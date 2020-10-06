Новый ход: рублю спрогнозировали укрепление в I квартале 2021 года
Национальная валюта должна укрепиться к началу I квартала 2021 года, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. Доллар может опуститься до 70–76 рублей, а евро — до 87–-89. Однако на ближайшее время прогнозы экспертов отнюдь не благоприятные: российская денежная единица еще будет дешеветь. По их оценкам, ситуация изменится только после Нового года. 6 октября на открытии торгов на Московской бирже доллар подорожал до 78,52 рубля, а евро — до 92,52. Эксперты связывают это с возрастающей геополитической напряженностью и бегством инвесторов от рисков рынков развивающихся стран.
Крепче, еще крепче
6 октября российская валюта снова ослабла. На открытии торгов на Московской бирже денежная единица РФ подешевела до 78,52 руб./$ и до 92,52./€. Днем ранее на закрытии торгов она стоила 78,39 руб./$ и 92,38 руб./€. Опрошенные «Известиями» аналитики дали оптимистичные прогнозы по курсу российской валюты к концу I квартала 2021 год.
В начале 2021 года курс рубля может укрепиться до 74–76 к доллару и 87–89 к евро, считает главный экономист «Совкомбанка» Кирилл Соколов. По его словам, это произойдет благодаря уходу геополитики из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+. Также рубль поддержит вероятное прояснение ситуации с вакциной от COVID-19 и улучшение отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.
Еще более оптимистичный прогноз сделал руководитель инвестиционного направления mkb private bank банка МКБ Валентин Журба. По его словам, рубль должен будет находиться в диапазоне 70–75 за доллар.
Геополитика давит
Сейчас политический кризис в Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе и ситуация с блогером Алексеем Навальным снижают привлекательность российских активов в глазах нерезидентов.
— Нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в диапазон 78–82 по отношению к доллару и 90–94 — к евро, — считает Кирилл Соколов.
Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, 2 октября 2020 года
Он не исключил, что в ближайшее время российская валюта снова побьет исторические минимумы с 2016 года. Динамика активов развивающихся стран тесно связана с прогнозами о восстановлении мировой экономики и ценами на сырье. Трейдеры же пока ожидают лишь большей волатильности всех классов активов из-за невозможности предсказать итоги выборов в США. Кроме того, всё более вероятной становится победа Джо Байдена.
— Зависимость рубля от геополитики остается очень высокой, и исключать временного ослабления национальной валюты до более высоких уровней по-прежнему нельзя. Однако в случае ухода хотя бы части текущих геополитических тем из заголовков информагентств можно ожидать укрепления российской денежной единицы до уровня около 73 руб./$ к концу года, — считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
Нынешние колебания рубля определяются и новостными факторами, и сиюминутным балансом спроса и предложения, пояснил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. Однако эксперт не считает, что геополитические факторы оказывают решающее влияние на действия инвесторов.
— Произошедшей за последние четыре месяца девальвации кажется пока достаточной, и новый баланс будет формироваться на уровне 75–80 руб./$, — уверен он.
Геополитическая картина и новостной фон за последние дни остаются прежними, однако в РФ резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Это, безусловно, может временно усиливать опасения относительно подконтрольности ситуации и давить на рубль, сказал Валентин Журба из mkb private bank. Внешнеполитические кризисы продолжат оказывать сильное воздействие на волатильность национальной валюты. «Джокером» останется возможное влияние на курс победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США.
Всё для спасения
Многие эксперты соглашаются, что рубль сейчас поддерживают продажи валюты Банком России и Минфином, в этом месяце они увеличились с $30–35 млн в день до $105–110 млн. По мнению Сергея Михайлова из Абсолют Банка, этого объема достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос. Однако фактором ослабления рубля в конце месяца могут стать выплаты дивидендов крупными компаниями и конвертация их части в валюту акционерами.
Меры правительства, которые действуют в настоящее время, окажут ограниченное влияние на укрепление рубля, но они помогут снизить волатильность. Повлияют и интервенции Банка России в течение IV квартала в эквиваленте 2,9 млрд рублей в день, а также директива кабмина по приведению чистых валютных активов для отдельных госкомпаний к уровню 1 октября 2018 года. Новость о рассмотрении директивы на советах директоров госкомпаний стала одной из причин временной стабилизации курса, пояснил Валентин Журба из mkb private bank.
У ЦБ сейчас есть все инструменты по спасению рубля, уверен операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Регулятор подтвердил свое намерение продать вырученную им валюту от отчуждения акций Сбербанка на торгах начиная с 1 октября. Это должно снизить напряженность в валютном курсе, заключил он.