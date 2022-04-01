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В Госдуме предложили сделать ФНС регулятором криптовалютного рынка

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Регулятором криптовалютного рынка целесообразно сделать Федеральную налоговую службу (ФНС) в силу того, что цифровые активы признаются имуществом с точки зрения судебной практики, считает первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой.

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«Я скорее за то, чтобы регулятором была ФНС, это мое личное мнение. Потому что, во-первых, криптовалюта — это имущество с точки зрения той судебной практики, которая на сегодняшний день существует», — сказал депутат 1 апреля, выступая на заседании экспертного совета рабочей группы.

При этом парламентарий выступил против наделения такими функциями Банка России.

«Если исходить стратегически в плане регулирования, то у нас противник один — ЦБ. Чем больше мы будем вовлекать его в эти вопросы, тем сложнее нам будет с ним договариваться», — пояснил Андрей Луговой.

С идеей закрепить за ФНС функции регулятора рынка криптовалют в ходе заседания выступил председатель совета директоров Qiwi Борис Ким, ссылаясь на технологичность и большой опыт службы. На роль регулятора, по его словам, сейчас рассматриваются ЦБ, ФНС, Минфин, Минэнерго и Минцифры. Ряд участников обсуждения — представителей рынка призвали сделать Минэнерго регулятором майнинга, но эта инициатива не нашла поддержки у депутатов, включая Андрея Лугового.

Согласно концепции Минфина, надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

На заседании также обсуждалась возможная модель налогообложения цифровых активов. Как отметил Андрей Луговой в беседе с «Известиями», есть два основных подхода: 13%-ный налог на доход с продажи по аналогии с НДФЛ и налог с оборота, схожий с налогом на профессиональный доход, уплачиваемый самозанятыми. По словам депутата, Минфин пока придерживается первого варианта, а ряд участников рынка выступает за второй.

Ранее в этот день «Известия» писали о заинтересованности банков в развитии рынка криптовалют в случае, если профильные госорганы позволят банковскому рынку их использовать. Отмечалось, что такого мнения единогласно придерживаются все кредитные организации, которые приняли участие в опросе Ассоциации банков России (АБР).

В январе ЦБ выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорилось, что такие валюты имеют характеристики финансовой пирамиды и их распространение угрожает благосостоянию россиян. Позицию регулятора не поддержали ведомства, включая Минфин, Росфинмониторинг и Минцифры. В результате правительство утвердило дорожную карту из 15 пунктов по регулированию отрасли до конца 2022 года.

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