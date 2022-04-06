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В ЦБ назвали криптовалюты финансовой пирамидой

Первый зампредседателя Центробанка Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой
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Легализация оборота криптовалют приведет к тому, что россияне станут активно вкладываться в высокоспекулятивный инструмент —финансовую пирамиду. Так зампредседатель ЦБ Ксения Юдаева в среду, 6 апреля, ответила на предложение депутата Антона Горелкина.

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«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — цитируют ее «РИА Новости».

Как уточняется, популярность мошенничества при торговле криптовалютами может привести к потере большей части сбережений россиянами.

«Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указали в регуляторе.

Такой ответ ЦБ дал на предложения по легализации криптовалютного российского рынка, составленные депутатом от «Единой России» по итогам круглого стола.

1 апреля первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой заявил, что в силу того, что цифровые активы признаются имуществом с точки зрения судебной практики, регулятором криптовалютного рынка целесообразно сделать Федеральную налоговую службу (ФНС). При этом парламентарий выступил против наделения такими функциями Банка России.

Также в этот же день сообщалось, что крупнейшие криптовалюты демонстрируют сильное снижение. Биткоин за сутки потерял более 4%, но еще торгуется выше $45 тыс. Ethereum падает на 3% и достигает отметки $3,3 тыс. Дело в том, что инвесторы отказываются от рисковых активов, включая криптовалюты и акции.

27 марта в Минэнерго призвали ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки.

В феврале Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Если законопроект будет принят, продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Планируется разрешить операции с криптовалютой исключительно банкам с использованием банковского счета. Согласно проекту, использование криптовалют в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено, цифровые валюты рассматриваются только как инструмент для инвестиций.

Ведомство разработало концепцию после того, как Центробанк подготовил проекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты. Согласно документам, нарушение этих требований грозит штрафом до 1 млн рублей. Для граждан и должностных лиц штрафы за прием платежей в частной цифровой валюте составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

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