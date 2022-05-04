Нефтяная игра: что будет в шестом пакете санкций ЕС

Россия в настоящий момент занимается диверсификацией поставок своей нефти . Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отметив, что от возможного нефтяного эмбарго против России в большей степени пострадают сами страны ЕС , которые столкнутся с новым ростом цен на энергоносители. 4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала шестой пакет санкций против РФ Совету ЕС . По сообщениям ЕК, он включает нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в Европе трех российских телеканалов, а также новые персональные рестрикции. Как сообщил «Известиям» источник в Европарламенте, отказаться от российской нефти некоторые страны Евросоюза всё еще не готовы .

Это будет нелегко

4 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует включить в шестой пакет санкций против РФ нефтяное эмбарго .

— Скажем прямо: это будет нелегко . Некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто обязаны над этим работать, — отметила политик.

По ее словам, ЕС планирует ввести полный запрет на ввоз всей российской нефти: морской и трубопроводной, сырой и переработанной. При этом речь идет о поэтапном отказе , который позволит странам ЕС и их партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и сведет к минимуму влияние на мировые рынки. «Именно поэтому мы прекратим принимать поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года », — добавила фон дер Ляйен.

Как позже сообщил источник Reuters, запрет ЕС на российскую нефть вступит в силу через шесть месяцев без постепенного отказа. Причем как для спотового рынка, так и для существующих контрактов. По информации Bloomberg, в рамках нового пакета санкций ЕС предложил также запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, Россия уже готовится к нефтяному эмбарго и занимается диверсификацией поставок своих энергоносителей .

— До недавнего времени около 80% нефти и нефтепродуктов шло на европейский рынок. Сейчас мы занимаемся диверсификацией поставок. Это небыстрый процесс, однако не так быстро самому ЕС удастся заместить российскую нефть , — отметил депутат.

Нефтяная игра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, это объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе технологически настраивались под наши сорта нефти с большим содержанием серы . «За время, которое ЕС закладывает на отказ от российской нефти, на мой взгляд, им не удастся достигнуть своей цели. Тем более что есть и контрактные обязательства », — добавил Павел Завальный.

При этом, по мнению депутата, баланс нефти при таком сценарии не поменяется. Даже если произойдет снижение объемов добычи нефти в стране в связи со снижением экспорта, это приведет лишь к дефициту нефти на мировом рынке и росту цен на нее, уверен политик.

— Даже в условиях дисконта выручка упадет незначительно. Я ожидаю, что в этом году будет наблюдаться, наоборот, ее рост, поскольку цены уже тянутся вверх на фоне подготовки санкций . Европейские потребители закупаются российской нефтью, пока такая возможность есть. Они хотят наказать нас, но прежде всего накажут себя, — добавил Павел Завальный.

Отметим, 4 мая ЕК передала пакет санкций на согласование Совету ЕС. Окончательное решение будет принято этим европейским органом . По данным Reuters, пока постпредам стран Евросоюза не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти из-за позиции Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. Переговоры продолжатся 5 мая.

2 мая руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ. Однако позже в этот день немецкий телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на нефтяное эмбарго России. По информации источника, к этому их подтолкнуло решение Германии поддержать данную меру против России. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что за последние восемь недель она сократила зависимость от российского топлива с 35 до 12%. Вечером 4 мая Reuters сообщило, что ЕС разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть по действующим контрактам до конца 2023 года .

Нефтяная игра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как заявил «Известиям» источник в Европарламенте, в этом вопросе странам ЕС все-таки сложно будет достичь консенсуса , поскольку ряд членов объединения не хочет лишаться стабильных отношений с РФ в энергетической сфере. « Правительства в этих странах прислушиваются к гражданам, хотят поддерживать выгодные международные отношения , а также поддерживать нормальные цены на энергоносители и уровень жизни в своей стране», — добавил источник.

Отказываясь от российской нефти, ЕС рискует повторить прошлогоднюю газовую эпопею, когда цена на голубое топливо возросла со $150 до $1200 за 1 куб. м , пояснил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— И это было без санкций. Сейчас ситуация еще сложнее . Энергокризис в мире не закончен, а ЕС еще и усиливает его, взвинчивая цены на альтернативные РФ источники поставок нефти и нефтепродуктов. Как раз только Россия, продавая нефть со скидкой, мешает росту цен на нее, — отметил эксперт.

По его словам, доля российской нефти в общем объеме импорта по странам ЕС сильно колеблется . При этом больше всего ее импортируют страны, занявшие недальновидно агрессивную позицию по отношению к России. Так, в Финляндии, Литве и Польше доля российской нефти в импорте занимает свыше 60%. В то время как в Германии не более 30%, а в Венгрии — 44%. По мнению Артема Тузова, ответным шагом России на нефтяное эмбарго ЕС будет решение о продаже нефти в недружественные страны только за рубли.

Нефтяная игра Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Что еще

В рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ предусмотрены и новые персональные рестрикции . По словам Урсулы фон дер Ляйен, санкции коснутся высокопоставленных военных и других лиц, причастных, по утверждению ЕС, к преступлениям в Буче.

Справка «Известий» В начале апреля мировые СМИ опубликовали фото и видео из города Буча в Киевской области, где российские военные находились до 30 марта. На этих кадрах изображены братские могилы и тела людей, лежащие вдоль дорог и во дворах. Согласно официальной позиции РФ, это инсценировка. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза 5 апреля заявил, что за произошедшим в Буче «стоят украинские власти, которых финансировали страны Запада».

Кроме того, ЕС обещает ввести запрет на вещание трех крупных российских государственных телеканалов . Напомним, что RT уже запрещено вещать на территории Евросоюза с начала марта. Запрет действует и в отношении агентства Sputnik.

Также Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз планирует отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка . Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, к этому российские кредитные организации уже готовы.

— Отключение новых российских банков от SWIFT не является неожиданностью. Кредитные организации к этому готовились . Вопрос только в том, успели ли они вывести валюту у банков-корреспондентов, — заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Он пояснил: отключенные от SWIFT банки не смогут проводить трансграничные платежи с контрагентами, которые работают через эту систему. Именно поэтому сейчас разрабатывается система подключения иностранных контрагентов российских банков к системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ . Если она будет установлена у иностранных кредитных организаций, то платежи будут проходить, но только в те страны, которые не попадают в список недружественных государств. Например, в Турцию, Арабские Эмираты и Таиланд. Некоторые контакты через эту систему уже состоялись, а полностью она может быть налажена в течение года или даже раньше , считает эксперт.

— Клиенты кредитных организаций, которые отключили от SWIFT, столкнутся с трудностями при переводах средств за рубеж в недружественные страны. Хотя ранее такие государства уже блокировали переводы из России. Вряд ли это приведет к значительному оттоку потребителей в другие банки, — добавил Денис Домащенко.

По информации Bloomberg, ЕК в новом пакете также предлагает запретить продавать или передавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость на территории ЕС . «Эти предложения по новому пакету санкций в настоящее время обсуждаются государствами-членами, и пока эти обсуждения продолжаются , мы не комментируем публично ни процесс, ни детали предложений. Это конфиденциальная информация до момента принятия санкций. Сроки введения санкций находятся в руках государств-членов, поэтому мы не можем давать никаких оценок на этот счет», — сказал, впрочем, «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.