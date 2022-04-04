Взлетная погода: когда туристы отправятся в дружественные страны

С 9 апреля Россия снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в преддверии отчета в Госдуме. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что россияне не смогут сразу полететь в государства из списка, но для этого будут создаваться необходимые условия. Однако источники «Известий» в отрасли отмечают, что процесс восстановления туризма может затянуться, прежде всего из-за возможности ареста импортных самолетов, а также из-за санкций в сфере страхования и лизинга.

Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям, отметил председатель правительства на встрече с депутатами. Сейчас из России можно летать без ограничений в 15 стран, в том числе в Катар и Мексику. С 9 апреля РФ снимет ковидные ограничения, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты с рядом других государств.

— Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства. Конечно, по-прежнему мы будем поддерживать и внутренний туризм. Об этом мы с вами постоянно говорим, — подчеркнул глава кабмина.

С некоторыми странами из нового списка Россия уже восстановила авиасообщение, напомнил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Например, с 14 марта — с Китаем и Индонезией. По словам специалиста, решение правительства поможет возобновить как чартерные, так и регулярные перевозки, а также открыть возможности для формирования маршрутов, подборки бортов, компаний и партнеров.

Говоря об изменениях в полетах между Россией и Турцией, он отметил, что могут быть отменены некоторые ковидные ограничения, например после возвращения не будет обязательным ПЦР-тестирование, что приведет к снижению определенных барьеров и финансовых затрат.

— Первый, но очень позитивный шаг. Сиюминутно не полетят туристы, но посмотрим, — сказал «Известиям» эксперт.

Однако источники «Известий» в туротрасли настроены не так оптимистично. По их словам, даже по уже открытым маршрутам — например, Турции и Египту — количество рейсов недостаточно. Проблему можно решить увеличением квот регулярных рейсов по популярным турнаправлениям для иностранных авиакомпаний, у которых есть застрахованные самолеты. Дополнительные проблемы создаются из-за западных ограничений.

После начала спецоперации на Украине Россия заняла первое место по введенным против нее санкциям. Ограничения затронули и гражданскую авиацию. Зарубежные лизингодатели, которые владеют большой частью самолетов, отзывают воздушные суда. Также иностранные компании прекращают контракты, связанные со страхованием авиарисков, а производители самолетов останавливают их обслуживание на территории страны. В конце марта глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций авиаперевозчики лишились 78 из 1367 воздушных судов. Сейчас в российский реестр переведено уже почти 800 авиалайнеров.

Также на заключительной встрече в преддверии отчета в Госдуме Михаил Мишустин рассказал о работе в сфере лекарственного обеспечения. Власти изменили правила госзакупок — теперь можно приобретать препараты у единственного поставщика в течение двух лет. Кроме того, упрощаются правила ввоза импортных лекарств.

— Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих, — заявил председатель правительства.

В России также станет проще получать выплаты по инвалидности, добавил он.

— Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности, — сообщил Михаил Мишустин.

Из-за санкций часть населения потеряла работу или находится на грани увольнения. На поддержку рынка труда выделено 39 млрд рублей, заявил также глава правительства. Важно, чтобы люди могли не только получать пособия по безработице, но и освоить новую профессию, если потребуется, подчеркнул он.