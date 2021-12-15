За чистую монету: в России появится цифровой рубль

В январе 2022 года Центробанк России начнет тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьим равноправным способом расчета наряду с наличным и безналичным . О перспективности нововведения рассуждают «Известия» совместно с приглашенными экспертами.

Цифровой рубль представляет собой закодированную последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей. Выпуском цифрового рубля займется Центробанк. Коммерческие банки будут уполномочены открывать электронные кошельки для цифровых рублей и сохранять деньги на счетах.

Цифровыми рублями можно будет расплатиться при покупках в интернете и в офлайне, в том числе через систему быстрых платежей.

Концепцию цифрового рубля Центробанк РФ разработал еще в апреле 2021 года. А в начале 2022 года уже будет испытан прототип национальной цифровой валюты.

По оценке ведомства, в долгосрочной перспективе создание цифрового рубля поможет достичь финансовой стабильности. Аналогичный путь уже прошел Китай, который создал рынок цифрового юаня.

Комиссии — ниже, возможностей — больше

Одновременно с внедрением цифрового рубля будет создана инфраструктура для проведения платежей, денежных переводов и других операций с новым типом валюты, поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Предполагается, что это позволит снизить комиссии за эквайринг и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях. По сути, создается единая платформа с едиными тарифами, благодаря которой, например, клиенты разных банков будут пользоваться платежными услугами на равных условиях.

За чистую монету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, внедрение цифрового рубля более всего отразится на работе кредитных организаций.

— Внедрение цифрового рубля позволит банкам расширить перечень финансовых услуг (например, использование смарт-контрактов) и привлечет дополнительную клиентскую аудиторию. Вместе с тем более половины банков (55%) на этапе разработки Концепции цифрового рубля обращали внимание, что клиентские средства со счетов кредитных организаций могут перечисляться на кошельки в цифровых рублях, что чревато снижением ликвидности банковского сектора.

Аналитик уточнила, что предстоит большая работа по формированию доверия граждан к новому финансовому инструменту.

Выиграют все

Использование цифрового рубля повысит скорость и безопасность проведения платежей, послужит снижению стоимости платежных услуг, в частности денежных переводов , полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Бизнес сможет уменьшить затраты на проведение операций, а государство получит возможность более точно и оперативно следить за целевым использованием средств в финансовой системе, повысить эффективность использования бюджетных средств. Возможно также, что введение цифрового рубля позволит снизить зависимость российской экономики от международных платежных систем и сократить долю «теневых» операций в финансовом секторе, в борьбе с которыми власти примут более жесткие меры.

За чистую монету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мнению аналитика, введение цифрового рубля улучшит ситуацию с доступностью финансовых услуг на отдаленных территориях, поскольку валютой можно будет расплачиваться в режиме офлайн.

— Однако далеко не факт, что граждане быстро осознают для себя все преимущества цифрового рубля и начнут массово открывать электронные кошельки. Скорее всего, люди будут приобщаться к новой форме валюты неспешно, постепенно открывая для себя, что для тех или иных операций удобнее использовать цифровой рубль.

По словам Додонова, влияние цифрового рубля на финансовую систему можно будет оценить через два-три года.

Не бояться экспериментов

На тестирование понадобится год и более, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Необходимо изучить ряд факторов, которые на этапе инициативы и даже продуманного проекта могут не учесть. Во-первых, это степень влияния на инфляцию. Сейчас предполагают, что цифровая валюта не скажется на росте инфляции. Во-вторых, следует с осторожностью внедрять стимулирующие инструменты, чтобы новый способ расчета был востребован не искусственным, а естественным образом — с одной стороны, и не возникло перекоса в ущерб привычным способам расчета. В-третьих, сейчас сложно оценить степень положительного отклика от граждан, поскольку при разработке инициативы учитывалось мнение исключительно кредитных организаций.

По оценке эксперта, результаты каждого из этапов внедрения, положительные и отрицательные, должны быть тщательно проанализированы на уровне как специалистов Центробанка, так и общественности.

За чистую монету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— При этом со стороны ЦБ важно проявлять гибкость, например вовремя отказаться от менее эффективных моделей и сценариев в пользу востребованных.

Одним из главных рисков внедрения цифрового рубля аналитик считает недостаточное развитие культуры безопасности личных данных среди россиян:

— Ежедневно из-за случаев телефонного мошенничества страдают сотни доверчивых пенсионеров. Значит, стоит ожидать повышенного внимания к новому инструменту со стороны преступников. Здесь важна совместная работа банков, финансового регулятора, органов правопорядка и СМИ по отслеживанию и предупреждению подобных случаев.

Всё для человека

Цифровой рубль — инновация мирового уровня, но важно учесть, на каком поле мы хотим ее вырастить, рассуждает директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

— Наша экономика многоукладна. Рядом сосуществуют технологии прошлого века и передовые разработки, например, в области финтеха или цифровых двойников. С другой стороны, уровень инновационной активности российских компаний, по данным статистики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составил всего 10,8% в 2020 году — это низкий показатель на фоне как развитых, так и развивающихся стран. Цифровая и финансовая грамотность нашего населения тоже недостаточно высока. На этом фоне инициативы государства по интеграции России в мировые цифровые и технологические тренды выглядят осознанными и правильными.

За чистую монету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке собеседника «Известий», влияние цифрового рубля на отечественную экономику, финансовый рынок и банковский сектор может быть неоднозначным, по крайней мере, на первых порах.

— С учетом широкого ландшафта бизнес-моделей, разброса в уровне цифровой зрелости компаний и невысокого уровня доверия у нашего населения к «инновациям с деньгами» эффект может быть непредсказуемым. Именно поэтому необходим этап тестирования, где на практике можно отработать нюансы, выявить «шероховатости». Это общепринятая практика в рамках глобального тренда так называемых песочниц (sandbox) — юридических, институциональных, инновационных и пр.

Эксперт считает, что подход к тестированию должен быть антропоцентричным.