Гадание на мерах: что ждет курс рубля до конца месяца
Рубль в апреле продолжит курс на укрепление и отмена некоторых валютных ограничений не станет помехой, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Ослабление нацвалюты более чем на 6 рублей 11 апреля носит больше спекулятивный и эмоциональный окрас. В дальнейшем при сохранении геополитических и рыночных факторов пара USD/RUB останется в коридоре 78–86 рублей, а EUR/RUB — 85–94 рубля, прогнозируют специалисты. Ослабление российской валюты возможно при снижении объемов продажи выручки экспортерами, именно это может стать следующим шагом регулятора.
Ответная реакция
В ходе торгов на Московской бирже в начале недели рубль устремился вниз. Российская валюта 11 апреля в моменте дешевела по отношению к американской и европейской до отметок 82,09 и 88,75 рубля соответственно. Тогда как в течение всей прошедшей недели нацвалюта демонстрировала активное укрепление, пробив отметку ниже 72 руб./$ впервые с середины ноября 2021 года и 78 руб./€ впервые с лета 2020-го. К 18:50 мск понедельника рубль отыграл часть потерь и торгуется к доллару на уровне 79,15 рубля, евро — 86,28 рубля.
Главной причиной ослабления нацвалюты стала отмена Центробанком ряда ограничительных мер, введенных ранее, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На старте торгов давление на рубль оказало смягчение валютного контроля, объявленное Банком России поздно вечером 8 апреля, пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Речь идет об отмене комиссии в 12% на покупку валюты через брокеров, которая действовала с начала марта, и о появившейся спустя месяц возможности продавать гражданам с 18 апреля наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля, добавил эксперт.
В понедельник после первой волны покупок инвалюты курс рубля отыграл часть потерь, поскольку его ослабление сейчас носит по большей части спекулятивный и эмоциональный характер, констатировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил: наблюдавшееся в последние недели укрепление нацвалюты было чрезмерным, особенно с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. В частности, оно было обусловлено тем, что валютные ограничения ЦБ и властей вызвали рыночный дисбаланс: покупателей стало меньше, а продавцов больше, так как компании обязали продавать 80% выручки.
— После смягчения мер на рынок вернется часть покупателей инвалюты. Но вряд ли их возврат приведет к длительному и существенному ослаблению курса рубля. По крайне мере пока не уменьшат объем обязательной продажи экспортной выручки или не ослабят почти запретительные ограничения на вывод инвалюты за рубеж, — уверен Дмитрий Бабин.
Эффект от обязательной продажи 80% экспортной выручки превышает новообразовавшийся спрос от частных инвесторов на покупку валюты, отметил директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. По его мнению, скорее всего, рубль сможет остаться у текущих значений или даже укрепиться.
Ослабление гаек
Ключевой драйвер недавнего укрепления курса рубля — это дисбаланс между экспортом и импортом, подчеркнул Михаил Шульгин. Сейчас рубль защищен от влияния геополитических факторов, согласились аналитики ITI Capital. Там добавили: российской валюте благоприятствуют рост сальдо платежного баланса и резкое падение импорта, а также обязательные продажи выручки помимо прочих ограничений на валютные операции на внутреннем рынке.
Центробанк сейчас пытается ослабить гайки в части спроса на валюту, чтобы таким образом сбалансировать ее предложение на бирже, считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин. При этом, по мнению эксперта, российский торговый и платежный балансы в апреле будут положительными, что сдержит ослабление курса рубля даже после отмены комиссии на покупку долларов и евро. Следующим шагом регулятора может стать послабление для экспортеров и снижение доли обязательной продажи валютной выручки с нынешних 80% до 50%, не исключил он.
Постепенно ЦБ продолжит смягчать валютные ограничения, полагает и Дмитрий Бабин. Поэтому если фактор геополитики или внешние рыночные условия существенно не изменятся, то в апреле доллар будет находиться в коридоре 78–86 рублей, оценил он. Если в этот же период на мировом рынке пара EUR/USD останется на текущем уровне 1,09, то евро будет торговаться в диапазоне 85–94 рублей, спрогнозировал эксперт.
В среднесрочной перспективе стоит ожидать некоторого ослабления курса нацвалюты относительно текущих значений, поскольку импорт должен оживиться, а объемы экспорта скорее будут постепенно сокращаться, добавил Михаил Шульгин.
Держать, а не продавать
Российской экономике в этом году предстоит испытать серьезный спад при растущей инфляции, отметил Александр Потавин. В такой ситуации покупка валюты на средний и долгий срок может быть неплохой идеей. По мнению эксперта, в условиях жесточайших санкций и высокой неопределенности продавать валюту на текущих уровнях нецелесообразно.
В качестве альтернативных валют Александр Потавин предложил рассмотреть китайский юань, учитывая, что Россия делает крутой разворот с Запада на Восток. По мнению эксперта «Системы Капитал», стоит присмотреться к «экзотике» — валютам ЮАР и Бразилии — больших бенефициаров роста цен на сырье, но нужно учесть высокие политические риски.
Тогда как, по мнению главного аналитика Совкомбанка Кирилла Кононова, покупать валюту сейчас рискованно из-за изменчивости курса. Также стоит помнить, что основные западные рынки входят в период высокой инфляции и ужесточения денежной политики, отметил он. Ранее в такие периоды наиболее устойчивыми были базовые активы — сырье и драгоценные металлы, инфраструктурные компании и предприятия розничной торговли.