Сколько АЭС у ЕС: сможет ли мирный атом заменить Европе энергию из РФ

Европейский союз все громче заявляет о своем стремлении избавиться от российского газа, нефти и угля. Для выполнения этой задачи хотя бы в области производства электроэнергии потребуется наращивание альтернативных мощностей. Однако, как показал 2021 год, возобновляемые источники энергии в роли ведущих недостаточно надежны, а кроме того, при кратном увеличении мощностей потребуют гораздо больше сырья (металлов, композитов, пластика, а значит, и того же газа). Таким образом, остается, как говорят американцы, «ядерная опция» (nuclear option), и на этот раз это образное выражение нужно понимать буквально. Атомные электростанции действительно могут являться выходом из ситуации, пусть и долгосрочным, но сейчас во многих странах ЕС направление движения скорее обратное — за закрытие АЭС.

По итогам 2021 года доля атомных станций в общем производстве электроэнергии в Европе составляла около 25%, находясь на втором месте после ископаемого топлива. По этому показателю атомная энергетика все еще заметно опережает возобновляемые источники за вычетом гидроэнергетики (около 18%). В абсолютных цифрах атомная электрогенерация в Европе составила 683 тыс. гигаватт-часов, из которых более половины (350 тыс.) приходится всего на одну страну — Францию (отметим, не потребляющую и 15% всей энергии в Европейском союзе). На первый взгляд цифры общего производства довольно солидные, однако все познается в сравнении. В 2005 году страны Евросоюза производили без малого миллион гигаватт-часов электроэнергии, в полтора раза больше, чем сейчас. Это при том, что за последние 17 лет и потребности Европы в электричестве выросли на несколько процентов.

В конце XX века картина была принципиально иной. Триггером для развития атомной энергетики на континенте стал нефтяной кризис 1973 года . Если до него все страны континента на немногочисленных АЭС производили всего около 50 тыс. гигаватт-часов, то к 1980 году это число достигло 200 тыс. гигаватт-часов, а к 1985 году — 800 тыс. Рост в геометрической прогрессии закончился в 1990-е годы, не в последнюю очередь под влиянием Чернобыльской катастрофы. Однако после этого было достигнуто «плато», с которого европейские атомщики начали сползать во второй половине 2000-х годов.

Сколько АЭС у ЕС Блок 4-го ядерного реактора на Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария, Украина Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str

А дальше начался обвал: атомофобия, резко возросшая активность «зеленых» и, наконец, авария на японской АЭС «Фукусима» подорвали доверие европейцев к атомной энергетике. Настроения населения подогревались в том числе и лоббистами конкурирующих энергоотраслей: от углеводородной до быстрорастущей возобновляемой. В итоге падение объемов генерации на 30% чуть более чем за десятилетие. Большая часть этих потерь так и не была компенсирована за счет внутренних источников, в результате чего зависимость ЕС от внешних поставок (как газа, нефти и угля, так и металлов и солнечных батарей) существенно увеличилась.

Новый шанс у атомщиков появился в последние годы. Сначала проблему изменения климата и увеличения выбросов CO2 стало сложно игнорировать, как минимум из-за повышенного общественного внимания. Выступления активистов и всеобщая заряженность на борьбу с этим явлением в конце 2010-х начали приносить плоды, и европейские страны стали принимать программы строительства электростанций с минимумом выбросов. После долгих дебатов к этой категории отнесли и атомную энергетику, хотя это понравилось не всем странам союза. Затем началась спецоперация России на Украине, которая вызвала к жизни воинственную риторику о необходимости отказа ЕС от российских нефти и газа, заменить которые аналогами из США и Ближнего Востока в обозримом будущем практически невозможно. По сути, как и в 1973 году, создался необходимый для атомного ренессанса общественно-политический ландшафт.

На самом деле вероятность реализации этих шансов спустя полвека выглядит небольшой. Мало того что атомные станции требуют колоссальных инвестиций и долгое время работают в убыток (зато после окупаемости капитальных вложений через 15 – 20 лет атомная энергия становится самой дешевой), так еще и по-прежнему идет процесс закрытия работающих станций. Впрочем, в разных странах складывается разная ситуация.

Германия

Пожалуй, наиболее яркий пример атомного кризиса в Евросоюзе. В ФРГ «зеленые», как представленные отдельной партией, так и представители других политических организаций, набрали в последние десятилетия огромную силу и влияние. В первую очередь их давлением можно объяснить быстрое эмоциональное решение о сворачивании в Германии мирного атома после аварии на Фукусиме.

Сколько АЭС у ЕС АЭС Неккарвестхайм, Германия Фото: Global Look Press/imageBROKER/Lilly

На данный момент в стране осталось всего три станции общей мощностью 4,3 гигаватта. Объем их производства не превышает 30 тыс. гигаватт-часов в год. Это около 5% потребностей страны в электроэнергии. Еще недавно эти объемы были намного больше, но в декабре прошлого года были остановлены еще три реактора. С оставшимися тоже есть проблемы: запаса урановых стержней для продолжения работы в следующем году там просто нет, а выпуск новых может занять больше года. При этом Россия является основным поставщиком ядерного топлива в Германию.

