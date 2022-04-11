Гадание на мерах: что ждет курс рубля до конца месяца

Рубль в апреле продолжит курс на укрепление и отмена некоторых валютных ограничений не станет помехой , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Ослабление нацвалюты более чем на 6 рублей 11 апреля носит больше спекулятивный и эмоциональный окрас . В дальнейшем при сохранении геополитических и рыночных факторов пара USD/RUB останется в коридоре 78–86 рублей, а EUR/RUB — 85–94 рубля, прогнозируют специалисты. Ослабление российской валюты возможно при снижении объемов продажи выручки экспортерами , именно это может стать следующим шагом регулятора.

Ответная реакция

В ходе торгов на Московской бирже в начале недели рубль устремился вниз . Российская валюта 11 апреля в моменте дешевела по отношению к американской и европейской до отметок 82,09 и 88,75 рубля соответственно. Тогда как в течение всей прошедшей недели нацвалюта демонстрировала активное укрепление, пробив отметку ниже 72 руб./$ впервые с середины ноября 2021 года и 78 руб./€ впервые с лета 2020-го. К 18:50 мск понедельника рубль отыграл часть потерь и торгуется к доллару на уровне 79,15 рубля, евро — 86,28 рубля .

Главной причиной ослабления нацвалюты стала отмена Центробанком ряда ограничительных мер , введенных ранее, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На старте торгов давление на рубль оказало смягчение валютного контроля , объявленное Банком России поздно вечером 8 апреля, пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Речь идет об отмене комиссии в 12% на покупку валюты через брокеров , которая действовала с начала марта, и о появившейся спустя месяц возможности продавать гражданам с 18 апреля наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля , добавил эксперт.

Гадание на мерах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В понедельник после первой волны покупок инвалюты курс рубля отыграл часть потерь, поскольку его ослабление сейчас носит по большей части спекулятивный и эмоциональный характер , констатировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил: наблюдавшееся в последние недели укрепление нацвалюты было чрезмерным, особенно с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. В частности, оно было обусловлено тем, что валютные ограничения ЦБ и властей вызвали рыночный дисбаланс: покупателей стало меньше, а продавцов больше, так как компании обязали продавать 80% выручки.

— После смягчения мер на рынок вернется часть покупателей инвалюты. Но вряд ли их возврат приведет к длительному и существенному ослаблению курса рубля . По крайне мере пока не уменьшат объем обязательной продажи экспортной выручки или не ослабят почти запретительные ограничения на вывод инвалюты за рубеж, — уверен Дмитрий Бабин.

Эффект от обязательной продажи 80% экспортной выручки превышает новообразовавшийся спрос от частных инвесторов на покупку валюты, отметил директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. По его мнению, скорее всего, рубль сможет остаться у текущих значений или даже укрепиться.

Ослабление гаек

Ключевой драйвер недавнего укрепления курса рубля — это дисбаланс между экспортом и импортом , подчеркнул Михаил Шульгин. Сейчас рубль защищен от влияния геополитических факторов , согласились аналитики ITI Capital. Там добавили: российской валюте благоприятствуют рост сальдо платежного баланса и резкое падение импорта, а также обязательные продажи выручки помимо прочих ограничений на валютные операции на внутреннем рынке.

Гадание на мерах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Центробанк сейчас пытается ослабить гайки в части спроса на валюту, чтобы таким образом сбалансировать ее предложение на бирже , считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин. При этом, по мнению эксперта, российский торговый и платежный балансы в апреле будут положительными, что сдержит ослабление курса рубля даже после отмены комиссии на покупку долларов и евро. Следующим шагом регулятора может стать послабление для экспортеров и снижение доли обязательной продажи валютной выручки с нынешних 80% до 50%, не исключил он.

Постепенно ЦБ продолжит смягчать валютные ограничения, полагает и Дмитрий Бабин. Поэтому если фактор геополитики или внешние рыночные условия существенно не изменятся, то в апреле доллар будет находиться в коридоре 78–86 рублей , оценил он. Если в этот же период на мировом рынке пара EUR/USD останется на текущем уровне 1,09, то евро будет торговаться в диапазоне 85–94 рублей , спрогнозировал эксперт.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать некоторого ослабления курса нацвалюты относительно текущих значений, поскольку импорт должен оживиться, а объемы экспорта скорее будут постепенно сокращаться, добавил Михаил Шульгин.

Держать, а не продавать

Российской экономике в этом году предстоит испытать серьезный спад при растущей инфляции, отметил Александр Потавин. В такой ситуации покупка валюты на средний и долгий срок может быть неплохой идеей . По мнению эксперта, в условиях жесточайших санкций и высокой неопределенности продавать валюту на текущих уровнях нецелесообразно.

Гадание на мерах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В качестве альтернативных валют Александр Потавин предложил рассмотреть китайский юань , учитывая, что Россия делает крутой разворот с Запада на Восток. По мнению эксперта «Системы Капитал», стоит присмотреться к «экзотике» — валютам ЮАР и Бразилии — больших бенефициаров роста цен на сырье, но нужно учесть высокие политические риски.