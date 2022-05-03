 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Пентагон назвал преждевременными гарантии безопасности Швеции и Финляндии
Мир
США высказались за сохранение политики открытых дверей в НАТО
Мир
Белый дом согласился со словами РФ о недопустимости ядерной войны
Спорт
РФС не согласился с решением УЕФА отстранить российские клубы и сборные
Мир
МО заявило об удерживании националистами гражданских в больнице под Харьковом
Мир
Шольц назвал примирение России и Украины единственным условием снятия санкций
Мир
ВСУ открыли стрельбу на территории «Азовстали» в Мариуполе
Экономика
В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили 36 военных объектов Украины
Экономика
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Общество
Авиакомпании массово задерживают рейсы в Сочи
/

Запретить нельзя поставлять: как покупают нефть из РФ в обход санкций

Страны Запада разработали схемы для приобретения топлива
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Запретить нельзя поставлять: как покупают нефть из РФ в обход санкций
2022-04-28 19:52:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские западные санкции привели к перераспределению мировых энергетических потоков. России приходится переориентировать поставки. Среди покупателей — Индия и Китай. При этом некоторые западные компании находят лазейки, чтобы в обход рестрикций заполучить российские энергоносители. Об этих схемах — в материале «Известий».

Рост вопреки: российская промышленность показала положительную динамику
Однако эксперты ждут замедления темпов производства в ряде отраслей на фоне сокращения экспорта

Необычные схемы

США, Британия, Канада и Австралия запретили импорт российской нефти после начала военной спецоперации на Украине. При этом в апреле экспорт российской нефти вырос до 1,6 млн баррелей в сутки, и это на 0,3 млн больше, чем в марте. Журналисты газеты The Wall Street Journal отследили маршруты танкеров и выяснили, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы правда, делают это по необычным схемам. Издание отмечает, что сейчас одним из самых популярных способов доставки являются суда, на которых отмечено, что пункт назначения неизвестен: таким образом, танкер может перевозить российскую нефть на более крупные суда, где она смешивается с другим грузом. А это в свою очередь помогает скрыть происхождение нефти.

Выяснилось, что в апреле в России на танкеры загрузили более 11,1 млн баррелей. В качестве примера подобной схемы приводится следующая цепочка: из Усть-Луги и Приморска вышли три танкера, которые около берегов Гибралтара загрузили нефть на судно, которое направлялось в нидерландский Роттердам из южнокорейского Инчхона. Помимо этого на рынке есть туркменская и латвийская смеси, в которых также содержится большое количество российской нефти.

Американская ExxonMobil, британская Shell и итальянская Eni в комментарии изданию заявили, что нефть они транспортируют из Казахстана, просто делают это через российский порт. Испанская Repsol объяснила поставки российской нефти долгосрочными обязательствами.

Запретить нельзя поставлять
танкер
Фото: ТАСС/Zuma/Liu Hongxia

С заботой о репутации

Сколько АЭС у ЕС: сможет ли мирный атом заменить Европе энергию из РФ
Условия для атомного ренессанса оптимальны, но вероятность того, что он состоится, невысока

Россия может перенаправить сырьевые потоки в азиатские страны, например в Индию и Китай. Так, по подсчетам The Financial Times за март Нью-Дели почти в 4 раза нарастил поставки, в результате они достигли 360 тыс. баррелей в сутки. Пекину Москва отправляет порядка 2 млн баррелей в сутки. К тому же в начале 2022-го Россия и КНР заключили долгосрочный контакт на поставку более 700 млн баррелей. При таких поставках серьезно возрастают логистические затраты.

К тому же Запад наращивает санкционное давление. Так, США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала «странам, имеющим торгово-экономические связи с Россией, позаботиться о своей репутации». Несмотря на это, Дели за полтора месяца приобрел у России порядка 14 млн баррелей Urals. Для сравнения, в 2021-м за весь год Индия приобрела 16 млн баррелей.

Покупать или нет

В Евросоюзе, который особенно зависит от поставок из России, также обсуждают нефтяное эмбарго. Не исключено, что оно может войти в шестой пакет антироссийских санкций. Впрочем, единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. При этом запрет может применяться выборочно. Например, какие-то государства смогут отказаться от сырой российской нефти, другие — заявить, что в будущем начнут стремиться к этому, а третьи пообещают оставить вопрос на усмотрение частных компаний страны.

Запретить нельзя поставлять
газохранилища
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Чехия на 50% зависит от российской нефти, Венгрия — на 58%, Польша — на 63%, Финляндия — на 80%, а Словакия — на 100%.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что считает запрет на поставки российских энергоносителей «красной чертой», а гендиректор компании MOL, управляющей единственным крупным в стране НПЗ, Жолт Хернади заявил, что для перестройки на другое сырье потребуется «несколько сотен миллионов долларов, а также от двух до четырех лет».

