По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Национальная валюта продолжает дешеветь, оправдывая худшие прогнозы аналитиков . Доллар превысил 79 рублей, евро перешагнул за 92. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, причины этого в основном внешние: высокая волатильность фондового рынка, нарастающая вторая волна COVID-19, нервозность инвесторов из-за президентских выборов в США, а теперь еще и конфликт в Нагорном Карабахе . Покупать валюту, чтобы заработать на курсе, сейчас не стоит, поскольку рубль подошел к пику девальвации, предупредили специалисты. Впрочем, осень обещает новые витки рыночной турбулентности, и шансы на укрепление у российской денежной единицы появятся только после Нового года. К концу декабря аналитики ожидают курс до 85 руб./$.

С опережающими графиком

28 сентября на торгах на Московской бирже доллар дорожал до 79,2 рубля, евро — до 92,4 рубля. Такой сценарий соответствует наиболее пессимистичным прогнозам — столь низких показателей для отечественной денежной единицы аналитики ждали ближе к концу осени.

В сложившейся рыночной ситуации на российскую валюту оказывают давление несколько внешних факторов, к которым постоянно добавляются новые. В минувшие выходные еще одним «черным лебедем» стал конфликт в Нагорном Карабахе, который добавляет негатива на валютном рынке.

По вирусному курсу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Денежная единица Турции, которая поддерживает азербайджанскую сторону, подешевела с 7,62 лиры/$ в пятницу до 7,83 лиры/$ в понедельник. Армянская валюта снизилась за тот же период с 485,27 драма/$ до 486,3 драма/$. Курс азербайджанского маната привязан к доллару и поэтому не изменился.

Справка «Известий» В 2020 год национальная валюта входила с оптимизмом — доллар стоил 62 рубля, евро — 69 рублей. Переломным моментом стало начало марта, когда на фоне пандемии и развала сделки ОПЕК+ началось ослабление российской денежной единицы.

Рубль дешевеет на фоне снижения аппетита к риску в глобальном масштабе , отметил директор по инвестициям «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин. На прошлой неделе индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 2,3%, и в краткосрочной перспективе мы увидим 76,5–79,5 руб./$, полагает он.

Нервозность инвесторов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки традиционно способствует росту доллара и ослаблению более рисковых валют, включая рубль , отметили аналитики. Ситуация с COVID-19 так и не улучшилась в США, Индии и Бразилии, а во многих странах Европы и Латинской Америки фиксируется рост заболеваемости.

По вирусному курсу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ухудшение эпидемиологической обстановки в разных странах вызвало опасения инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики и баланса на нефтяном рынке. В случае выхода ситуации с пандемией из-под контроля и введения повторных локдаунов снижение стоимости российской валюты может продолжиться , — сказала аналитик «Финама» Анна Зайцева.

Дожить до весны

Хотя доллары и евро традиционно популярны в России как средство сбережения, покупать валюту сейчас — не лучшее решение , сошлись во мнении аналитики.

— Основной потенциал ослабления рубля реализован, и львиная доля негатива уже заложена в курс , поэтому по текущим котировкам покупать валюту, скорее всего, будет невыгодно, — предупредил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Сейчас не рекомендуется покупать валюту, если есть накопления в рублях, отметил и главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его мнению, пик ослабления нацвалюты будет достигнут уже в скором времени и в 2021 году нас ждет новая волна укрепления.

Напротив, имеет смысл продать валюту, чтобы купить акции, которые заметно просели в сентябре , посоветовал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В этому случае рублевый капитал поможет защититься как от неблагоприятного изменения валютного курса, так и от низких ставок, добавил он.

Аналитики также рекомендуют обратить внимание на защитные активы — суверенные и надежные корпоративные облигации, золото, структурные продукты с защитой и т.д.

По вирусному курсу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом, если не учитывать возросшую волатильность и конфликт в Нагорном Карабахе, рыночная конъюнктура несильно изменилась по сравнению с предшествующими неделями , рассказали эксперты. На рубль давят те же факторы, что и раньше — ожидание введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Белоруссии и Алексея Навального, приближение президентских выборов в США, усиление противостояния между Вашингтоном и Пекином, сокращение позиций иностранных инвесторов в ОФЗ.

Первые признаки изменения конъюнктуры для рубля должны появиться ближе к Новому году с улучшением ситуации на рынках, а почва для значительного укрепления появится вместе с началом массового использования вакцины против COVID-19 , предрекли аналитики.

Из-за высокой неопределенности на рынках до конца года возможен широкий диапазон значений — от 73–75 руб./$ до 80–85 руб./$, сказал главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Доллар и евро переоценены, и курс их неизбежно пойдет вниз, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Вопрос только в том, когда это произойдет . При оптимистичном сценарии доллар может быть ослабнуть до 70–74 рублей, а евро — до 83–87 рублей уже к концу года, поделился Андрей Кочетков из «Открытие Брокер».

Однако большинство аналитиков ожидают более пессимистичный сценарий. Рубль — валюта развивающейся экономики, склонная к резким девальвациям, которые происходят в среднем раз в 6–10 лет и всегда неожиданно, напомнил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Низкие цены на нефть, дезинтеграционные процессы в ОПЕК+, дефицит бюджета, возможные новые антироссийские санкции легко закинут рубль на отметку 82 к доллару, а затем, к концу года, эта цифра может смениться на 90–95 рублей, предупредил он.