Кошелёк или связь: цифровые рубли предложили хранить на смартфонах
Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты. Об этом «Известиям» сообщили представители «Билайна» и «Мегафона». В крупнейших банках пояснили, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах — удобный для пользователя вариант, но проведение расчетов безопаснее и эффективнее оставить за кредитными организациями. Основной риск проекта — качество идентификации клиентов по номеру телефона, отметили эксперты.
Свои интересы
Осенью 2020 года ЦБ разместил консультационный доклад о внедрении цифрового рубля и начал обсуждать концепцию с рынком. Представители «Билайна» и «Мегафона» активно участвовали в этих обсуждениях, заявили «Известиям» в пресс-службах сотовых операторов. В «Билайне» подчеркнули, что заинтересованы в развитии финансовых сервисов для клиентов.
— Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на Smart-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции. А также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме. И другие аспекты, связанные с созданием дополнительных сервисов со стороны операторов, а не просто обеспечение связи клиента с ЦБ или финансовыми посредниками, — пояснил представитель «Билайн».
Привязка кошелька к абонентскому номеру даст возможность более гибкого управления цифровой валютой: с помощью смартфона можно будет хранить средства, переводить и расплачиваться ими, подчеркнул представитель «Мегафона». Он добавил: благодаря массовости услуг связи операторы смогут обеспечить быстрый запуск и распространение цифрового рубля.
В роли идентификатора для привязки цифрового рубля к кошельку может выступать уже существующие сервисы сотовых операторов (например, «Мобильный ID»), а для обеспечения безопасности возможна запись криптоключей пользователя на SIN-карту, отметили в «Мегафоне».
В Tele-2 «Известиям» заявили, что будут внимательно следить за развитием цифрового рубля. В зависимости от перспектив инструмента сотовый оператор будет принимать решение о запуске проектов с третьей формой валюты в компании. В МТС не ответили на запросы «Известий» о заинтересованности в развитии сервисов для функционирования цифрового рубля.
Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС заявляла, что кошельки для цифрового рубля планируется открывать на платформе Банка России через мобильное приложение любой кредитной организации. При этом он позволит делать безлимитные переводы из банков. На запрос «Известий» о концепции ведения кошельков на смарт-устройствах регуляторе не ответили.
Обострение конкуренции
ЦБ выстраивает механизм прямого обмена виртуальными средствами через единый эмиссионный центр: предполагается, что у каждого гражданина будет свой индивидуальный кошелек, сквозной для всех банков и функциональный даже в отсутствие интернета, рассказал предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его мнению, ключом от личного счета-кошелька (иными словами — носителем денег), должен быть персональный гаджет: смартфон, планшет, часы или что-то еще. Это самый понятный для граждан и простой способ реализации, подчеркнул эксперт.
Чем больше будет устройств, где можно открывать цифровые кошельки, тем важнее будет централизация функции управления этими кошельками и счетами, а также безопасность взаимодействия с ними, подчеркнул директор по развитию информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.
— Это экспертиза, которая сегодня принадлежит крупным финансовым организациям и стартапам в области управления финансами. Роль операторов связи для развития платежной инфраструктуры в России в первую очередь заключается в том, чтобы предоставить повсеместный, надежный, удобный и недорогой доступ в Сеть для всех пользователей и устройств, — считает он.
Для минимизации рисков необходимо на законодательном уровне проработать привязку номера телефона к профилю гражданина в ЕБС и ЕСИА, по аналогии с персонализированной картой клиента, подчеркнули в банке «Зенит».
Прежде чем привязывать цифровой кошелек к номеру телефона, необходимо быть на 100% уверенным в том, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован, согласен глава «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов: со стороны операторов сотовой связи потребуется работа по чистке базы и привязке номеров к реальным пользователям.
Операции с третьей формой рубля без участия финансовых институтов вряд ли возможны: эмиссию и оборот денежных средств контролирует регулятор, а сотовые операторы Банку России не подотчетны, отметил гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Он добавил, что Р2Р-переводы можно было бы проводить без участия банка на инфраструктуре оператора, по аналогии с электронными кошельками, но только в рамках одной сети — внутри компании.
В то же время операторы связи могли бы поучаствовать в проекте цифрового рубля с точки зрения сервисов: осуществить привязку кошельков к личным кабинетам пользователей, участвовать в идентификации, создавать приложения для кошельков, подчеркнул эксперт.
Мобильные операторы давно пытаются выйти на рынок финансовых услуг, например, выпуская платежные карты с привязкой к счету телефона, напомнил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея. По словам эксперта, если регулятор выберет модель, при которой открытие и управление кошельками станет доступно коммерческим игрокам, операторы станут настоящими конкурентами банкам.