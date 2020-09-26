Пределы девальвации: как сильно может упасть рубль

Курс доллара на этой неделе установил очередной локальный максимум. К вечеру пятницы он преодолел отметку в 78 рублей, что является самым высоким показателем с начала апреля. Евро, в свою очередь, перевалил за 91 рубль. Обе основные валюты в последние недели демонстрировали явную тенденцию к укреплению, так что создается ощущение, что происходит сознательная девальвация российской валюты. Так ли это и достигнет ли доллар исторических максимумов — в материале «Известий».

Довольно резкие движения на валютном рынке на этой неделе происходили на фоне нового обострения эпидемии коронавируса. В некоторых странах были приняты ограничительные меры, впрочем, не настолько всеобъемлющие, как весной. Тем не менее, это вновь пробудило подозрения, что нормального восстановления мировой экономики после обвала первого полугодия еще придется подождать.

В то же время один из важных индикаторов — цена на нефть — радикально не изменился. «Черное золото» несколько снизилось в цене в последние дни, но по-прежнему марка Brent находится выше уровня в 40 долларов за баррель. Это в большей или меньшей степени позволяет сводить российский бюджет к балансу, не тратя слишком много денег из Фонда национального благосостояния. В то же время снижение курса рубля, создавая дополнительное давление на цены, одновременно облегчает работу крупным компаниям, особенно в сырьевой индустрии (их расходы в основном в рублях, а доходы в иностранной валюте), и позволяет увеличивать налоговую базу.

Пределы девальвации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Падение курса рубля трудно объяснить одной только мировой конъюнктурой, поскольку сейчас российская валюта демонстрирует одну из самых слабых динамик в мире — еще сильнее падает только турецкая лира. Может ли нынешний спад объясняться управляемой девальвацией со стороны ЦБ и правительства? В таком случае достижение исторических минимумов, достигнутых в 2016 году, вполне реалистично. «Известия» обратились за пояснениями к экспертам валютного рынка.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Я не вижу сейчас фундаментальных причин для значительного ослабления рубля. До конца года курс может подняться в диапазон 80–85. Это связано с тем, что инвесторы заранее отыгрывают рост долговой нагрузки, увеличение налогов, и ожидают, что экономика будет развиваться по консервативному сценарию: низкие темпы роста ВВП (1,5–2,5%), возможно, рост будет неустойчивым, слабый потребительский спрос, инфляционные ожидания выше ключевой ставки, причем, ставку, возможно, повысят в диапазон 5–6 годовых.

Спрос на рублевые облигации у нерезидентов низкий. Это связано еще и с тем, что разница в доходности между рублевыми и долларовыми облигациями, по мнению инвесторов, не оправдывает долгосрочные риски ослабления рубля. В краткосрочном плане на рубль давит рост заболеваемости, угрожающее замедлением темпов восстановления мировой экономики. Также стоит отметить, что в целом доллар укрепился к многим мировым валютам, так что рост курса USD/RUB обусловлен не локальными факторами, а международными. Ориентируюсь на диапазон 75–77 к концу месяца.

Шоковый сценарий сейчас не просматривается. Экономика не выигрывает от ослабления рубля, если это носит резкий характер. Скачки курса приводят к снижению предпринимательской активности. Относительно хорошо себя чувствуют только экспортеры, то есть не более 30% экономики, а также обслуживающие их банки. Импорт, конечное потребление замедляются. При инфляции свыше 6% устойчивый рост экономики затруднен без роста экспорта, при вдвое большей инфляции экономика может скатиться в стангацию.

