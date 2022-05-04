Нефтяная игра: что будет в шестом пакете санкций ЕС
Россия в настоящий момент занимается диверсификацией поставок своей нефти. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отметив, что от возможного нефтяного эмбарго против России в большей степени пострадают сами страны ЕС, которые столкнутся с новым ростом цен на энергоносители. 4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала шестой пакет санкций против РФ Совету ЕС. По сообщениям ЕК, он включает нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в Европе трех российских телеканалов, а также новые персональные рестрикции. Как сообщил «Известиям» источник в Европарламенте, отказаться от российской нефти некоторые страны Евросоюза всё еще не готовы.
Это будет нелегко
4 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует включить в шестой пакет санкций против РФ нефтяное эмбарго.
— Скажем прямо: это будет нелегко. Некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто обязаны над этим работать, — отметила политик.
По ее словам, ЕС планирует ввести полный запрет на ввоз всей российской нефти: морской и трубопроводной, сырой и переработанной. При этом речь идет о поэтапном отказе, который позволит странам ЕС и их партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и сведет к минимуму влияние на мировые рынки. «Именно поэтому мы прекратим принимать поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года», — добавила фон дер Ляйен.
Как позже сообщил источник Reuters, запрет ЕС на российскую нефть вступит в силу через шесть месяцев без постепенного отказа. Причем как для спотового рынка, так и для существующих контрактов. По информации Bloomberg, в рамках нового пакета санкций ЕС предложил также запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.
Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, Россия уже готовится к нефтяному эмбарго и занимается диверсификацией поставок своих энергоносителей.
— До недавнего времени около 80% нефти и нефтепродуктов шло на европейский рынок. Сейчас мы занимаемся диверсификацией поставок. Это небыстрый процесс, однако не так быстро самому ЕС удастся заместить российскую нефть, — отметил депутат.
По его словам, это объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе технологически настраивались под наши сорта нефти с большим содержанием серы. «За время, которое ЕС закладывает на отказ от российской нефти, на мой взгляд, им не удастся достигнуть своей цели. Тем более что есть и контрактные обязательства», — добавил Павел Завальный.
При этом, по мнению депутата, баланс нефти при таком сценарии не поменяется. Даже если произойдет снижение объемов добычи нефти в стране в связи со снижением экспорта, это приведет лишь к дефициту нефти на мировом рынке и росту цен на нее, уверен политик.
— Даже в условиях дисконта выручка упадет незначительно. Я ожидаю, что в этом году будет наблюдаться, наоборот, ее рост, поскольку цены уже тянутся вверх на фоне подготовки санкций. Европейские потребители закупаются российской нефтью, пока такая возможность есть. Они хотят наказать нас, но прежде всего накажут себя, — добавил Павел Завальный.
Отметим, 4 мая ЕК передала пакет санкций на согласование Совету ЕС. Окончательное решение будет принято этим европейским органом. По данным Reuters, пока постпредам стран Евросоюза не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти из-за позиции Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. Переговоры продолжатся 5 мая.
2 мая руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ. Однако позже в этот день немецкий телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на нефтяное эмбарго России. По информации источника, к этому их подтолкнуло решение Германии поддержать данную меру против России. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что за последние восемь недель она сократила зависимость от российского топлива с 35 до 12%. Вечером 4 мая Reuters сообщило, что ЕС разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть по действующим контрактам до конца 2023 года.
Как заявил «Известиям» источник в Европарламенте, в этом вопросе странам ЕС все-таки сложно будет достичь консенсуса, поскольку ряд членов объединения не хочет лишаться стабильных отношений с РФ в энергетической сфере. «Правительства в этих странах прислушиваются к гражданам, хотят поддерживать выгодные международные отношения, а также поддерживать нормальные цены на энергоносители и уровень жизни в своей стране», — добавил источник.
Отказываясь от российской нефти, ЕС рискует повторить прошлогоднюю газовую эпопею, когда цена на голубое топливо возросла со $150 до $1200 за 1 куб. м, пояснил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
— И это было без санкций. Сейчас ситуация еще сложнее. Энергокризис в мире не закончен, а ЕС еще и усиливает его, взвинчивая цены на альтернативные РФ источники поставок нефти и нефтепродуктов. Как раз только Россия, продавая нефть со скидкой, мешает росту цен на нее, — отметил эксперт.
По его словам, доля российской нефти в общем объеме импорта по странам ЕС сильно колеблется. При этом больше всего ее импортируют страны, занявшие недальновидно агрессивную позицию по отношению к России. Так, в Финляндии, Литве и Польше доля российской нефти в импорте занимает свыше 60%. В то время как в Германии не более 30%, а в Венгрии — 44%. По мнению Артема Тузова, ответным шагом России на нефтяное эмбарго ЕС будет решение о продаже нефти в недружественные страны только за рубли.
Что еще
В рамках шестого пакета санкций ЕС против РФ предусмотрены и новые персональные рестрикции. По словам Урсулы фон дер Ляйен, санкции коснутся высокопоставленных военных и других лиц, причастных, по утверждению ЕС, к преступлениям в Буче.
Кроме того, ЕС обещает ввести запрет на вещание трех крупных российских государственных телеканалов. Напомним, что RT уже запрещено вещать на территории Евросоюза с начала марта. Запрет действует и в отношении агентства Sputnik.
Также Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз планирует отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, к этому российские кредитные организации уже готовы.
— Отключение новых российских банков от SWIFT не является неожиданностью. Кредитные организации к этому готовились. Вопрос только в том, успели ли они вывести валюту у банков-корреспондентов, — заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.
Он пояснил: отключенные от SWIFT банки не смогут проводить трансграничные платежи с контрагентами, которые работают через эту систему. Именно поэтому сейчас разрабатывается система подключения иностранных контрагентов российских банков к системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Если она будет установлена у иностранных кредитных организаций, то платежи будут проходить, но только в те страны, которые не попадают в список недружественных государств. Например, в Турцию, Арабские Эмираты и Таиланд. Некоторые контакты через эту систему уже состоялись, а полностью она может быть налажена в течение года или даже раньше, считает эксперт.
— Клиенты кредитных организаций, которые отключили от SWIFT, столкнутся с трудностями при переводах средств за рубеж в недружественные страны. Хотя ранее такие государства уже блокировали переводы из России. Вряд ли это приведет к значительному оттоку потребителей в другие банки, — добавил Денис Домащенко.
По информации Bloomberg, ЕК в новом пакете также предлагает запретить продавать или передавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость на территории ЕС. «Эти предложения по новому пакету санкций в настоящее время обсуждаются государствами-членами, и пока эти обсуждения продолжаются, мы не комментируем публично ни процесс, ни детали предложений. Это конфиденциальная информация до момента принятия санкций. Сроки введения санкций находятся в руках государств-членов, поэтому мы не можем давать никаких оценок на этот счет», — сказал, впрочем, «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Пока ЕС определяется, новые санкции против РФ объявила Великобритания. В новый список от 4 мая попало более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, в том числе предприятие «КамАЗ». Ограничения коснулись главы «Открытия» Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, помощника президента РФ Максима Орешкина и замминистра обороны Николая Панкова.