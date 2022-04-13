На всякий пожарный: в России хотят строить подземные хранилища нефти

В России обсуждают идею создания подземных хранилищ нефти — там можно будет сберегать сырье, которое не удастся продать. Вопрос создания таких резервуаров поднимался еще в 2020-м, когда спрос на нефть резко рухнул из-за пандемии. Предполагалось, что их строительство займет 10−12 лет. Теперь предполагается уложиться в меньшие сроки. Нужны ли России такие хранилища и где их можно строить, выясняли «Известия».

Излишки под землю

Как заявил на Ямальском нефтегазовом форуме гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам» (ГКЗ) Игорь Шпуров, подземные хранилища для нефти могут понадобится на случай проблем с ее сбытом из-за санкций. По его словам, такие резервуары будут создаваться по аналогии с подземными хранилищами газа.

«У США такие подземные хранилища есть давно, в соленосных отложениях. Они вмещают в себя около 100 млн т нефти. Наши подземные хранилища сегодня тоже возможны, в соленосных бассейнах можно создать подобные хранилища либо такой, либо большей мощности», — отметил Шпуров.

Эксперты уверены, что в России нет никаких препятствий для того, чтобы сооружать резервуары аналогичной или даже большей вместимости.

На всякий пожарный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как рассказал «Известиям» независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, хранилища можно формировать в соленосных отложениях (путем их размыва), залегающих в недрах различных регионов России, в том числе Московской и сопредельных с ней областей.

«Хранилища можно создавать в водоупорных глинах или отработанных шахтах, но это не самый предпочтительный вариант: формирование полостей в глинах сопряжено с применением взрывов, эффект от которых заранее трудно просчитать. Закачка же нефти в шахты может привести к ее заражению тяжелыми металлами, если речь идет о горных выработках по добыче руд», — пояснил эксперт. По его оценкам, суммарная емкость подземных хранилищ нефти в России может составить 50–100 млн т.

Идею создания подземных хранилищ нефтяного резерва стали активно обсуждать в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений спрос на нефть рухнул. Тогда в Российском газовом обществе (РГО) говорили, что нужно создать резерв в объеме 10 – 20% от годовой добычи (в 2019 году она составила 561 млн т, в прошлом году 524 млн т). Как оценивали в РГО, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10 – 12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений — можно уложиться и в 3 – 5 лет. По оценкам Шпурова, на подготовку технико-экономических обоснований и предпроектной проработкой таких хранилищ может потребоваться два-три года, но делать это необходимо.

«С технической точки зрения сооружать подземные нефтяные хранилища в естественных и искусственных емкостях вполне возможно. Они безопаснее надземных резервуаров, поскольку практически исключают риск разлива жидкости. Кроме того, подземные нефтехранилища не имеют предельного объема: в них можно закачивать довольно большое количество нефти», — указывает Николай Неплюев, экономист и частный эксперт по инвестициям.

На всякий пожарный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоимость постройки такой системы нефтехранилища эксперты оценивают в сумму от 1800 до 3450 рублей за 1 куб. м. Таким образом, резервуар объемом 60 млн куб. м обойдется примерно в 140 млрд рублей.

Снижать добычу

Из-за стремления Евросоюза ограничивать импорт российской нефти и нефтепродуктов проблемы с хранением действительно могут быть. Как сообщало Reuters в конце марта, на фоне слабого спроса на российское топливо уже вводились ограничения на прием на хранение сырья от добывающих компаний.

Таким образом, вопрос строительства подземных нефтяных хранилищ действительно актуален. Пока что Россия не располагает всеми необходимыми мощностями для безопасного хранения черного золота: объемы резервуаров не превышают 80 млн баррелей.

В отсутствие свободных мест для хранения выход на текущий момент — сокращение добычи. По оценке Райффайзенбанка, российские нефтяные компании пока не начали сокращать добычу, но им придется это делать уже в мае. А по прогнозу ценового агентства Argus это произойдет уже в апреле — сокращение составит примерно 800 тыс. баррелей в сутки. В Международном энергетическом агентства (МЭА) допускают падение на 3 млн баррелей в день — это треть всей добычи.

На всякий пожарный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но у снижения добычи есть и обратная сторона — неминуемое подорожание нефти на глобальном рынке, что больно бьет по Европейскому союзу . Цены на бензин и дизтопливо в ЕС уже на рекордных отметках. Поэтому отказаться от российских энергоресурсов Европа пока никак не может. Физический объем экспорта российской нефти в ЕС сократился незначительно, хотя она и продается с дисконтом в 12–20%.

Углублять переработку

Однако проблему эксперты видят не только в отсутствии хранилищ на случай «нефтяного эмбарго», а в сравнительно небольшой глубине переработки сырой нефти. Уже отмечалось затоваривание темными нефтепродуктами — мазутом, гудроном, битумом, а также попутным нефтяным газом. Выход из ситуации специалисты видят в углублении переработки сырой нефти. В таком случае необходимость строительства дополнительных объемов хранилищ может значительно сократиться.

« Поскольку страны ЕС и США ввели запрет на экспорт технологий для российского нефтегазового сектора, возможным поставщиком технологий и оборудования будет выступать Китай. Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей активно взаимодействует с некоторыми крупными нефтеперерабатывающими компаниями, помогая в приобретении данных технологий», — рассказал Манкевич «Известиям». Новые технологии позволяют увеличить объем выработки высоколиквидных светлых нефтепродуктов (бензинов, керосинов, дизельных топлив и т.д.), предполагает эксперт.

На всякий пожарный Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Другое дело, что закачанную в такие резервуары нефть вполне можно было бы использовать не только в случае затоваривания, но и нехватки, проводя нефтяные интервенции. Это позволило бы более гибко регулировать поставки нефти как внутри России, так и за ее пределами.