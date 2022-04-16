Не надо печалиться: Россия преодолевает санкционное давление

Под грузом беспрецедентных ограничений российская экономика начала проседать, отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Сказались и ограничения поставок, и нехватка ликвидности, и сокращение торговли и производства. Однако полную экономическую блокаду России Западу установить не удается. Что обеспечивает России запас прочности, какие меры уже приняты для поддержки отраслей и какие структурные изменения предлагают экономисты, выясняли «Известия».

Не сработало

Почти полтора месяца российская экономика функционирует в условиях жестких ограничений. Однако, несмотря на трудности, «приговором», как на то рассчитывал Запад, они не стали. Как заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, несмотря на усилия западных стран максимально изолировать Россию от мировой экономики, сделать это не получится. Белоусов отметил, что «невозможно изолировать Россию — шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы».

Глава минфина США Джанет Йеллен уже пообещала, что США и союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не будет завершена российская военная спецоперация на Украине. Однако к поддерживающим санкции странам уже приходит понимание того, что попытки сделать это оказались неудачными. Собственно, и расширять cанкции дальше некуда. От столь масштабных ограничений страдают и в Европе, расплачиваясь за их последствия.

Не надо печалиться_1 Газокомпрессорная станция «Мальнов» на германо-польской границе Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

«Прямое тому свидетельство — рекордная инфляция в Германии, поднявшаяся до 7,3%, а также рост цен на топливо, электроэнергию и продовольствие на континенте. Вдобавок, помимо того, что Европа зависит от России, Москва укрепляет связи с азиатским регионом, что позволяет беспроблемно обходить санкции», — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

В Германии уже назвали санкции бесполезными: большая часть мира не участвует в санкционном давлении на Россию. Как заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг, ни в коем случае нельзя вводить запрет на поставки российского газа: это ударит по европейской промышленности, а на ход спецоперации никак не повлияет.

«Исключить Россию из процесса мировой торговли не представляется возможным. Мы обеспечиваем 45% поставок газа в Европу, заменить такой объем в одночасье нереально. Россия — ключевой поставщик нефти и газа, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья для их производства», — отмечает Павел Шатов, партнер Capital Lab. А в условиях жестких санкций Россия, имея партнерские отношения с другими странами, активно переориентирует свои экспортные потоки на другие направления, в Индию и Китай, чтобы поддержать экспортные доходы для пополнения бюджета.

Не надо печалиться_2 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

« Резервы РФ вместе с поступлениями энергетического и металлургического секторов позволяют экономике лавировать в условиях шторма, а резкий взлет цен на удобрения и продовольствие вместе с ростом пошлин для стран, одобривших санкции, и ростом пошлин на экспорт продовольствия принесут дополнительные средства в бюджет, которые позволят разбираться с тем, как жить под санкциями и дальше », — указывает Михаил Коган.

Рецессия будет

Тем не менее под гнетом многочисленных ограничений российская экономика ожидаемо начала проседать. Как сообщил вице-премьер Белоусов, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9–10%. По официальному прогнозу Минфина и Минэкономразвития, снижение российского ВВП в 2022 году может составить более 10%. Международные экономисты ждут более значительного падения.

Не надо печалиться_3 Испытание импортозамещающего оборудования на единственном в Европе специализированном СПГ-стенде Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В апреле Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад, в котором предполагаемое падение ВВП России в 2022 году оценивается в 11,2%. По прогнозу, инфляция по итогам года разгонится до 22%, показатели экспорта и импорта сократятся на 30,9 и 35,2% соответственно, инвестиции в российскую экономику упадут на 16,9%.

Весной прогнозы по России ухудшили банки Goldman Sachs и Barclays: аналитики ждут спада ВВП на 10 и 12,4% соответственно. В Организации экономического сотрудничества и развития ждут 10-процентного падения ВВП России в 2022 году.

Меры поддержки

Для поддержки отраслей экономики запущены меры бюджетной поддержки, объем которой может составить до 8 трлн рублей без угрозы разгона инфляции. В первую очередь это ряд кредитных программ с субсидируемыми ставками, которые затронули сферы промышленности и торговли, строительства, IT и туризма, новые программы поддержки импортозамещения.

Не надо печалиться_3 Проверка качества печатных плат на территории предприятия по производству микроэлектронной продукции Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Так, предприятиям промышленности и торговли предоставляют льготные кредиты по ставке 11%. Аналогичную программу запустили для системообразующих организаций в сельском хозяйстве (льготные кредиты под 10%). В IT-секторе компаниям будут предоставлены льготные кредиты по ставке не выше 3% на реализацию новых проектов и разработку новых продуктов, а также кредиты по ставке 11% на обеспечение текущей деятельности, напомнил Белоусов.

Меры поддержки IT-компаний эксперты называют беспрецедентными. «Речь и о субсидированных кредитах, и об отменах проверок от разных инстанций, и о льготной ипотеке для IT-специалистов. Моратории на банкротство и взыскания со штрафами и пенями вкупе с кредитными каникулами позволяют оставаться гражданам и юрлицам более-менее уверенными в завтрашнем дне и спокойно перестроиться при возникновении проблем с работой и поступлениями денежных средств», — отмечает Михаил Коган.

Что предлагают

Российские экономисты также выдвинули антикризисные предложения. Сейчас проект прорывного развития социально-экономической системы «Созидательная технократия» (есть в распоряжении «Известий») рассматривается в правительстве и Совете безопасности.

В частности, чтобы добиться структурных изменений в российской экономике в среднесрочной перспективе, предлагается сместить акценты на традиционные секторы и реальное производство. Сейчас национальная экономика слишком зависит от импорта, а потому кризис 2022 года лишил ее ряда жизненно необходимых возможностей и огромной массы товаров, отмечает один из авторов проекта экономист Петр Заборцев. Активное создание новых производств для импортозамещения не только снизит зависимость от импорта, но и приведет к резкому увеличению рабочих, инженерных и научных рабочих мест.

Не надо печалиться_5 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Авторы также считают, что прибыльность в экономике должна перетечь с финансового рынка, торговли и добычи полезных ископаемых в обрабатывающие и наукоемкие отрасли. Наука и производство должны стать самой привлекательной рыночной активностью. Еще одно предложение — ускорение научно-технологического развития и преодоление технологического разрыва. В числе методов, которые авторы предлагают для активного пополнения базы технологий, обратный инжиниринг иностранных продуктов.

«Ускоренное заполнение отраслевых и общих баз технологий, с одной стороны, сократит сроки ликвидации технологического разрыва, а с другой стороны, позволит адекватно задействовать используемые сегодня средства производства, машины, компьютеры и оборудование», — говорится в проекте.