Рубль 3.0: цифровая валюта в пилотном режиме может заработать в 2021-м
Цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться в России уже в следующем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, законодательная база для этого уже подготовлена и вступит в силу с 1 января 2021 года. Он отметил, что интерес к выпуску цифровых активов уже проявил ряд российских компаний и банков.
Рубль нового времени
Центробанк 13 октября выпустил для общественных консультаций доклад, в котором указано, что регулятор рассматривает возможность выпуска в России так называемого цифрового рубля. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики. Цифровой рубль наравне с безналичными деньгами сделает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Также новый вид отечественной денежной единицы сможет использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.
По мнению ЦБ, цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. Развитие таких платежей и равный доступ к цифровому рублю приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций.
Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться уже в следующем году. Для этого был принят закон о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 1 января 2021 года. По словам депутата, появление нового вида рубля стимулирует рост спроса на технологию блокчейн.
— Это дополнительный новый этап развития денежного обращения... В технологическом и правовом отношении все готово (для появления цифрового рубля. — «Известия»). Для этого Центральный банк обладает большими компетенциями в этой сфере. У него есть блокчейн-система, мастерчейн называется. Уже тестированная. Я допускаю в пилотном, экспериментальном плане он может появиться в следующем году, — подчеркнул глава комитета по финрынку.
По его словам, к цифровым деньгам уже проявили интерес ряд российских банков и компаний.
При этом в ЦБ подчеркнули, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Пока лишь представлены возможные варианты и способы реализации такой инициативы, а также необходимые функциональные требования.
«Учитывая, что введение цифрового рубля станет значимым событием для экономики и общества, Банк России считает принципиально важным обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации этого проекта с финансовым сектором, экспертным сообществом, а также со всеми заинтересованными лицами», — подчеркивается в докладе.
Как это работает
Воспользоваться новым видом российских денег смогут как граждане, так и бизнес, государство, участники финансового рынка. 1 рубль наличными деньгами будет равноценен 1 рублю безналичных средств оплаты, а также цифровых.
Транзакции с цифровым рублем могут быть устроены следующим образом. Для граждан они будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений. Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где не принимают платежные карты. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам.
Пополнять свои средства в цифровом рубле возможно за счет средств с банковского счета или карты, а также за счет наличных. Каждую форму рублей (наличную, безналичную, цифровую) можно будет переводить в любую другую. Регулятор подчеркивает, что обычные деньги цифровой рубль не заменит.
Хаос и прозрачность
Дискуссии внутри ЦБ по внедрению цифрового рубля начались около пяти лет назад: тогда уже шла речь о тестировании проекта, но по ходу проработки инициативы позиция регулятора стала более осторожной, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, хотя цифровые деньги снижают затраты на выпуск наличных, они значительно более уязвимы. Например, в случае межгосударственных кибератак у всех россиян могут пропасть деньги — тогда возникнет хаос, опасается Алексей Войлуков.
Выпуск цифрового рубля действительно позволит повысить прозрачность экономики, сократить объем теневого сектора, улучшить собираемость налогов, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Несмотря на то, что сейчас и так хорошо развиты безналичные платежи, физическая валюта в любом случае пока останется.
— Актуальность введения цифрового рубля может быть дополнительно обусловлена ситуацией с коронавирусом — ведь считается, что банкноты могут его переносить, — отметил эксперт.
Цифровая валюта ЦБ будет востребована, так как она упростит транзакции в интернете. Однако эмиссия со стороны регулятора будет менее привлекательной для целей сбережения, так как на цифровую валюту станут влиять те же геополитические риски, что и на обычный рубль, считает замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.