Компании, управляющие станциями, объясняют, что для значительной пролонгации их работы требуются дополнительные технические решения, а также подробная документация, включающая оценку всех рисков и издержек. Фирмы готовы пойти на все это при условии стопроцентных гарантий возрождения германской программы мирного атома, защиты их от любых претензий со стороны экологов — одним словом, полным пересмотром всей политики в этой сфере, которая проводилась в последнее десятилетие или полтора.

Следует учитывать, что «зеленые» в ФРГ сейчас представлены в правительстве, и не просто в правительстве, а в министерстве экономики (министр Роберт Хабек), которое является для отрасли профильным. Невозможно представить, что эта партия, находившаяся многие декады в авангарде борьбы против АЭС, вдруг признает свою неправоту (политически это будет самоубийство). Поэтому другие политические силы могут сколько угодно заявлять канцлеру Олафу Шольцу о том, что сохранение АЭС в рабочем состоянии помогло бы снизить зависимость от российского газа на треть, как это сделал представитель «Альтернативы для Германии» Марк Бернхард на прошлой неделе, ситуацию это не поменяет никак.

Италия

Итальянская атомная энергетика встала на ноги одной из первых в Западной Европе. В конце 1980-х годов четыре АЭС страны имели довольно высокий уровень выработки, но они были практически в один момент закрыты в 1990 году под влиянием трагедии в Чернобыле. Решение было принято на национальном референдуме в 1987-м. С тех пор определенные попытки возродить сектор предпринимались, особенно в нулевые, однако авария на Фукусиме поставила на этих планах крест.

Сколько АЭС у ЕС АЭС Гарильяно, Италия Фото: commons.wikimedia.org/Demaag

Что интересно, Италия могла бы быть одной из самых заинтересованных в развитии отрасли страной. Никаких горючих полезных ископаемых у этого государства нет, возобновляемые источники развиваются очень слабо в сравнении с североевропейскими странами, потенциал гидроэнергетики также весьма ограничен. Но пока все выглядит так, что смерть итальянского мирного атома окончательна.

Франция

К настоящему моменту удельный вес атомной энергетики в общем производстве электроэнергии в стране составляет около 70%, и это значительно больше, чем где бы то ни было в мире. Реакция Франции на события в Фукусиме была полностью обратной германской. Тогдашний президент Николя Саркози лишь постановил усилить меры безопасности, что привело к некоторому подорожанию электроэнергии с АЭС. Новый глава государства Франсуа Олланд, впрочем, распорядился снизить эту долю до 50% к 2025 году, а Национальная ассамблея вотировала этот законопроект в 2014 году. Однако уже в 2018-м Эммануэль Макрон заявил о переносе этих сроков до 2035 года, а крупнейшая энергокомпания страны EDF заявила о разворачивании масштабной инвестиционной программы. В 2020 году Макрон уточнил задачу, объявив о расширении строительства малых атомных реакторов. Впрочем, единственной компанией, которая имеет подобные работающие образцы, на данный момент является «Росатом». EDF же придется провести еще несколько лет подготовительной работы.

Сколько АЭС у ЕС АЭС Фессенхайм, Франция Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Seeger

В феврале на фоне стремительного роста цен на нефть и газ стало известно о планах Франции построить еще 14 больших ядерных реакторов, а срок эксплуатации ныне действующих продлить до 50 лет при условии, что экспертиза сочтет их безопасными. Тема снижения доли атома в энергобалансе, кажется, закрыта на долгие годы. Сейчас Франция занимает второе место по дешевизне электроэнергии для промышленных потребителей во всей Европе.

Малые страны ЕС

В Бельгии долгое время вели политику, схожую с немецкой. Планировалось закрыть все АЭС (сейчас осталось две — Тианж и Дул) до 2025 года. Ситуация изменилась в феврале, когда в кратчайшие сроки было принято решение пересмотреть все планы на остановку реакторов. Сейчас срок их работы установлен как неопределенный. Впрочем, разговоров о строительстве дополнительных мощностей не ведется.

В Венгрии в дополнение к существующим четырем ядерным реакторам на станции Пакс планируется построить еще два, причем работа будет проводиться «Росатомом». Новые водо-водяные реакторы по мощности примерно в 2,5 раза превзойдут старые. Это позволит нарастить суммарную мощность АЭС до 4 мегаватт и закрыть большую часть потребностей страны в электроэнергии (сейчас она достигает 50%).

Сколько АЭС у ЕС Строительство АЭС Ханхикиви-1 в Финляндии Фото: Global Look Press/imago-images/Vesa Moilanen

Программа АЭС развивается и в Финляндии, которая благодаря возведению новых реакторов собирается полностью отказаться от импорта российской электроэнергии в 2030-е годы. Успехи достигаются благодаря общественному мнению: 48% финнов позитивно оценивают атомную энергетику и лишь 17% — негативно. Такое соотношение является совсем нечастым для Европы.

Во многих других государствах настрой скорее антиатомный. Скажем, Австрию и Люксембург возмутило стремление ЕС внести АЭС в список производителей «зеленой» энергии. Изменится ли их позиция в связи с совершенно другой геополитической ситуацией, пока не ясно, но, как и во многих других случаях, вряд ли стоит ждать поворота на 180 градусов.