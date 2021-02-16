Кошелёк или связь: цифровые рубли предложили хранить на смартфонах

Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты . Об этом «Известиям» сообщили представители «Билайна» и «Мегафона». В крупнейших банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах — удобный для пользователя вариант, но проведение расчетов безопаснее и эффективнее оставить за кредитными организациями. Основной риск проекта — качество идентификации клиентов по номеру телефона , отметили эксперты.

Свои интересы

Осенью 2020 года ЦБ разместил консультационный доклад о внедрении цифрового рубля и начал обсуждать концепцию с рынком. Представители «Билайна» и «Мегафона» активно участвовали в этих обсуждениях, заявили «Известиям» в пресс-службах сотовых операторов. В «Билайне» подчеркнули, что заинтересованы в развитии финансовых сервисов для клиентов.

— Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на Smart-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции. А также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме . И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками, — пояснил представитель «Билайн».

Кошелёк или связь Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой: с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими , подчеркнул представитель «Мегафона». Он добавил: благодаря массовости услуг связи операторы смогут обеспечить быстрый запуск и распространение цифрового рубля.

В роли идентификатора для привязки цифрового рубля к кошельку может выступать уже существующие сервисы сотовых операторов (например, «Мобильный ID»), а для обеспечения безопасности возможна запись криптоключей пользователя на SIN-карту , отметили в «Мегафоне».

В Tele-2 «Известиям» заявили, что будут внимательно следить за развитием цифрового рубля. В зависимости от перспектив инструмента сотовый оператор будет принимать решение о запуске проектов с третьей формой валюты в компании. В МТС не ответили на запросы «Известий» о заинтересованности в развитии сервисов для функционирования цифрового рубля.

Справка «Известий» Предполагается, что цифровой рубль будет третьим типом нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. От безналичной формы он отличается тем, что каждая единица будет иметь уникальный код и можно будет отследить её движение. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС заявляла, что кошельки для цифрового рубля планируется открывать на платформе Банка России через мобильное приложение любой кредитной организации . При этом он позволит делать безлимитные переводы из банков. На запрос «Известий» о концепции ведения кошельков на смарт-устройствах регуляторе не ответили.

Обострение конкуренции

ЦБ выстраивает механизм прямого обмена виртуальными средствами через единый эмиссионный центр : предполагается, что у каждого гражданина будет свой индивидуальный кошелек, сквозной для всех банков и функциональный даже в отсутствие интернета, рассказал предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его мнению, ключом от личного счета-кошелька (иными словами — носителем денег), должен быть персональный гаджет : смартфон, планшет, часы или что-то еще. Это самый понятный для граждан и простой способ реализации, подчеркнул эксперт.

Чем больше будет устройств, где можно открывать цифровые кошельки, тем важнее будет централизация функции управления этими кошельками и счетами, а также безопасность взаимодействия с ними , подчеркнул директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.

Кошелёк или связь Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Это экспертиза, которая сегодня принадлежит крупным финансовым организациям и стартапам в области управления финансами. Роль операторов связи для развития платежной инфраструктуры в России в первую очередь заключается в том, чтобы предоставить повсеместный, надежный, удобный и недорогой доступ в Сеть для всех пользователей и устройств, — считает он.

Для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента, подчеркнули в банке «Зенит».

Прежде чем привязывать цифровой кошелек к номеру телефона, необходимо быть на 100% уверенным в том, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован , согласен глава «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов: со стороны операторов сотовой связи потребуется работа по чистке базы и привязке номеров к реальным пользователям.

Операции с третьей формой рубля без участия финансовых институтов вряд ли возможны : эмиссию и оборот денежных средств контролирует регулятор, а сотовые операторы Банку России не подотчетны, отметил гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Он добавил, что Р2Р-переводы можно было бы проводить без участия банка на инфраструктуре оператора, по аналогии с электронными кошельками, но только в рамках одной сети — внутри компании.

Кошелёк или связь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то же время операторы связи могли бы поучаствовать в проекте цифрового рубля с точки зрения сервисов : осуществить привязку кошельков к личным кабинетам пользователей, участвовать в идентификации, создавать приложения для кошельков, подчеркнул эксперт.