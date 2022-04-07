Скачок давления: как санкции повлияют на россиян

В настоящий момент Россия является мировым лидером по числу наложенных на нее санкций. Очередной пакет против нашей страны был принят 6 апреля. Ограничения были введены Западом в том числе в отношении десятков физических лиц – крупных чиновников, бизнесменов и членов их семей. Как санкции отразились на рядовых гражданах страны и чего можно ждать в дальнейшем – в материале «Известий».

Что делать с банковскими картами

Вашингтон 24 февраля наложил санкции на Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Новикомбанк. Впоследствии ограничения для российских банков ввел и Евросоюз. В марте Европа договорилась отключить ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ от системы межбанковских платежей SWIFT . А платежные системы Visa и Master Card объявили о приостановке транзакций в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, в стране продолжили работать как обычно, однако трансграничные операции стали недоступны.

Главный удар от этих ограничений пришелся на туристов, находившихся в тот момент за границей и потерявших возможность расплачиваться картами, а также тех, кто временно живет, учится и работает за рубежом и пользуется услугами российских банков для получения тех или иных выплат.

Одной из альтернатив Visa и Master Card для тех, кто собирается расплачиваться за границей, стали карты «Мир». Правда, принимаются они в очень ограниченном числе стран – в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Основной же заменой отключенным платежным системам специалисты назвали более широко распространенную китайскую Union Pay, которой можно пользоваться в 180 странах мира , в том числе в Европе. В банки, которые уже работали с этой платежной системой, выстроились очереди , плата за оформление достигла 15 тыс. руб., а за обслуживание – 500 руб. в месяц. На таких или примерно схожих условиях карты можно оформить в Россельхозбанке, Газпромбанке, Почта Банке, Примсоцбанке, в кредитных учреждениях «Санкт-Петербург», «Зенит», «Солидарность», «Приморье».

Скачок давления Фото: Global Look Press/Xinhua/Evgeny Sinitsyn

Однако тем, у кого нет срочной необходимости в трансграничных операциях, эксперты советуют немного подождать – о подключении к этой платежной системе и скорейшем создании кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay заявили Сбербанк, Тинькофф и Альфа-банк, прорабатывают такую возможность Райффайзен-банк, Росбанк и Московский кредитный банк. Если у клиента уже есть счет в банке, чаще всего виртуальную карту можно оформить бесплатно, комиссия за пользование также не взимается.

Некоторые россияне пользуются возможностью оформить карты Visa и Master Card в ближайшем зарубежье. Туроператоры уже организуют поездки за «пластиком». Пока среди доступных стран только Узбекистан, но в перспективе могут появиться туры в Армению, Киргизию, Казахстан, Турцию.

Как платить в онлайне

В связи с санкциями на смартфонах россиян перестали работать зарубежные платежные сервисы Apple Pay и Google Pay, есть сложности с Samsung Pay. Остались фактически только национальные MirPay и SberPay на устройствах с Android. Для пользователей iPhone единственная возможностью расплачиваться с помощью смартфона – система быстрых платежей.

Для оплаты зарубежных услуг и продуктов в Сети некоторые эксперты советовали использовать электронные кошельки , которые являются альтернативой обычному банковскому счету – через них можно расплачиваться не только криптовалютными активами, но и обычной цифровой валютой. Однако с их использованием у россиян также возникают проблемы.

Более того, Вашингтон и Евросоюз выразили намерение ограничить россиянам доступ к криптовалютам. Эксперты же утверждают, что полностью ограничить использование биткоиновых кошельков жителям России не получится . Разве что процесс станет более сложным - россиянам придется уйти с крупных централизованных бирж и сосредоточиться на децентрализованных площадка, которые менее эффективны.

Скачок давления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Что будет с валютой

После того, как на волне паники в конце февраля рубль за несколько дней упал до исторического минимума – стоимость бивалютной корзины превысила 120 рублей – к апрелю он практически отыграл свои позиции и продолжает укрепляться. К концу первой недели апреля он достиг уровней, которые фиксировались до начала специальной военной операции - на биржевых торгах 7 апреля в моменте он укреплялся до 74,76 за доллар и 80,83 за евро.

