Биткоин преткновения: Центробанк против легализации криптовалюты в России

ЦБ РФ назвал криптовалюту разновидностью финансовой пирамиды. Есть ли у биткоина будущее в России и договорятся ли о статусе криптовалюты в ближайшее время, разбирались «Известия».

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева высказалась резко негативно по поводу инициативы депутата Думы Антона Горелкина легализовать криптовалюту . По итогам круглого стола был озвучен ряд мер поддержки производителей программного обеспечения и устройств для майнинга, в частности — упростить операции по конвертации криптовалюты в рубли и обратно, установить льготную налоговую ставку для таких компаний.

По словам Ксении Юдаевой, инвестировать в криптоденьги равносильно вовлечению в финансовую пирамиду. Это слишком высокорисковый инструмент, из-за которого можно потерять деньги. Кроме того, при торговле криптовалютой участились случаи мошенничества, что не ставит под угрозу активы россиян.

Криптовалюту зачастую используют для противоправных операций: финансирование терроризма, наркоторговля, отмывание доходов, полученных нелегально.

Между тем, Минфин предложил урегулировать оборот криптовалют, введя обязательное тестирование для пользователей и их обязательную идентификацию, официально разрешить майнинг — впрочем, с сохранением запрета на расчеты криптовалютой внутри России. ЦБ настаивает на полном запрете выпуска и оборота криптовалюты.

Опасения оправданны

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева оценила позиции ведомств по этому вопросу.

— У Минфина, по большому счету, одна цель — привлечь как можно больше налоговых поступлений в казну при помощи различных механизмов. В то же время Центробанк выступает за стабильность финансовой кредитных организаций — за счет уверенности банков в завтрашнем дне. Нельзя допустить, чтобы у банков появились прямые конкуренты, что моментально отразится на объемах оборотов.

По мнению эксперта, сейчас устойчивость системы важнее, чем следование модным трендам.

— Нельзя забывать и о рисках, о которых предупреждает ЦБ. Безопасность средств на криптокошельках — под большим вопросом. Так, в первые дни санкций криптобиржа Coinbase заблокировала в одностороннем порядке средства россиян. Никакой гарантии, что деньги хоть когда-то вернутся владельцам, нет. Таким образом, якобы независимые и находящиеся над политикой криптобиржи тут же показали, что готовы подчиняться требованиям европейских регуляторов. Подобный кейс должен охладить потенциальных инвесторов и более тщательно подходить к выбору криптобиржи и правильно оценивать риски, — резюмирует Косарева.

Шаги к цифровым деньгам

Позиция ЦБ относительно криптовалют всегда была последовательно негативной, хотя прямых сравнений их с финансовыми пирамидами раньше представители регулятора не озвучивали публично, — утверждает генеральный директор УК «Универ Сбережения» Виктор Шахурин.

— Понятие криптовалюты было введено в законодательство, но исключительно как объекта собственности. Использование как средства платежа никогда не разрешалось. На легализации криптовалют настаивали представители Минфина. Но, судя по всему, ЦБ удалось отстоять свою позицию.

По словам эксперта, Центробанк, тем не менее, делает шаги к легализации цифровых денег.

— ЦБ работал над введением в оборот стэйблкойнов, то есть цифровых активов, обеспеченных реальными деньгами, а также над внедрением цифрового рубля, который должен был стать дополнением к фиатным рублям, который был бы уравнен с ними в стоимости.

Эксперт разделяет позицию регулятора по данному вопросу и видит в возможности легализации криптовалют значительные риски для российской экономики и финансовой системы.

Ничем не подкреплен

Банк России всегда критически относился к криптовалютам по причине их «пустой» внутренней стоимости, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход.

— Несмотря на то, что некоторые монеты могут стоить целое состояние, криптовалюты не участвуют в реальной экономической деятельности и не являются мерой стоимости, подобно традиционным деньгам. Спекулятивный рост привлекает инвесторов, желающих быстро и легко получить доход, но его цена складывается только с «пирамиды ожиданий» будущего роста, — рассуждает он.

По мнению эксперта, для снижения рисков необходимо создавать свою криптоинфраструктуру.

— Это позволит вернуть капитал, который был выведен для покупки криптовалют на иностранных площадках, защитить от возможной блокировки активов и обеспечить бесперебойность транзакций купли-продажи криптоактивов.

Не нужно демонизировать «крипту»

ЦБ аргументирует позицию интересами монетарной системы. С точки зрения регулятора, свободный оборот частных цифровых валют будет способствовать «размыванию» российского рубля , напоминает заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Роман Янковский.

— Эта позиция понятна, хотя лично я [с ней] не согласен. Если криптовалютой нельзя платить, то с рублем она не конкурирует. Что же касается прочих аргументов — что криптовалюта это пирамида, что её используют нехорошие люди... Обычную валюту для этих целей используют гораздо чаще и активнее: и для отмывания доходов, и для финансирования терроризма.

