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Рубль 3.0: цифровая валюта в пилотном режиме может заработать в 2021-м

Законодательная база для этого уже готова, подчеркнули в Госдуме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рубль 3.0: цифровая валюта в пилотном режиме может заработать в 2021-м
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2020-10-13 17:19:49
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Цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться в России уже в следующем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, законодательная база для этого уже подготовлена и вступит в силу с 1 января 2021 года. Он отметил, что интерес к выпуску цифровых активов уже проявил ряд российских компаний и банков.

Рубль нового времени

Центробанк 13 октября выпустил для общественных консультаций доклад, в котором указано, что регулятор рассматривает возможность выпуска в России так называемого цифрового рубля. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики. Цифровой рубль наравне с безналичными деньгами сделает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Также новый вид отечественной денежной единицы сможет использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.

Справка «Известий»

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Однако это не криптовалюты.

У последних отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. Цифровой рубль же будет являться обязательством Центрального банка. Это фиатная валюта, то есть деньги, устойчивость функционирования которых обеспечивается государством в лице Банка России.

По мнению ЦБ, цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. Развитие таких платежей и равный доступ к цифровому рублю приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций.

Рубль 3.0
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться уже в следующем году. Для этого был принят закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 1 января 2021 года. По словам депутата, появление нового вида рубля стимулирует рост спроса на технологию блокчейн.

Это дополнительный новый этап развития денежного обращения... В технологическом и правовом отношении все готово (для появления цифрового рубля. — «Известия»). Для этого Центральный банк обладает большими компетенциями в этой сфере. У него есть блокчейн-система, мастерчейн называется. Уже тестированная. Я допускаю в пилотном, экспериментальном плане он может появиться в следующем году, — подчеркнул глава комитета по финрынку.

По его словам, к цифровым деньгам уже проявили интерес ряд российских банков и компаний.

При этом в ЦБ подчеркнули, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Пока лишь представлены возможные варианты и способы реализации такой инициативы, а также необходимые функциональные требования.

«Учитывая, что введение цифрового рубля станет значимым событием для экономики и общества, Банк России считает принципиально важным обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации этого проекта с финансовым сектором, экспертным сообществом, а также со всеми заинтересованными лицами», — подчеркивается в докладе.

Как это работает

Воспользоваться новым видом российских денег смогут как граждане, так и бизнес, государство, участники финансового рынка. 1 рубль наличными деньгами будет равноценен 1 рублю безналичных средств оплаты, а также цифровых.

Рубль 3.0
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Транзакции с цифровым рублем могут быть устроены следующим образом. Для граждан они будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений. Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где не принимают платежные карты. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам.

Пополнять свои средства в цифровом рубле возможно за счет средств с банковского счета или карты, а также за счет наличных. Каждую форму рублей (наличную, безналичную, цифровую) можно будет переводить в любую другую. Регулятор подчеркивает, что обычные деньги цифровой рубль не заменит.

Хаос и прозрачность

Дискуссии внутри ЦБ по внедрению цифрового рубля начались около пяти лет назад: тогда уже шла речь о тестировании проекта, но по ходу проработки инициативы позиция регулятора стала более осторожной, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, хотя цифровые деньги снижают затраты на выпуск наличных, они значительно более уязвимы. Например, в случае межгосударственных кибератак у всех россиян могут пропасть деньги — тогда возникнет хаос, опасается Алексей Войлуков.

Рубль 3.0
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Выпуск цифрового рубля действительно позволит повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого сектора, улучшить собираемость налогов, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Несмотря на то, что сейчас и так хорошо развиты безналичные платежи, физическая валюта в любом случае пока останется.

— Актуальность введения цифрового рубля может быть дополнительно обусловлена ситуацией с коронавирусом — ведь считается, что банкноты могут его переносить, — отметил эксперт.

Цифровая валюта ЦБ будет востребована, так как она упростит транзакции в интернете. Однако эмиссия со стороны регулятора будет менее привлекательной для целей сбережения, так как на цифровую валюту станут влиять те же геополитические риски, что и на обычный рубль, считает замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

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