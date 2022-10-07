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Премьер Венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику Европы

Премьер Венгрии Орбан: Европа медленно истекает кровью из-за антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Об этом 7 октября он написал в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Санкции не оправдали возложенных на них надежд. Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять», — отметил Орбан.

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

Также Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо откровенно обсудить с Соединенными Штатами тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения и стоит ли продолжать рестрикционную политику.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступят в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка.

В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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