 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Один и все: как Будапешт мешает ЕС согласовать санкции против России

И на что союз может пойти ради консенсуса
Фото: REUTERS/Hungarian Prime Minister's Press Office/Viven Cher Benko
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за позиции Будапешта 11 мая постпредам стран Евросоюза вновь пришлось прервать заседание, посвященное согласованию санкций против Москвы. В Венгрии не готовы к нефтяному эмбарго РФ на предложенных ЕС условиях. Как заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, прийти к общему знаменателю в ближайшее время сторонам вряд ли удастся. Вероятно, ЕС предложит финансовую компенсацию Будапешту, однако не исключено, что Венгрию попытаются лишить и права вето.

Нефтяная бомба

Нелюбимый ребенок Евросоюза: Орбан намерен изменить Конституцию
Как это скажется на отношениях Венгрии с ЕС и Россией

Проект шестого санкционного пакета против России Еврокомиссия (ЕК) передала Евросовету еще 4 мая. Согласно этому документу, государства объединения, в частности, должны отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Однако достигнуть консенсуса по этому вопросу Евросоюзу до сих пор не удается. 11 мая постпредам стран ЕС вновь пришлось прервать заседание из-за позиции Будапешта.

Напомним, еще 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил нефтяное эмбарго РФ с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики. Для того чтобы новый пакет санкций все-таки вступил в силу, ЕС пришлось пойти на уступки Будапешту, а также другим восточноевропейским странам, которые всё еще не готовы проститься с российской нефтью. По информации Bloomberg, в объединении предложили предоставить Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт топлива из РФ до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года.

Тем не менее, как стало ясно из заявлений главы венгерского МИДа Петера Сийярто 11 мая, эти условия не убедили Будапешт поменять свое отношение к санкциям против РФ. По словам министра, предложения ЕС по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики. Петер Сийярто отметил, что Венгрия не согласится с нефтяным эмбарго РФ, пока Евросоюз не предложит решение проблем, которые будут вызваны санкциями против Москвы.

Один и все
встреча

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беседуют во время встречи в Будапеште, Венгрия, 9 мая 2022 года

Фото: REUTERS/Hungarian Prime Minister's Press Office/Viven Cher Benko

По его словам, единственный возможный компромисс — это ввести запрет только на импорт российской нефти танкерами. Поставки по трубопроводам от санкций должны быть освобождены, заявил политик. Министр напомнил, что не имеющая выхода к морю Венгрия не может в срочном порядке отказаться от российских энергоносителей, которые приходят в страну по трубопроводам.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Примечательно, что уговорить Виктора Орбана перед заседанием постпредов ЕС 11 мая попытался президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее их переговоры закончились ничем, как и инициированные ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

— Я бы напомнил, что на начальном этапе ЕС удалось согласовать нефтяное эмбарго благодаря изменившейся позиции Германии. Пересмотреть свое мнение канцлера Олафа Шольца убедили «Зеленые» партнеры по коалиции. Что касается Венгрии и других стран Восточной Европы, для них будут действительно сделаны некоторые уступки. И я думаю, рано или поздно им придется согласиться с мерами против РФ, хотя это и нанесет ущерб европейской экономике, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Ранее «Известия» писали о том, как нефтяное эмбарго РФ может повлиять на состояние мировой экономики.

Кнут и пряник

Как стало известно Politico, Евросоюз также рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в случае введения нефтяного эмбарго против РФ. По словам источников издания, деньги могут быть направлены в Будапешт в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая будет представлена ​​на следующей неделе.

Один и все
добыча
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Однако доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев пояснил «Известиям», что и при таком сценарии споры между Брюсселем и Будапештом продолжатся.

Даже если Венгрия и согласится на нефтяное эмбарго РФ, то с массой оговорок, в результате чего ЕС всё равно придется смягчить санкции, — отметил эксперт.

Ни вашим ни нашим: почему Сербия раздражает и Москву, и Запад
Как долго удастся Белграду балансировать

Он также обратил внимание на то, что разногласия с Будапештом ЕС пытается решить не только с помощью пряника, но и кнута. «В Брюсселе сейчас обсуждается возможность пересмотра ряда положений Лиссабонского договора, чтобы одна страна больше не могла накладывать вето на внешнеполитические решения объединения», — отметил Вадим Трухачев.

Сама Венгрия, по оценкам эксперта, с гораздо большей долей вероятности поддержала бы нефтяное эмбарго против России, если бы ЕС надавил на Украину с целью создания венгерского района в юго-западной части Закарпатья. «Будапешт считает, что ЕС уделяет недостаточно внимания защите венгров в украинском Закарпатье. Но на такой шаг ЕС все-таки вряд ли пойдет», — заключил Вадим Трухачев.

Примечательно, что корректировать шестой санкционный список Евросоюзу приходится на самом деле не только из-за позиции Венгрии. Например, как недавно сообщало агентство DPA, ЕС уже пришлось убрать из перечня запрет на транспортировку российской нефти европейскими компаниями. Греция, Кипр и Мальта заявили, что данная мера может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании. А ЕС к ним прислушался. Однако, по информации DPA, запрет на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, всё еще обсуждается.

Один и все
заседание
Фото: Global Look Press/IMAGO/Sepp Spiegl

Продолжает попытки выбить для себя более выгодные условия и Словакия. Как стало известно 11 мая, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик настаивает на предоставлении Братиславе третьего переходного периода для присоединения к эмбарго на импорт нефти из России, если его введут страны — члены ЕС.

Отметим, если на этой неделе постпредам ЕС так и не удастся согласовать меры против РФ, то это придется сделать главам МИД стран объединения уже на следующей неделе. Саммит запланирован на 16 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022