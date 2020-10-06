Новый ход: рублю спрогнозировали укрепление в I квартале 2021 года

Национальная валюта должна укрепиться к началу I квартала 2021 года, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики . Доллар может опуститься до 70–76 рублей, а евро — до 87–-89. Однако на ближайшее время прогнозы экспертов отнюдь не благоприятные: российская денежная единица еще будет дешеветь . По их оценкам, ситуация изменится только после Нового года. 6 октября на открытии торгов на Московской бирже доллар подорожал до 78,52 рубля, а евро — до 92,52. Эксперты связывают это с возрастающей геополитической напряженностью и бегством инвесторов от рисков рынков развивающихся стран.

Крепче, еще крепче

6 октября российская валюта снова ослабла. На открытии торгов на Московской бирже денежная единица РФ подешевела до 78,52 руб./$ и до 92,52./€ . Днем ранее на закрытии торгов она стоила 78,39 руб./$ и 92,38 руб./€. Опрошенные «Известиями» аналитики дали оптимистичные прогнозы по курсу российской валюты к концу I квартала 2021 год.

В начале 2021 года курс рубля может укрепиться до 74–76 к доллару и 87–89 к евро, считает главный экономист «Совкомбанка» Кирилл Соколов . По его словам, это произойдет благодаря уходу геополитики из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+. Также рубль поддержит вероятное прояснение ситуации с вакциной от COVID-19 и улучшение отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

Новый ход Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Еще более оптимистичный прогноз сделал руководитель инвестиционного направления mkb private bank банка МКБ Валентин Журба. По его словам, рубль должен будет находиться в диапазоне 70–75 за доллар.

Геополитика давит

Сейчас политический кризис в Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе и ситуация с блогером Алексеем Навальным снижают привлекательность российских активов в глазах нерезидентов.

— Нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в диапазон 78–82 по отношению к доллару и 90–94 — к евро, — считает Кирилл Соколов.

Новый ход Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, 2 октября 2020 года Фото: REUTERS/Olivier Douliery

Он не исключил, что в ближайшее время российская валюта снова побьет исторические минимумы с 2016 года. Динамика активов развивающихся стран тесно связана с прогнозами о восстановлении мировой экономики и ценами на сырье. Трейдеры же пока ожидают лишь большей волатильности всех классов активов из-за невозможности предсказать итоги выборов в США. Кроме того, всё более вероятной становится победа Джо Байдена.

— Зависимость рубля от геополитики остается очень высокой, и исключать временного ослабления национальной валюты до более высоких уровней по-прежнему нельзя . Однако в случае ухода хотя бы части текущих геополитических тем из заголовков информагентств можно ожидать укрепления российской денежной единицы до уровня около 73 руб./$ к концу года, — считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Нынешние колебания рубля определяются и новостными факторами, и сиюминутным балансом спроса и предложения, пояснил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов . Однако эксперт не считает, что геополитические факторы оказывают решающее влияние на действия инвесторов.

Новый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Произошедшей за последние четыре месяца девальвации кажется пока достаточной, и новый баланс будет формироваться на уровне 75–80 руб./$, — уверен он.

Геополитическая картина и новостной фон за последние дни остаются прежними, однако в РФ резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Это, безусловно, может временно усиливать опасения относительно подконтрольности ситуации и давить на рубль , сказал Валентин Журба из mkb private bank. Внешнеполитические кризисы продолжат оказывать сильное воздействие на волатильность национальной валюты. «Джокером» останется возможное влияние на курс победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США.

Всё для спасения

Многие эксперты соглашаются, что рубль сейчас поддерживают продажи валюты Банком России и Минфином, в этом месяце они увеличились с $30–35 млн в день до $105–110 млн . По мнению Сергея Михайлова из Абсолют Банка, этого объема достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос. Однако фактором ослабления рубля в конце месяца могут стать выплаты дивидендов крупными компаниями и конвертация их части в валюту акционерами.

Новый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Меры правительства, которые действуют в настоящее время, окажут ограниченное влияние на укрепление рубля, но они помогут снизить волатильность . Повлияют и интервенции Банка России в течение IV квартала в эквиваленте 2,9 млрд рублей в день, а также директива кабмина по приведению чистых валютных активов для отдельных госкомпаний к уровню 1 октября 2018 года. Новость о рассмотрении директивы на советах директоров госкомпаний стала одной из причин временной стабилизации курса, пояснил Валентин Журба из mkb private bank.