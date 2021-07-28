Не хотят в пилоты: зарплату в цифровых рублях готовы получать 11% россиян

Только десятая часть россиян готова получать зарплату в цифровых рублях , говорится в исследовании HeadHunter (есть у «Известий»). В июне ЦБ объявил о работе над пилотным проектом по запуску третьей формы нацвалюты, в котором будет участвовать 12 банков, ― через них деньги от работодателей получают 87% граждан . Представители этих кредитных организаций уверили «Известия», что для клиентов тестирование нового типа денег будет добровольным. Цифровой рубль даст возможность отслеживать движение государственных денег и рассчитываться с помощью смарт-контрактов, однако его внедрение неснт риски кибермошенничеств и оттока ликвидности из банков .

Пониженная готовность

Почти половина россиян (41%) категорически не готовы получать зарплату в цифровых рублях. Еще 11% граждан согласны принимать выплаты от работодателя в новой форме валюты (оставшиеся 48% затруднились ответить). Об этом говорится в исследовании HeadHunter, в котором приняли участие более 3 тыс. человек. Мнение респондентов, готовых оперировать цифровым рублем, разделились пополам: одни согласны получать в такой форме всю зарплату, другие ― не более половины ежемесячных выплат .

Не хотят в пилоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В начале июля в ЦБ представили перечень из 12 банков, которые вошли в пилотную группу для тестирования цифрового рубля. Запуск эксперимента запланирован на начало 2022 года. В числе первопроходцев ― «Сбер», ВТБ, Ак Барс Банк, «Альфа», банк «Дом.рф», Газпромбанк, «Тинькофф», ПСБ, Росбанк, СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ банк. Полностью или частично зарплату на карты именно этих кредитных организаций получают 87% россиян, отмечается в исследовании HeadHunter.

В МКБ и крымском РНКБ заявили «Известиям», что направили в ЦБ запрос о возможности присоединиться к пилотной группе по цифровому рублю. В МКБ уже получили подтверждение от регулятора.

Справка «Известий» ЦБ начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор, а храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка. При этом открывать кошельки и проводить финансовые операции с электронными деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к единому цифровому кошельку на базе ЦБ через каждый из банков, в котором он обслуживается.

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и ряд других операций. В дальнейшем предполагается расширение числа транзакций и количества участников пилота , отмечается на сайте ЦБ. В Банке России не ответили на запрос «Известий» о том, будут ли розничные клиенты кредитных организаций участвовать в анонсированном эксперименте.

Не хотят в пилоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Планируется, что новый продукт протестируют по технологии friends & family: с привлечением ограниченного круга клиентов , сообщили в ВТБ. Банк «Дом.рф» планирует на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в проверке новой формы валюты клиентов, сообщил «Известиям» директор подразделения «Диджитал» Олег Комлик.

Что даст цифровой рубль

― Использование цифрового рубля предполагает полную сохранность средств клиента вне зависимости от размера накоплений даже в случае отзыва лицензии у банка, поскольку деньги будут храниться на стороне Банка России . При этом регулятору совместно с участниками пилотного проекта предстоит большая работа по вопросам информационной безопасности и защиты цифрового рубля от кибермошенников, ― рассказал Олег Комлик.

До полноценного внедрения инициативы важно проработать вопрос затрат на его реализацию: цифровой рубль не должен обернуться капитальными расходами, добавили в Росбанке. Помимо этого, внедрение третьей формы нацвалюты может привести к оттоку ликвидности из коммерческих кредитных организаций, что отразится на росте ставок по займам , отметил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Он добавил: при платежах цифровыми рублями граждане не смогут получать кешбэк.

Не хотят в пилоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Цифровой рубль обладает преимуществами, обусловленными технологией распределенных реестров : это возможность отследить движение каждого отдельного рубля с момента его эмиссии Банком России, заявил советник зампредседателя ПСБ Максим Хрусталев. В СКБ-Банке добавили, что новый тип денег позволит запустить офлайн-сервисы безналичной оплаты, что актуально с учетом географии страны . В конечном итоге комиссии для граждан и бизнеса при расчете в цифровых рублях будут небольшими за счет низких издержек финансовой системы, ожидают в Ассоциации «ФинТех». Там добавили, что в операциях с новой формой валюты смогут применяться смарт-контракты , что упростит адресное начисление соцвыплат и позволит противодействовать продаже алкоголя или сигарет несовершеннолетним.

По словам директора финтех-компании RBK.money Дениса Бурлакова, 11% россиян, готовых получать зарплату цифровыми рублями, ― достаточно заметная доля, с учетом того что проект еще на старте . С технологической точки зрения российский рынок уже готов к цифровому рублю: есть инфраструктура для приема наличных, безналичных и электронных денег, в то же время цифровизация банков, бизнеса и финансовая грамотность пользователей достаточно высоки, полагает эксперт.