По мнению эксперта, сама криптовалюта, как технология, не опасна.

— В США, например, ничто не помешало криптовалюту легализовать. И мы не наблюдаем никакого всплеска потерь среди американских граждан, массового возникновения финансовых пирамид и всего прочего. Потому что, на мой взгляд, дело здесь не в криптовалюте, а в последовательной работе по развитию финансовой грамотности, по защите инвесторов на финансовом рынке, а не в том, что криптовалюта опасна как явление в целом и что ее нужно запрещать, — комментирует Янковский.

Инструмент не лучше и не хуже других

Центробанк никогда не поддерживал криптовалюты из-за рисков, которые, по мнению регулятора, сопровождают операции на этом рынке. Но эти же риски могут быть выделены в отношении обычных акций и других законных финансовых инструментов, которые могут вести себя как финансовые пирамиды из-за высокой волатильности , — утверждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Введение аккредитованных инвесторов, повышение финансовой грамотности населения, а также усиление законодательства о ПОД/ФТ для противодействия незаконным операциям могли бы решить эти проблемы. Так, Минфин активно поддерживает идею использования криптовалют, ведомством был даже подготовлен законопроект о регулировании криптобирж и криптообменников.

По оценке эксперта, остановить прогресс уже не получится:

— Инвестирование в криптовалюту уже возможно и крипторынок в России заметно оживился. Расходы на биткоины в рублях выросли на 260%, количество российских биткойн-счетов увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн к середине марта. Следовательно, несмотря на запреты и осуждение регулятора, бизнес уже начал активно использовать криптовалюты для международных переводов, — подытоживает она.

Обезопасить цифровой рубль

Центральный Банк России не поддерживает идею легализации криптовалют в стране как средства платежа, потому что это угрожает финансовой системе РФ, построенной на рубле, полагает основатель IT-компании Video Inside Александр Мамичев.

— В письме ЦБ говорится, что разрешение использовать крипту как платежное средство грозит замещением национальной валюты цифровыми активами — это обрушит финансовую систему страны. По этой причине во многих странах криптовалюты разрешены как средство инвестиций, накоплений, но запрещены как платежное средство. Эта практика распространена в ЕС, США и ряде других стран. А вот в Китае криптовалюты запрещены совсем, и российские финансовые власти идут тем же путем. Тем более, что до конца этого года в России должен начаться эксперимент по использованию цифрового рубля, а криптовалюты в таком случае будут прямым конкурентом этой цифровой альтернативе национальной валюты, — говорит собеседник «Известий».

По мнению эксперта, очевидно, что даже при условии развития рынка криптовалют в нашей стране использование биткоина, «эфира» и других активов как средства для платежей будет запрещено неопределенное время.

— При этом россияне могут приобретать и хранить криптовалюты, использовать для оплат в крупнейших западных интернет-магазинах или инвестировать в разные активы, но оплачивать что-либо «криптой» на территории России запрещено законом «О цифровых финансовых активах», который принят в 2020 году, — заключает он.

Регулятор в меньшинстве

Банк России по-прежнему опасается оттока капитала и не хочет, чтобы россияне инвестировали в криптовалюту, убежден экономист и директор по внешний связям BitRiver Андрей Лобода.

— Регулятор справедливо говорит о рисках для инвесторов. Но количество успешных сделок на крипторынке сопоставимо с торговыми результатами трейдеров и инвесторов на классических финансовых рынках.

Эксперт утверждает, что ряд высокоразвитых стран мира, в числе которых фигурируют США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Япония, Швейцария и другие страны усиливают свои позиции на рынках криптовалют и цифровых финансовых активов.

— При этом 50 крупнейших банков мира наращивают инвестиции в проекты, связанные с криптовалютой и блокчейном. Частные инвесторы добавляют в структуру своего инвестиционного портфеля не менее 5% криптовалюты, — продолжает он. — Поэтому закономерно, что эта индустрия набирает обороты в России, в частности в Иркутской области и по факту становится локомотивом экономического развития региона. Криптовалюта и майнинг — это глобальный тренд, который в той или иной мере нативно интегрируется в локальные экономики и в ближайшее время обязательно станет устойчивым.

За десять лет существования биткоин пережил серьезные взлеты и падения.

— Тем не менее, криптовалюта показала свою жизнеспособность, подкрепляемую растущим интересом инвесторов. За криптовалютой будущее, она уже существенно изменила мир и стала базой для новых направлений, таких как Defi, NFT и DAO. По нашим оценкам, только налог частных инвесторов, которые получают доход от инвестиций в криптовалюту в России, составляет 70 млрд рублей. Капитализация рынка криптовалют увеличилась в 2021 году на 173%, до $2,211 млрд. Текущая капитализация рынка составляет $2,091 трлн. Спрос на криптовалюту в 2022 году снизился, но останется на высоком уровне.

По замечанию эксперта BitRiver (оператора дата-центров в РФ), Центробанк в своем нежелании пускать криптовалюту в страну — в меньшинстве.