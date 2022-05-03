Запретить нельзя поставлять: как покупают нефть из РФ в обход санкций

Антироссийские западные санкции привели к перераспределению мировых энергетических потоков. России приходится переориентировать поставки. Среди покупателей — Индия и Китай. При этом некоторые западные компании находят лазейки, чтобы в обход рестрикций заполучить российские энергоносители. Об этих схемах — в материале «Известий».

Необычные схемы

США, Британия, Канада и Австралия запретили импорт российской нефти после начала военной спецоперации на Украине. При этом в апреле экспорт российской нефти вырос до 1,6 млн баррелей в сутки, и это на 0,3 млн больше, чем в марте. Журналисты газеты The Wall Street Journal отследили маршруты танкеров и выяснили, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы — правда, делают это по необычным схемам. Издание отмечает, что сейчас одним из самых популярных способов доставки являются суда, на которых отмечено, что пункт назначения неизвестен: таким образом, танкер может перевозить российскую нефть на более крупные суда, где она смешивается с другим грузом. А это в свою очередь помогает скрыть происхождение нефти.

Выяснилось, что в апреле в России на танкеры загрузили более 11,1 млн баррелей. В качестве примера подобной схемы приводится следующая цепочка: из Усть-Луги и Приморска вышли три танкера, которые около берегов Гибралтара загрузили нефть на судно, которое направлялось в нидерландский Роттердам из южнокорейского Инчхона. Помимо этого на рынке есть туркменская и латвийская смеси, в которых также содержится большое количество российской нефти.

Американская ExxonMobil, британская Shell и итальянская Eni в комментарии изданию заявили, что нефть они транспортируют из Казахстана, просто делают это через российский порт. Испанская Repsol объяснила поставки российской нефти долгосрочными обязательствами.

Запретить нельзя поставлять Фото: ТАСС/Zuma/Liu Hongxia

С заботой о репутации

Россия может перенаправить сырьевые потоки в азиатские страны, например в Индию и Китай. Так, по подсчетам The Financial Times за март Нью-Дели почти в 4 раза нарастил поставки, в результате они достигли 360 тыс. баррелей в сутки. Пекину Москва отправляет порядка 2 млн баррелей в сутки. К тому же в начале 2022-го Россия и КНР заключили долгосрочный контакт на поставку более 700 млн баррелей. При таких поставках серьезно возрастают логистические затраты.

К тому же Запад наращивает санкционное давление. Так, США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала «странам, имеющим торгово-экономические связи с Россией, позаботиться о своей репутации». Несмотря на это, Дели за полтора месяца приобрел у России порядка 14 млн баррелей Urals. Для сравнения, в 2021-м за весь год Индия приобрела 16 млн баррелей.

Покупать или нет

В Евросоюзе, который особенно зависит от поставок из России, также обсуждают нефтяное эмбарго. Не исключено, что оно может войти в шестой пакет антироссийских санкций. Впрочем, единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. При этом запрет может применяться выборочно. Например, какие-то государства смогут отказаться от сырой российской нефти, другие — заявить, что в будущем начнут стремиться к этому, а третьи пообещают оставить вопрос на усмотрение частных компаний страны.

Запретить нельзя поставлять Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Чехия на 50% зависит от российской нефти, Венгрия — на 58%, Польша — на 63%, Финляндия — на 80%, а Словакия — на 100%.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз заявлял, что считает запрет на поставки российских энергоносителей «красной чертой», а гендиректор компании MOL, управляющей единственным крупным в стране НПЗ, Жолт Хернади заявил, что для перестройки на другое сырье потребуется «несколько сотен миллионов долларов, а также от двух до четырех лет».

В Словакии, хотя и обещают в течение последующих пяти лет снизить зависимость от российских энергоресурсов, также звучат заявления о том, что немедленный отказ от российской нефти стал бы катастрофой для национальной экономики.

В Румынии заявляют, что поддерживают курс Брюсселя на скорейший отказ от российских энергоносителей, но уточняют при этом, что «смена поставщиков не произойдет мгновенно», для этого «потребуются месяцы и даже годы».

Запретить нельзя поставлять Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Некоторые европейские фирмы уже прекратили покупку. Австрия, в которой российская нефть составляла всего 7,8% от общего импорта сырья, отказалась от поставок еще в марте. К концу года это планируют сделать и Нидерланды, в которых доля российской нефти составляет 21% от всего объема импортируемой нефти. С похожими заявлениями выступали также Испания, Италия и Португалия.

Разные ухищрения

— Из стран Европы сложно будет отказаться от российской нефти тем, кто получает ее не морем, а по трубопроводу — Венгрии, Чехии и Германии. Венгрия пока остается единственной страной, которая публично заявляет, что не поддержит любые ограничения на закупки российских энергоносителей. Однако важно понимать, что нефть — глобально торгуемый товар, и физически российские поставки можно заменить. Вопрос — какая будет цена на нефть, если страны Запада введут ограничения против российского сырья или полное эмбарго. В том случае если российские поставки в размере 2 – 2,5 млн баррелей в сутки не найдут нового рынка в Азии, то такой дефицит в моменте может поднять цены на нефть выше $200 за баррель , — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Эксперт отмечает, что сейчас страны Европы свободно покупают российскую нефть по контрактам, заключенным до 24 февраля, и такие закупки в апреле только росли.

— На споте трейдеры берут российское сырье неохотно. Долю различных схем в общих продажах сложно определить, но она незначительна, поскольку пока даже для европейских стран нет прямого запрета на закупки и нет смысла прибегать к таким схемам. После 15 мая, когда полностью вступят в силу санкции ЕС против российских компаний, мотивация использовать различные схемы может вырасти , — считает специалист.

Запретить нельзя поставлять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Доходы России от поставок энергоресурсов продолжают расти, экспорт нефти на мировые рынки в апреле может превысить 160 млн баррелей. Это лучший показатель за семь лет, рассказал в беседе с «Известиями» директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

— Пока для западных стран импорт российской нефти остается токсичной историей. Но никто пока не готов от нее отказываться. Объемы российского экспорта сегодня сопоставимы с показателями четвертого квартала прошлого года , — пояснил эксперт.

По его словам, страны ЕС, которые почти не зависят от поставок российских энергоресурсов, по-прежнему останутся на передовой ужесточения санкций в адрес российских энергетических компаний.

— Официальных предложений в ЕС по эмбарго российского газа и нефти пока нет и вряд ли будут. При этом в бетонной стене антироссийских санкций все заметнее крупные трещины. Россию невозможно изолировать, промышленность Германии и других крупнейших стран ЕС остро нуждается в российских ресурсах. Похоже, это экономический смысл сегодня начал уверенно балансировать с санкционной риторикой на Западе , — добавил Лобода.

В свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что у западных стран, которые теоретически готовы отказаться от российской нефти, очень остро встанет вопрос ее замещения.

Запретить нельзя поставлять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Теоретически заместить российскую нефть можно норвежской, азербайджанской, нефтью с Ближнего Востока, американской нефтью, но проблема в том, что огромное количество НПЗ в Европе технически может работать только с российской нефтью и их модернизация может растянуться на месяцы, что резко поднимет цены на топливо , — пояснил он в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, каждый сорт нефти отличается от другого количеством примесей, плотностью, сернистостью и массой других показателей.