Пределы девальвации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минфин решает вопросы с наполнением бюджета не за счет ослабления рубля. Однако, увеличение бюджетных расходов связано с ростом денежной массы (в этом году она вырастет более чем на 14%), а долговременный и опережающий (по сравнению с ВВП) рост денежной массы — это важнейший фактор девальвации национальной валюты в будущем. Россия, в отличие от многих стран мира, в благополучном положении. Можно увеличивать денежную массу без значительных рисков для национальной валюты, поскольку долговая нагрузка около 13% от ВВП и ее рост до 20% не представляет серьезной проблемы. Печатный станок — это не гарантия восстановления экономики. Но без денежного стимулирования при низких ставках восстановление экономики может затянуться надолго.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»:

Повторение рублем антирекордов 2016 года в обозримом будущем – сценарий, который нельзя исключать. 4% по евро и 11% по доллару от текущих уровней — относительно небольшой запас прочности национальной валюты, если принимать во внимание сложившийся новостной фон. В первую очередь из-за рисков дальнейшего расширения ограничительных мер, которые могут затронуть банки, ЦБ и рублевый госдолг. Соответствующий законопроект DASKA, прежде дважды сталкивающийся с препятствиями в сенате, может перешагнуть через барьеры в случае победы 3 ноября на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена.

В случае сохранения Трампа у власти у инвесторов будет меньше оснований учитывать в котировках мрачный сценарий «адских санкций», хотя и очевидно, что напряженность в отношениях не исчезнет. До ноября угроза расширения ограничительных мер продолжит довлеть над национальной валютой. Нерезиденты могут и дальше сокращать лимиты на рублевые инструменты, нейтрализуя эффекты от продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, что мы наблюдаем сейчас.

Регулятор готов протянуть руку помощи и на этот раз — его глава Эльвира Набиуллина недавно напомнила о наличии соответствующих инструментов. В марте именно упреждающие продажи ЦБ в рамках бюджетного правила остановили пике рубля и не позволили повторить рекорды 2016 года. ЦБ не заинтересован в слабом рубле из-за проинфляционных рисков, но не будет препятствовать его ослаблению, если оно будет протекать в плавном режиме. К тому же таким образом он выступит на стороне правительства. По итогам года дефицит федерального бюджета составит внушительные 4,7 трлн рублей (4,4% ВВП).

Пределы девальвации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Иными словами, государству на текущем этапе просто не выгоден сильный рубль. Но и видеть в текущем ослаблении рубля происки финансовых властей не стоит — падает не только рубль, падают в целом валюты стран с развивающейся экономикой. Из-за зависимости от цен на нефть, которая схлопнулась на треть, рубль в этом году еще раньше стал одним из аутсайдеров этой группы. Опубликованные данные ЦБ по платежному балансу за январь–август показали сжатие профицита счета текущих операций вдвое с $49 млрд до $23,3 млрд, что обуславливает уязвимость рубля к оттоку капитала. По прогнозам ЦБ, в сентябре–декабре этот показатель может стать отрицательным на $21,3 млрд, что возможно в условиях падения цен на нефть.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ»:

Основные факторы давления на рубль сейчас — риски ужесточения санкций в отношении России и опасения негативного влияния возможной «второй волны» пандемии на перспективы мировой экономики, что способствует уходу инвесторов в защитные активы и укреплению доллара к большинству мировых валют. Новыми поводами для ужесточения санкций могут стать обвинения в отравлении Алексея Навального, внутриполитический кризис в Белоруссии (в случае активного вмешательства России), возможные обвинения во вмешательстве в предстоящие американские выборы — и эти риски уже отчасти заложены в курс рубля.

В случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках, мы допускаем укрепление курса рубля к концу года до 70–72 руб./$. В случае серьезных санкций — например, запрета для нерезидентов приобретать новый рублевый госдолг или повторения жестких карантинных ограничений в крупнейших мировых экономиках — мы полагаем, что курс доллара может уйти выше 80 руб./$. В нейтральном сценарии — риски остаются примерно на текущем уровне, но ухудшения ситуации не происходит — ожидаем стабилизации курса рубля в IV квартале в диапазоне 74–78 руб./$.

Ослабление рубля негативно отражается на покупательной способности населения, потребительском спросе и импорте инвестиционных товаров. Кроме того, оно приводит к удорожанию импортной продукции и комплектующих, что переносится в ускорение роста цен. Поскольку «коронакризис» и так нанес ощутимый удар по доходам населения, девальвация рубля усугубляет эту ситуацию и может оказать сдерживающее влияние на восстановление экономики. При этом слабый рубль оказывает поддержку бюджету и экспортерам, однако главной проблемой для экспорта остается слабый внешний спрос и ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК++.