Эксперты связывают это с тем, что крупные покупатели иностранной валюты покинули рынок из-за мер, предпринятых Центробанком и властями для стабилизации финансово-экономической ситуации, что привело к дисбалансу спроса и предложения.

Прогнозировать дальнейший курс рубля специалисты не берутся. Они называют последнее укрепление — реакцией рынка на очередные санкции (полная блокировка Вашингтоном Сбербанка и Альф-банка), которые уже явно не окажут значимого влияния на финансовый сектор страны.

В дальнейшем ожидается корректировка валютного курса обратно к уровням примерно 85 за доллар и 94 за евро.

Куда поедут россияне

Зарубежный туризм – еще одна сфера жизни, на которую сильно повлияли введенные санкции. После того, как Россия и Европа прекратили воздушное сообщение, иностранные компании перестали страховать авиариски, а производители самолетов остановили их обслуживание на территории страны, число авиариейсов за границу резко сократилось, цены на все билеты выросли. Кроме того, россияне потеряли возможность покупать на зарубежных сервисах проездные документы и бронировать жилье онлайн.

Однако и туристическая отрасль постепенно приспосабливается к сложившейся ситуации – открываются десятки стран, которые были закрыты из-за ковида, турпотоки меняют направление, растут объемы организованного туризма.

Скачок давления Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das

Сейчас из России можно летать без ограничений в 15 стран, с 9 апреля снимаются коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами , например, с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР.

Пока подавляющее количество броней в турагентствах – поездки по России. Однако есть бронирования и за границу, в основном, в Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку — где есть прямые авиарейсы. А также на Мальдивы, Сейшелы, в Таиланд, Катар, Сербию, Армению. Рост спроса на туры за рубеж эксперты ждут после того, как откроются небо над югом России – тогда на самолетах «Сухой Суперджет» можно будет долететь напрямую из Москвы в Турцию. В ближайшее время возобновить полеты намеревается национальный перевозчик Египта Egypt Air, у которого возникли сложности с европейскими страховщиками. В настоящее время ведется перезаключение контрактов.

При желании и наличии значительных сумм можно организовать себе отдых и в Европе. Несмотря на резкое ухудшение отношений, представительства ряда европейский стран продолжают выдавать шенгенские визы , а некоторые снимают существовавшие в пандемию ограничения. Так, получить визу в испанском визовом центре могут те, у кого имеется европейский сертификат о вакцинации или истекшая годовая виза. Франция с 1 апреля сняла ограничения для россиян на выдачу всех виз, в том числе туристических. Дания выдаёт краткосрочные шенгенские визы россиянам, однако не принимает страховые полисы, выписанные на территории России, в том числе представительствами иностранных фирм. Продолжают выдачу виз Италия и Греция.

Добраться до Европы можно с пересадками через Сербию авиакомпанией Air Serbia и через Турцию авиакомпанией Turkish Airlines. Правда, самые дешевые билеты на отдаленные даты будут стоить порядка 400-500 евро в одну сторону. Через Финляндию поездка обойдется дешевле – порядка 150 евро в одну сторону. Однако придется добираться до Хельсинки на перекладных - после прекращения железнодорожного сообщения из Санкт-Петербурга туда можно доехать лишь на автобусе, при предъявлении европейского сертификата или наличии достаточных оснований для въезда в страну.

Если удастся купить билеты и забронировать отель при отсутствии зарубежного банковского счета, родственников или друзей, проживающих за границей, ехать придется с наличными. Продажа наличной валюты частным лицам запрещена до 9 сентября, но можно взять с собой свои накопления - из России разрешено вывозить сумму, эквивалентную $10 тысячам, такую же сумму, но только в долларах, можно снять со своего валютного счета.

Раскрытая угроза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Где искать лекарства

Ажиотажный спрос, возникший после введения первых ограничений на ряд товаров и лекарств, уже утих, они начинают возвращаться на прилавки, зачастую по тем же ценам . Медики и фармацевты с самого начала не советовали покупать лекарства впрок, так как большинство из них впоследствии не понадобятся. Тем более что западные фармкомпании заявили о продолжении работы в стране и снабжении россиян жизненно необходимыми препаратами. Изменения касались лишь приостановки новых клинических исследований в стране и прекращения инвестиций.