Зеленые ростки: будет ли укрепление рубля остановлено искусственно

Курс доллара на Московской бирже в последние несколько дней стабилизировался на уровне около 80 рублей за доллар или даже чуть выше. После обвала в конце февраля такой результат мало кто мог предсказать, учитывая беспрецедентность сложившейся ситуации. Тем не менее происходящее легко объяснимо имеющимися макроэкономическими факторами и политикой Банка России. Однако есть вероятность, что рубль продолжит укрепляться и дальше, и это будет не лучшим вариантом для российской экономики, в первую очередь бюджета. ЦБ уже принял ряд послаблений ради приостановки укрепления рубля. О том, последуют ли новые и что вообще ожидать от валютного курса в нынешних обстоятельствах, — в материале «Известий».

Практически сразу после начала спецоперации на Украине и введения против России санкций финансовый регулятор принял экстремальные меры для поддержки рубля, обрушившегося до уровня в 120 рублей за доллар. Ключевая ставка была повышена до 20%, но главное — были введены меры контроля над движением капиталов, включающие даже ограничения на обмен валюты для физических лиц.

Такие меры по отдельности ситуацию бы вряд ли спасли, однако рублю помогли и сами санкции. Значительная их часть была направлена скорее против импорта в Россию, чем против экспорта из нее, кроме того, многие компании сами решили отказаться от поставок на отечественный рынок. Напротив, вывоз товаров из страны сократился слабо, а по многим категориям в моменте даже увеличился. В результате сальдо торгового баланса выросло почти в пять раз. В этой ситуации спрос на валюту резко снизился, и рубль пошел вверх, практически вернувшись к состоянию до 24 февраля. Лишь смягчение контроля над капиталом стабилизировало практически беспрерывный рост рубля за последние несколько месяцев.

Стоит отметить, что с точки зрения валютной выручки ситуация не особенно ухудшилась даже с поправкой на некоторое сокращение экспорта, поскольку в значительной степени это было компенсировано резким ростом котировок основных экспортных товаров России — а это не только нефть и газ, но и металлы. Продолжает дорожать и зерно, на вывоз которого, впрочем, введено эмбарго (но с исключениями). В общем, как говорили в прежние времена, фундаментальные факторы играют на стороне рубля.

Зеленые ростки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам аналитика «Финам» Александра Потавина, импортеры предъявляют очень низкий спрос на валюту.

— В марте импорт упал на 50% из-за санкций, а общее падение импорта промышленных товаров и технологий составило больше 70%. Кроме того, обмен наличной валюты гражданам пока под запретом. В такой ситуации мы имеем низкий спрос на валюту при сохранении ее предложения (25–28 апреля экспортерам предстоят крупные налоговые выплаты в размере около $21 млрд).

По его словам, в этой ситуации до конца апреля можно ждать, что курс рубля останется сильным. Март и апрель — традиционные месяцы укрепления российской валюты. Является ли курс достаточно хорошим для экономики в сложившихся обстоятельствах?

— Курс неплох для покупок валюты на среднесрочный и долгосрочный период, но де-факто это до сих пор не реальный курс рубля и таковым в ближайшее время пока не станет, поскольку для этого нужно запустить обратно на рынок нерезидентов и «выйти из песочницы», в которой сейчас находится российский рынок. Реальный биржевой курс сейчас на 3–5 рублей выше того, что есть на Мосбирже. И нужно понимать, что как только будут сниматься ограничения с нерезидентов, как только несколько снизится порог в 80% продаж валютной выручки для экспортеров, курс рубля моментально отреагирует на это снижением, — констатировал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

- Сейчас важен не сам курс, а его стабильность и предсказуемость, — считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. — Полеты курса на 30% в обе стороны, естественно, некомфортны для принятия инвестиционных решений и проведения рядовых операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Поэтому стабильность курса около 80 рублей была бы в любом случае позитивной, если речь будет идти о снижении волатильности.

Эксперты сходятся на том, что уже в ближайшем будущем возможны новые шаги по смягчению валютной политики, которые должны придержать рост рубля.

Зеленые ростки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Текущую ситуацию в экономике и на валютном рынке нормальной назвать нельзя. Регулировать текущее переукрепление курса рубля можно через смягчение ограничений на потоки капитала и стимулирование роста импорта. В условиях внешних санкций, уже наложенных на российских экспортеров, крепкий курс рубля им невыгоден. Как невыгоден он и российскому бюджету, которому именно сейчас нужны деньги на поддержку пострадавших отраслей и компаний. Следующим шагом по выправлению слишком укрепившегося курса рубля могут стать послабления для экспортеров, то есть снижение обязательной продажи валютной выручки с нынешних 80% до 50%, — заметил Александр Потавкин.

По словам Михаила Когана, в ЦБ и так понимают, что укрепление оказалось значительно сильнее, чем планировалось.

— В моменте рубль доходил до 71 единицы за доллар, а это совсем не та цена, по которой экспортерам хотелось бы и было как выгодно, так и рентабельно продавать выручку. Соответственно, постепенно ограничения начинают уходить — уже исчезла 12-процентная комиссия за покупку долларов и евро на бирже, с 18 апреля можно будет попытаться купить валюту в кассах банков, но для этого нужно, чтобы кто-то ее туда продал как минимум в том же количестве.

Таким образом, отмечает собеседник «Известий», рынок постепенно будет приходить в себя и возвращаться в новую, но реальность и ЦБ «будет аккуратно вытаскивать его из кокона». И со временем текущие ограничения или будут сняты, или перейдут в несколько иную, но более мягкую для простых граждан плоскость.

Сейчас найден промежуточный баланс спроса и предложения, и с конца марта мы уже видели, как курс может более недели находиться в узком коридоре от 82,5 до 85 рублей, говорит Василий Карпунин.

Зеленые ростки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В ближайшие дни мы, вероятно, увидим схожую картину как раз около 78–80 рублей за доллар. Если этот диапазон раскроется вниз на фоне избыточных продаж экспортеров, то падение курса может вновь ускориться. В таком случае регулятору вновь придется оценивать возможность дополнительного смягчения мер по валютному контролю, чтобы избежать чрезмерного укрепления национальной валюты, которое негативно скажется на бюджетных доходах.

По его словам, меры против укрепления рубля состоят в снижении планки в 80% для экспортеров, увеличении суммы на внешние переводы, а также разрешении снимать в наличной форме валюту, которая была куплена на брокерском счете и позже переведена на банковский (после 9 апреля), хотя бы в пределах поступающих в банк наличных средств.

— Сложности сейчас связаны с общим дефицитом наличной валюты (доллары и евро), которая с недавнего времени не поступает в страну, — добавил аналитик.