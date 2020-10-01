Рубль увидел дно: национальная валюта дождалась повода для укрепления

Нацвалюта, укрепившаяся за последние два дня до 77 руб./$ и 90,53 руб./€, способна прибавить еще 3–5% в случае снижения геополитических рисков, считают опрошенные «Известиями» аналитики . Рубль столь сильно «перепродан», что спекулянты только и ждали повода, чтобы начать фиксировать прибыль , то есть сделать паузу в продаже «россиянина», отметили эксперты. Триггером подорожания стали сообщения в СМИ о директиве правительства, обязывающей госкомпании продать часть валюты, начало дополнительных интервенций ЦБ и снижение геополитической напряженности вокруг Нагорного Карабаха . Фундаментальные преимущества России — низкие госдолг и инфляция, лучшая динамика ВВП — сохраняются, поэтому к концу 2020-го возможно укрепление национальной валюты до 70–75 руб./$.

Бегство от риска

За два последних дня рубль частично отыграл сентябрьские потери. 1 октября в ходе торгов на Московской бирже курс национальной валюты поднимался до 77 руб./$ по сравнению с 79,98 руб./$ двумя днями ранее. Для евро эти показатели составляли 90,53 руб./€ и 93,32 руб./€ (это был четырехлетний рекорд).

III квартал стал неудачным для национальной валюты . Среди денежных единиц развивающихся стран рубль показал второй худший результат (минус 8,4% к корзине валют), опередив только турецкую лиру, подешевевшую на 11,3%, говорится в обзоре «Открытие Брокер». В сентябре лира и рубль тоже были среди аутсайдеров, снизившись на 4,9 и 4,7% соответственно. Правда, чешская крона и польский злотый вместе с турецкой денежной единицей выглядели хуже российской, отмечают аналитики.

Валюты развивающихся рынков слабеют на фоне глобального бегства от риска и укрепления доллара , отмечает в обзоре главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. В последние недели динамика рубля сопоставима с курсом турецкой лиры, бразильского реала, южноафриканского ранда и мексиканского песо, при этом преимущества России в виде низких госдолга и инфляции, а также хорошей динамики ВВП сохраняются, констатирует он.

Рубль увидел дно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Одной из главных причин смены тренда, по мнению аналитиков, стала появившаяся в СМИ информация о правительственной директиве, которая обяжет госкомпании продать часть валюты . Есть данные, что «Газпрому», «Роснефти» и «Алросе» предписано привести чистые валютные активы к уровню октября 2018 года. Подобная мера уже использовалась в кризисном 2014 году, когда доллар дорожал до 80+ рублей, а евро — до 100+ рублей.

Резкое укрепление российской денежной единицы до уровня 77 руб./$, которое мы видели утром в четверг, практически целиком можно объяснить действиями крупных госкорпораций , отметил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Алроса» уже отчиталась, что привела размер валютных резервов в соответствие с директивой, добавил он.

Еще одним потенциалом дальнейшего укрепления рубля является снижение геополитических рисков в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. В четверг появилось совместное заявление президентов РФ, Франции и США, которое требует от сторон прекратить боевые действия и немедленно сесть за стол переговоров.

Рубль увидел дно Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Данное событие, по сути, снижает до минимума вероятность участия РФ в конфликте, если не будет прямого нападения на территорию Армении, а также риски каких-либо рестрикций со стороны условного Запада, констатируют аналитики «Открытие Брокер». По их оценке, снижение премии за геополитический риск способно укрепить рубль еще на 3–5%.

Ждали любого повода

Ослабление рубля в понедельник и вторник было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 руб./$ , считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Начавшиеся с 1 октября дополнительные интервенции Центробанка также способствуют его укреплению , добавил он.

С учетом роста интервенций в рамках бюджетного правила объем продажи валюты на открытом рынке может вырасти втрое по сравнению с сентябрем, примерно до 7,7 млрд рублей, подсчитал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В начале недели рубль был настолько «перепродан», что спекулянты ждали любого повода, чтобы начать фиксировать прибыль, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Рубль увидел дно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причины текущего укрепления — в сильно переоцененных санкционных рисках и отсутствии фундаментальных факторов девальвации рубля , объяснил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Формальным сигналом к укреплению послужили новости о требованиях к валютной позиции экспортеров, но эта новость не могла так существенно повлиять на рынок, будь у ослабления рубля фундаментальные факторы, подчеркнул он.

Спрос на российские активы будет расти , прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Косвенно об этом можно судить, например, по решению Минфина разместить в IV квартале ОФЗ на сумму более 2,3 трлн рублей, что приведет к удвоению первоначально анонсированного годового объема размещений. Наращивание объема эмиссии обычно ведет к улучшению динамики российской валюты , объяснил он.

С покупкой валюты торопиться сейчас не стоит , отметили аналитики. С большой долей вероятности, в следующем году рубль будет дешевле, но лучше покупать не наличные доллары, а еврооблигации — либо самостоятельно на бирже, либо паи классических ПИФов, посоветовал Алексей Антонов из «Алор Брокер».

Если есть свободные рублевые средства, то лучше сосредоточиться на том, что может принести доход, поскольку валютные вклады его не приносят, отметил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Российский фондовый рынок подешевел вместе с ослаблением рубля, и инвестиции в отечественные акции являются более предпочтительными на среднесрочную и долгосрочную перспективу , добавил он.

Рубль увидел дно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рекомендация Александра Осина из «Фридом Финанс» — российские акции, включая «Норильский никель», ПИК, НОВАТЭК, «Лукойл», «Магнит», «Алроса», «Роснефть», «Северсталь», «Транснефть» и «М.Видео».