Один и все: как Будапешт мешает ЕС согласовать санкции против России

Из-за позиции Будапешта 11 мая постпредам стран Евросоюза вновь пришлось прервать заседание, посвященное согласованию санкций против Москвы . В Венгрии не готовы к нефтяному эмбарго РФ на предложенных ЕС условиях. Как заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, прийти к общему знаменателю в ближайшее время сторонам вряд ли удастся. Вероятно, ЕС предложит финансовую компенсацию Будапешту, однако не исключено, что Венгрию попытаются лишить и права вето .

Нефтяная бомба

Проект шестого санкционного пакета против России Еврокомиссия (ЕК) передала Евросовету еще 4 мая . Согласно этому документу, государства объединения, в частности, должны отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Однако достигнуть консенсуса по этому вопросу Евросоюзу до сих пор не удается. 11 мая постпредам стран ЕС вновь пришлось прервать заседание из-за позиции Будапешта .

Напомним, еще 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил нефтяное эмбарго РФ с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики . Для того чтобы новый пакет санкций все-таки вступил в силу, ЕС пришлось пойти на уступки Будапешту, а также другим восточноевропейским странам, которые всё еще не готовы проститься с российской нефтью. По информации Bloomberg, в объединении предложили предоставить Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт топлива из РФ до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года .

Тем не менее, как стало ясно из заявлений главы венгерского МИДа Петера Сийярто 11 мая, эти условия не убедили Будапешт поменять свое отношение к санкциям против РФ. По словам министра, предложения ЕС по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики. Петер Сийярто отметил, что Венгрия не согласится с нефтяным эмбарго РФ, пока Евросоюз не предложит решение проблем , которые будут вызваны санкциями против Москвы.

Один и все Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беседуют во время встречи в Будапеште, Венгрия, 9 мая 2022 года Фото: REUTERS/Hungarian Prime Minister's Press Office/Viven Cher Benko

По его словам, единственный возможный компромисс — это ввести запрет только на импорт российской нефти танкерами . Поставки по трубопроводам от санкций должны быть освобождены, заявил политик. Министр напомнил, что не имеющая выхода к морю Венгрия не может в срочном порядке отказаться от российских энергоносителей, которые приходят в страну по трубопроводам .

Примечательно, что уговорить Виктора Орбана перед заседанием постпредов ЕС 11 мая попытался президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее их переговоры закончились ничем, как и инициированные ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

— Я бы напомнил, что на начальном этапе ЕС удалось согласовать нефтяное эмбарго благодаря изменившейся позиции Германии. Пересмотреть свое мнение канцлера Олафа Шольца убедили «Зеленые» партнеры по коалиции. Что касается Венгрии и других стран Восточной Европы, для них будут действительно сделаны некоторые уступки. И я думаю, рано или поздно им придется согласиться с мерами против РФ, хотя это и нанесет ущерб европейской экономике, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Ранее «Известия» писали о том, как нефтяное эмбарго РФ может повлиять на состояние мировой экономики.

Кнут и пряник

Как стало известно Politico, Евросоюз также рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в случае введения нефтяного эмбарго против РФ . По словам источников издания, деньги могут быть направлены в Будапешт в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая будет представлена ​​на следующей неделе.

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Однако доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев пояснил «Известиям», что и при таком сценарии споры между Брюсселем и Будапештом продолжатся .

— Даже если Венгрия и согласится на нефтяное эмбарго РФ, то с массой оговорок, в результате чего ЕС всё равно придется смягчить санкции , — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что разногласия с Будапештом ЕС пытается решить не только с помощью пряника, но и кнута. « В Брюсселе сейчас обсуждается возможность пересмотра ряда положений Лиссабонского договора, чтобы одна страна больше не могла накладывать вето на внешнеполитические решения объединения », — отметил Вадим Трухачев.

Сама Венгрия, по оценкам эксперта, с гораздо большей долей вероятности поддержала бы нефтяное эмбарго против России, если бы ЕС надавил на Украину с целью создания венгерского района в юго-западной части Закарпатья. «Будапешт считает, что ЕС уделяет недостаточно внимания защите венгров в украинском Закарпатье. Но на такой шаг ЕС все-таки вряд ли пойдет», — заключил Вадим Трухачев.

Примечательно, что корректировать шестой санкционный список Евросоюзу приходится на самом деле не только из-за позиции Венгрии . Например, как недавно сообщало агентство DPA, ЕС уже пришлось убрать из перечня запрет на транспортировку российской нефти европейскими компаниями. Греция, Кипр и Мальта заявили, что данная мера может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании. А ЕС к ним прислушался. Однако, по информации DPA, запрет на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, всё еще обсуждается.

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Продолжает попытки выбить для себя более выгодные условия и Словакия . Как стало известно 11 мая, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик настаивает на предоставлении Братиславе третьего переходного периода для присоединения к эмбарго на импорт нефти из России, если его введут страны — члены ЕС.

Отметим, если на этой неделе постпредам ЕС так и не удастся согласовать меры против РФ, то это придется сделать главам МИД стран объединения уже на следующей неделе. Саммит запланирован на 16 мая.