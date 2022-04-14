Банковский просчет: с чем связаны сбои в оплате российского газа

В оплате поставок российских энергоносителей в недружественные страны наблюдаются сбои . Об этом 14 апреля Владимир Путин заявил во время совещания о ситуации в нефтегазовом секторе, подчеркнув, что заграничные банки задерживают перевод платежей . Между тем глава РФ считает, что попытки западных стран вытеснить российских энергопоставщиков негативно отразятся на всей мировой экономике . На фоне сложной геополитической обстановки Москва планирует диверсифицировать экспорт нефти и газа . По словам экспертов, основным покупателем может стать Китай. Впрочем, в нынешних условиях важно уделить внимание и замещению импорта технологий, необходимых для добычи сырья, а также газификации российских регионов .

Задержка платежей

Владимир Путин в условиях санкционного давления на Россию продолжает проводить совещания по развитию отдельных отраслей . И если ранее он уже обсуждал с коллегами из правительства вопросы, связанные, например, с авиастроением или агропромышленным комплексом, то 14 апреля дошла очередь до нефтегазового сектора, имеющего ключевое значение для российской экономики. Большая часть беседы прошла в закрытом режиме, что неудивительно, учитывая сложную обстановку на международной арене и деликатность самой проблематики.

Глава РФ, ставший единственным спикером, который выступил в открытой части мероприятия, обратил, прежде всего, внимание на сложности в торговле энергоносителями с так называемыми недружественными странами . Сейчас в этот список входят 48 государств, включая все страны Евросоюза, которые, впрочем, остаются одними из главных импортеров газа и нефти из России. По словам Владимира Путина, в настоящий момент наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов, поскольку банки из недружественных стран задерживают перевод платежей .

Банковский просчет_1 Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Газопровод используется для транспортировки российского газа в Европейский союз Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент России еще 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными государствами на рубли. Согласно этому документу, покупателям необходимо открыть рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Тем не менее, в Евросоюзе считают, что выполнение требования Москвы нарушает антироссийские санкции, которые Брюссель стал вводить после начала военной операции на Украине 24 февраля. Эксперты предупреждают, что сейчас пока преждевременно делать окончательные выводы. К примеру, Венгрия недавно заявила о готовности расплачиваться в российской валюте. В то же время есть страны, включая Германию, которые сразу отказались выполнять новые условия.

— Кто-то заявил, что будет платить. Кто-то, что нет. Тем, кто не перейдет на схему, утвержденную в указе президента РФ, «Газпром» не сможет поставлять газ . Полная картина станет видна в мае, — отметил в беседе с «Известиями» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Схема оплаты газа рублями начала действовать с 1 апреля 2022 года, но сейчас за поставки по старым контрактам покупатели рассчитываются в валюте, а оплата рублями должна начаться в конце апреля , сказал «Известиям» экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Банковский просчет_2 Операторы демонстрируют пробу нефти, которая поступает из скважины на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Эффективность новой схемы и объемы платежей можно будет оценить в конце мая. К осени объем рублевых расчетов с нашими западными соседями за газ может достичь 50% от общего объема, — отметил эксперт.

Впрочем, российские власти намерены продолжить курс на уход от доллара и евро в международной торговле, повысив в ней долю расчетов в национальных валютах, заверил президент.

Болезненный шаг

Еще одной важной темой совещания стали вопросы, связанные с регулярными заявлениями ряда европейских стран относительно полного ухода от российских энергоресурсов. Еврокомиссия еще в марте представила проект плана ускоренного отказа от нефти, газа и угля из России . В частности, Евросоюз намерен уже до конца 2022-го снизить потребность объединения в газе из РФ на 2/3. Напомним, что недавно принятый пятый пакет санкций и вовсе ввел полный запрет на поставки российского угля. Эмбарго, однако, вступит в силу только с августа. При этом стоит отметить, что Москва обеспечивает порядка 45% импорта газа ЕС, а также более 25% импорта нефти и около 45% угля.

По мнению Владимира Путина, попытки западных стран выдавить российских поставщиков неизбежно отразятся на всей мировой экономике . При этом последствия такого шага могут стать весьма болезненными, в первую очередь, для самих инициаторов такой политики, уверен он.

Банковский просчет_3 Роторный экскаватор во время погрузки угля в железнодорожный состав на Харанорском разрезе Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Что здесь удивляет: так называемые «партнеры» из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов , в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают, — добавил президент. — Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран — прежде всего, из Соединенных Штатов, — которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики .

Несмотря на это, западные страны постоянно ведут разговоры о необходимости отказаться от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок , повышая цены на энергоносители, заметил он. На этом фоне, уверен Владимир Путин, России нужно диверсифицировать экспорт, поскольку в обозримой перспективе поставки в западном направлении будут сокращаться. По его словам, сейчас нужно постепенно переориентировать поставки на быстрорастущие рынки Юга и Востока. Для этого надо уже в ближайшее время определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству, подчеркнул он.

Впрочем, окончательный план по снижению зависимости от российских энергоносителей Евросоюз должен предложить в мае, подчеркнул Алексей Гривач.

— Отказаться быстро они могут только с очень большим ущербом для своих социально-экономических интересов и для энергетической безопасности . Уже сейчас, только на фоне разговоров об отказе они ощущают последствия в виде экстремально высоких цен на рынке, эффект которых будет накопительным и расти в геометрической прогрессии, если возникнет реальный дефицит энергоресурсов, — пояснил «Известиям» эксперт. — Кроме того, это будет колоссальный репутационный удар, так как нас связывают контрактные обязательства и другие участники рынка тоже понимают, что этим бумажкам, которые с ними хотят подписывать европейцы, грош цена .

Газ — экологически чистое топливо, очень привлекательное с точки зрения философии ESG западного корпоративного мышления, заменить российский газ по приемлемым ценам невозможно, согласен Андрей Лобода.

Россия тоже не способна быстро перенаправить такие большие объемы на другие рынки. Но со временем, конечно, переориентация возможна в другие страны, прежде всего, в Китай, который будет «очень рад такому подарку от европейцев», предполагает Алексей Гривач.

Банковский просчет_4 Техник газовой службы подключает газ в жилой дом Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

На фоне сложных отношений с западными странами Владимир Путин затронул еще одну важную проблематику: импортозамещение технологий для добычи нефти и газа. Это важно как для действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике , заметил президент. Уровень цифровой зрелости компаний ТЭКа отстает от банковской отрасли и ритейла, предупреждает Андрей Лобода. По его словам, до обострения геоэкономической ситуации потребности сырьевых компаний России в развитии ИТ оценивались в размере 200-250 млрд рублей в год и это только на программное обеспечение.

Российские разработки по моделированию технологий нефтедобычи сегодня превосходят немецкие, норвежские, австрийские и американские . Однако в замкнутом пространстве реализовывать крупные технологические задачи будет затруднительно, уверен он. Конкурентные преимущества бизнеса и отрасли будут только выигрывать от интеграции с международными участниками рынка , хотя и на сегодняшний день Россия во многом самодостаточна, подытожил экономист.