Венгрия потеряла из-за антироссийских санкций €10 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Об этом он сообщил в пятницу, 18 ноября, в ходе выступления на заседании Постоянной венгерской конференции, созданной для укрепления связей между венграми внутри страны и за ее пределами.

Орбан подчеркнул, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который, в свою очередь, вызвал дефицит в экономике Венгрии в размере €10 млрд в год.

Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Премьер-министр указал, что потерянные средства можно было бы направить на социальные цели. Поэтому, по его словам, претензии венгерского правительства к антироссийским санкциям не должны казаться чрезмерными.

Ранее, 15 ноября, посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил «Известиям», что в Венгрии считают санкции против РФ, особенно в сфере энергетики, бесполезными и призывают к их пересмотру.

7 октября Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России.

В конце сентября глава правительства Венгрии отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

5 октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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