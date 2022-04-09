Поддать газу: альтернативы для поставок из России в Европу

Россия в случае отказа европейцев от поставок газа планирует наладить его экспорт в другие страны , заявил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На сегодняшний день варианты полного эмбарго на импорт газа из России в ЕС выглядят сомнительными, тем не менее разумно рассмотреть и другие варианты на всякий случай. По мнению экспертов, перенастройка газовых потоков потребует для РФ немалого количества времени и инвестиций. Подробности — в материале «Известий».

Страны Европейского союза в последние недели обсуждают возможность обойтись без импорта российского газа, составляющего около 40% в балансе Европы. При этом для разных стран эта зависимость может сильно колебаться: от чуть более 10% во Франции до почти 100% в Восточной Европе. Если для одних государств эта задача хоть и непростая, но выполнимая, то другие не смогут достичь этой цели без энергетического коллапса.

В Германии министр энергетики Роберт Хабек объявил, что ФРГ планирует отказаться от российского газа к 2024 году. В то же время представители других стран (например, Австрии и Греции) считают такие планы нереалистичными, а Венгрия и Словакия и вовсе заявили, что готовы платить за газ в рублях.

Даже в обозримом будущем заместить российский газ полностью представляется маловероятным , о чем «Известия» уже писали. По самым оптимистическим прогнозам удастся получить лишь около трети объемов, которые сейчас поставляет Россия, из альтернативных источников — и даже на это потребуются годы. Другие варианты развития событий — сверхбыстрый подъем возобновляемых источников, временный переход на уголь или энергетический кризис с тяжелой рецессией как результат выглядят сомнительно. В то же время события развиваются настолько быстро, что полностью исключать возможность газового эмбарго все-таки не стоит.

Поддать газу Фото: Global Look Press/IMAGO/Rene Traut

Чем на это может ответить Россия? Если с перенаправлением поставок нефти вопрос является решаемым, причем в сравнительно короткие, до 2–3 лет, сроки (произойдет рокировка нефтяных потоков из России и Ближнего Востока в Европу и Восточную Азию), то газ имеет свои особенности, так что тут проблема гораздо серьезнее. Российские эксперты в целом настроены на то, что для изменения маршрутов поставок потребуются титанические усилия.

Хаджимурад Белхароев, доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН:

— Возможности для поставки газа весьма ограничены, для экспорта необходима соответствующая инфраструктура. Газ поставляют через трубопроводы или (СПГ) на объемных танкерах.

Россия в основном ориентируется на поставки трубопроводным системам. В настоящее время география транспортировки газа ограничена, она возможна только через имеющиеся мощности, это газопроводы «Сила Сибири», «Голубой поток» и «Турецкий поток», общая пропускная возможность которых составляет 85,5 млрд. кубометров газа в год.

Что касается сжиженного газа, то его производят:

- завод «Сахалин-2» — 11,4 млн т;

- завод «Ямал СПГ» — 18,8 млн т;

- завод «Криогаз-Высоцк» — 0,66 млн т.

Итого общая возможность производства 30,86 млн т.

Между тем ООО «Газпром экспорт» поставил в страны ЕС:

- в 2020 году — 174,9 млрд кубометров газа;

- в 2021 году — 155 млрд кубометров.

Соответственно, достичь таких уровней продаж на иных рынках без маршрутов поставок не представляется возможным, поэтому в настоящее время необходимо прорабатывать дополнительные возможности строительства магистральных газопроводов в страны, которые заинтересованы покупать голубое топливо у нашей страны .

Поддать газу Фото: ТАСС/Zuma Wire/Xinhu/Zheng Siyuan

Марсель Салихов, президент института энергетики и финансов:

— Основным источником увеличения поставок газа в другие страны с использованием имеющейся инфраструктуры является Турция. Турецкий рынок является достаточно привлекательным, потребление газа устойчиво растет. Однако проблему представляет то, что Россия уже обеспечивает около половины потребления газа в стране. В 2021 году поставки выросли практически в два раза. Поэтому для дальнейшего увеличения поставок турецкая сторона может потребовать скидок по цене.

​Другие возможности переориентировать поставки носят ограниченный характер. Газопровод «Сила Сибири» является изолированным от основной системы ГТС. Для того чтобы «перебросить» газ из Западной Сибири или Ямала, необходимо строительство новых газопроводов. Увеличивать поставки через СПГ практически невозможно. Действующие заводы уже работают в режиме полной загрузки, поэтому не могут принять дополнительные объемы .

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:

— Единственной альтернативой поставок газа в европейские страны является Китай. На текущий момент в этом направлении действует только один газопровод «Сила Сибири» с пропускной способностью 38 млрд кубометров в год.

В ближайшие 2–4 года должны быть построены еще два трубопровода в Китай «Сила Сибири 2» и «Сила Сибири 3» с пропускной способностью в 50 млрд кубометров и 10 млрд кубометров газа в год соответственно. В итоге к 2024–2025 годам возможный объем поставок в Китай увеличится на 88 млрд кубометров газа в год до 98 млрд.

Если взять в качестве точки отсчета 150 млрд кубометров поставок российского трубопроводного газа в год в Европу, то исходя из оценки возможностей отдельных стран по отказу от него, можно предположить, что России нужно будет заместить примерно 100 млрд кубометров.

Поддать газу Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Естественно оборвать поставки в Европу сиюминутно невозможно, это вызовет шок и кризис в мировой экономике, однако европейские страны, решившие отказаться от российского газа, смогут это сделать в течение 2–4 лет. Так что теоретически мы можем получить ситуацию, когда до 60% поставок российского трубопроводного газа, которые приходятся сейчас на страны Европы, будут замещены поставками в Китай.

При этом излишек в 12 млрд кубометров может быть направлен по «Турецкому потоку» в европейские страны через различные схемы как нероссийский . Технически такая возможность есть, в 2021 году из России в Турцию было поставлено почти 16 млрд кубометров газа при пропускной способности «Турецкого потока» в 31–32 млрд кубометров. И это без учета строительства в ближайшие 2–4 года одного-двух заводов СПГ в России, которые могли бы взять на себя дополнительные 20–30 млрд кубометров поставок.