В Словакии, хотя и обещают в течение последующих пяти лет снизить зависимость от российских энергоресурсов, также звучат заявления о том, что немедленный отказ от российской нефти стал бы катастрофой для национальной экономики.

В Румынии заявляют, что поддерживают курс Брюсселя на скорейший отказ от российских энергоносителей, но уточняют при этом, что «смена поставщиков не произойдет мгновенно», для этого «потребуются месяцы и даже годы».

Запретить нельзя поставлять
нефть
Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Некоторые европейские фирмы уже прекратили покупку. Австрия, в которой российская нефть составляла всего 7,8% от общего импорта сырья, отказалась от поставок еще в марте. К концу года это планируют сделать и Нидерланды, в которых доля российской нефти составляет 21% от всего объема импортируемой нефти. С похожими заявлениями выступали также Испания, Италия и Португалия.

На всякий пожарный: в России хотят строить подземные хранилища нефти
Как такие резервуары помогут в преодолении экономических трудностей

Разные ухищрения

— Из стран Европы сложно будет отказаться от российской нефти тем, кто получает ее не морем, а по трубопроводу — Венгрии, Чехии и Германии. Венгрия пока остается единственной страной, которая публично заявляет, что не поддержит любые ограничения на закупки российских энергоносителей. Однако важно понимать, что нефть — глобально торгуемый товар, и физически российские поставки можно заменить. Вопрос — какая будет цена на нефть, если страны Запада введут ограничения против российского сырья или полное эмбарго. В том случае если российские поставки в размере 22,5 млн баррелей в сутки не найдут нового рынка в Азии, то такой дефицит в моменте может поднять цены на нефть выше $200 за баррель, — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Эксперт отмечает, что сейчас страны Европы свободно покупают российскую нефть по контрактам, заключенным до 24 февраля, и такие закупки в апреле только росли.

— На споте трейдеры берут российское сырье неохотно. Долю различных схем в общих продажах сложно определить, но она незначительна, поскольку пока даже для европейских стран нет прямого запрета на закупки и нет смысла прибегать к таким схемам. После 15 мая, когда полностью вступят в силу санкции ЕС против российских компаний, мотивация использовать различные схемы может вырасти, — считает специалист.

Запретить нельзя поставлять
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться

Доходы России от поставок энергоресурсов продолжают расти, экспорт нефти на мировые рынки в апреле может превысить 160 млн баррелей. Это лучший показатель за семь лет, рассказал в беседе с «Известиями» директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

— Пока для западных стран импорт российской нефти остается токсичной историей. Но никто пока не готов от нее отказываться. Объемы российского экспорта сегодня сопоставимы с показателями четвертого квартала прошлого года, — пояснил эксперт.

По его словам, страны ЕС, которые почти не зависят от поставок российских энергоресурсов, по-прежнему останутся на передовой ужесточения санкций в адрес российских энергетических компаний.

— Официальных предложений в ЕС по эмбарго российского газа и нефти пока нет и вряд ли будут. При этом в бетонной стене антироссийских санкций все заметнее крупные трещины. Россию невозможно изолировать, промышленность Германии и других крупнейших стран ЕС остро нуждается в российских ресурсах. Похоже, это экономический смысл сегодня начал уверенно балансировать с санкционной риторикой на Западе, — добавил Лобода.

В свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что у западных стран, которые теоретически готовы отказаться от российской нефти, очень остро встанет вопрос ее замещения.

Запретить нельзя поставлять
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Очная поставка: как ЕС хочет снизить зависимость от энергоресурсов РФ
Чем завершилась переговорная неделя по украинскому кризису

— Теоретически заместить российскую нефть можно норвежской, азербайджанской, нефтью с Ближнего Востока, американской нефтью, но проблема в том, что огромное количество НПЗ в Европе технически может работать только с российской нефтью и их модернизация может растянуться на месяцы, что резко поднимет цены на топливо, — пояснил он в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, каждый сорт нефти отличается от другого количеством примесей, плотностью, сернистостью и массой других показателей.

Именно поэтому пока что Европа просто придумывает опции для того, чтобы российская нефть становилась «нероссийской». Простой пример из практики Ирана – после выхода танкера в море на нем или меняется флаг, или в нефть загоняются дополнительные примеси, которые будут отличать иранскую нефть от другой, или переписываются документы. В итоге в азиатские порты едет уже не иранская нефть, а иракская, индонезийская и так далее. Такая же история происходила некоторое время с российской нефтью в Балтике, когда российская нефть вдруг становилась «латвийской» и спокойно реализовывалась балтийским государством, которое уже расплатилось с российской компанией за поставку. Есть сценарии с покупкой Евросоюзом российской нефти у Турции, Сербии, Венгрии любой лояльной к России стране. И при вторичной продаже нефть уже будет считаться европейцами нероссийской, — объяснил схему покупки российской нефти Вавилов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022