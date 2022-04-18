Осень не хочется: как Германия готовится к нехватке топлива

Если поставки газа из РФ прекратятся, в Германии придется сократить производство. Об этом «Известиям» заявили в крупнейшем химическом концерне Европы BASF, отметив, что 50% экспортируемого газа в ФРГ поставляется из России. Как рассказали «Известиям» в министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ), газовые хранилища страны сейчас заполнены на 29%. Кроме того, на случай прекращения поставок или газового эмбарго власти ФРГ уже разработали план чрезвычайного реагирования. При этом, кроме Германии, на сегодняшний день отказаться от голубого топлива из России не готовы Австрия и Венгрия.

Регламент SOS

Пока ЕС не может определиться с санкциями против поставок российского газа, страны объединения уже готовятся к возможным последствиям такого решения. Германия, как ключевой европейский импортер российских энергоресурсов, оказывается в крайне уязвимом положении. В крупнейшем химическом концерне Европы BASF (Людвигсхафен, ФРГ) «Известиям» рассказали, что в случае отказа от российского газа им придется сократить производство.

— В настоящее время все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. 30–40% импортируемого газа в ЕС и 50% в Германии поставляет РФ. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены, — заявили в пресс-службе BASF.

Там отметили, что отказ от российского газа заставил бы страну адаптироваться к сценариям распределения. «Нам пришлось бы сократить общее потребление и производство», — добавили в концерне.

В интервью газете Die Zeit глава Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) Клаус Мюллер заявил, что запасов газа в Германии, в случае прекращения поставок из России, хватит до начала осени. При этом, по его словам, крупнейшее газовое хранилище в Германии, принадлежащее Gazprom Germania, заполнено в настоящий момент менее чем на 1%.

Осень не хочется: Фото: Global Look Press/Uwe Anspach

Как рассказали «Известиям» в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ), в целом газохранилища страны сейчас заполнены примерно на 29%. В соотвествии с данными BNetzA, текущие показатели сопоставимы с 2021 и 2017 годами и даже значительно выше, чем весной 2019 года.

Тем временем немецкое правительство уже готовится к неблагоприятному сценарию. 30 марта власти Германии ввели в действие первый уровень режима чрезвычайной ситуации в газоснабжении на случай, если Россия прекратит поставки при отказе платить за них в рублях. Напомним, в конце марта Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля в том числе страны ЕС должны рассчитываться за поставки российской валютой. В Германии на этот шаг пойти не согласны.

Как рассказали «Известиям» в BMWiВ, план чрезвычайных ситуаций основан на так называемом европейском «регламенте SoS» (регламенте ЕС 2017/1938 Европарламента и Евросовета от 2017 года о мерах по обеспечению надежного газоснабжения).

— Он регулирует газоснабжение Германии в кризисной ситуации. План действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с газоснабжением, подразумевает три уровня эскалации: уровень раннего предупреждения, уровень оповещения и уровень чрезвычайной ситуации, — рассказала «Известиям» представитель ведомства Сюзанна Унгард.

В соответствии с п. 1 ст. 11 регламента, «стадию раннего предупреждения необходимо ввести, когда есть конкретные серьезные признаки надвигающегося события, которое может привести к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением и, скорее всего, вызовет аварийный уровень», добавила представитель BMWiВ.

Защитный шаг

Глава BNetzA Клаус Мюллер в том же интервью газете Die Zeit сообщил, что в случае дефицита газа в соответсвии с европейским регламентом будут определены защищенные клиенты. Речь идет о частных домохозяйствах, больницах и газовых электростанциях, которые отвечают за централизованное теплоснабжение. «Я не думаю, что какой-либо предприниматель может поставить под угрозу поставки в больницы и будет считать себя более важным, чем эти защищенные потребители. Однако верно то, что неограниченную защиту частных потребителей очень трудно обеспечить», — подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ, отметив, что сейчас менять законы ЕС вряд ли получится.

На его взгляд, верный способ справиться в подобной ситуации — экономия. «В каждой отрасли есть возможности для повышения эффективности, замены, пересмотра производственных цепочек. Цена тоже работает, это один из самых важных и мощных инструментов». Тем не менее он отметил, что не все производства готовы к таким испытаниям. Например, его удивил запрос одной шоколадной фабрики, которая назвала производство печенья системно значимым. В понимании Клауса Мюллера важнее сохранить температуру на керамических заводах, ведь там производятся медицинские технологии и, как отметил журналист Die Zeit, унитазы.

Издание Handelsblatt сообщало, что для защиты газоснабжения в Германии сейчас разрабатывают закон о национализации энергетических компаний. Среди запланированных мер — передача в доверительное управление важных энергетических предприятий, а в особенно тяжелой финансовой ситуации — их национализация.

В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии «Известиям» не подтвердили эту информацию. Тем не менее «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania уже передана под управление Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA). Произошло это почти сразу после того, как 1 апреля «Газпром» сообщил, что перестал контролировать группу Gazprom Germania и все ее активы, в том числе дистрибутора WINGAS/WIEE. В состав немецкой «дочки» «Газпрома» также входит группа Gazprom Marketing & Trading, которая включает трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global.

— Федеральное министерство экономики и защиты климата временно назначило BNetzA доверительным управляющим группы Gazprom Germania. Таким образом обеспечивается защита общественной безопасности и безопасного энергоснабжения. Этот шаг не является национализацией. Структура собственности остается неизменной, — пояснили «Известиям» в пресс-службе BNetzA.

Как сообщал Bloomberg, пока власти Германии ведут поиски частных покупателей для активов «Газпрома» в стране, предлагая в качестве поддержки госкредиты банка KfW IPEX-Bank. При этом, по словам источников информагентства, Берлин не исключает национализацию частей Gazprom Germania в качестве крайней меры, хотя и хочет найти другое решение.

Владимир Путин, комментируя эту ситуацию во время совещания по вопросу развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности 5 апреля, напомнил, что подобные действия доступны не только европейцам. «Механизм национализации активов доступен не только европейским политикам. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал глава государства.

На совещании по энергетике 14 апреля президент РФ заявил, что банки из «недружественных стран» задерживают плату за российские нефть и газ. Глава государства подчеркнул, что поставки энергоносителей из США в «недружественные страны» обойдутся в разы дороже, чем российские нефть и газ. По его мнению, Европа сама дестабилизирует рынок и взвинчивает цены для своих граждан. Президент отметил, что Россия будет находить другие рынки сбыта энергоносителей кроме Запада.

«Газпром», в свою очередь, сообщил 15 апреля, что сократил поставки газа в Европу на 26,4%. «Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров — на 26,4% (или 16 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года», — говорится в сообщении компании. При этом «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Еврокомиссия (ЕК) тем временем признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением введенных против РФ санкций. По последней информации, шестой пакет санкций ЕС может коснуться нефтяного сектора РФ. Об этом 17 апреля в интервью Die Zeit сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Тем не менее о газовом эмбарго по-прежнему речи не идет. Отказаться от российских поставок сейчас не готовы как минимум Венгрия, Австрия и ФРГ.