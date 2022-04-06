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Государство возьмет на себя 90% кредитных рисков начинающих бизнесменов

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Молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут покрывать поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО). Об этом говорится в сообщении корпорации, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 6 апреля.

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Также предлагается повысить до 70% покрытие поручительств по кредитным обязательствам остальных представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

До этого в «зонтичном» поручительстве не было предусмотрено совмещение, и оно максимум покрывало до 50% суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Совмещение с поручительствами РГО позволит обеспечить большее покрытие рисков. Мера расширит число предпринимателей, которые смогут взять кредиты на комфортных условиях. Одна из главных особенностей: начинающие бизнесмену в возрасте до 35 лет, которым труднее всего получить заемное финансирование, могут рассчитывать на покрытие до 90% от суммы обязательств по ссуде.

Отмечается, что использование поручительств позволяет банкам снизить риски невозврата.

Сейчас «зонтичный» механизм доступен заемщикам в следующих банках: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и «Зенит».

До конца года за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП бизнес сможет привлечь порядка 170 млрд рублей кредитных денег.

Для получения совместных поручительств корпорации и региональных гарантийных организаций бизнесмену нужно обратиться банк, где он собирается взять кредит. Получить необходимую консультацию можно у сотрудников РГО.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в текущих условиях расширение охвата поручительств позволит бизнесменам активнее пользоваться льготными кредитными инструментами, которые им были ранее недоступны из-за нехватки или отсутствия залога.

«Использование поручительств позволяет банкам снизить риски невозврата, а значит они активнее будут кредитовать бизнес. По итогам года мы ожидаем, что под «зонтичные» поручительства предприниматели смогут получить порядка 170 млрд рублей финансирования», — заключил он.

Совместные поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций распространяются на программы льготного кредитования «1764» (реализует Минэкономразвития), «ПСК Инвестиционная» (совместный продукт Корпорации МСП и Банка России) и «ПСК Оборотная» (Центробанк реализует ее напрямую с банками).

Для поддержки МСП сейчас действуют три льготные кредитные программы. «ПСК Инвестиционная», реализуемая Корпорацией МСП и ЦБ, предусматривает ставку для среднего бизнеса до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Аналогичные ставки есть в программе регулятора и банков «ПСК «Оборотная», а также «1764».

«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ взять кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Он был разработан по поручению президента России. Реализацию проекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены.

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