноябре, премьер сообщил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили поддержку Киева и давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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