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Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски

Но для нацвалюты такие периоды появления черных лебедей нормальны и вероятность скорого отскока растёт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски
2020-09-29 18:22:57">
2020-09-29 18:22:57
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Падение рубля до новых минимумов несет инвесторам не только плохие, но и хорошие новости — национальная валюта «перепродана», и вероятность близкого отскока растет, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, доллары и евро сейчас покупать уже поздно. Это подтверждают и крупные банки: спрос на валюту на сентябрьском витке девальвации рубля не превышал сезонного уровня, рассказали их представители «Известиям». Сейчас имеет смысл приобретать акции как российских, так и зарубежных компаний, особенно тех, что дают хорошие дивидендные выплаты и устойчивы к влиянию COVID-19. Если есть возможность, стоит подумать о покупке недвижимости в мегаполисе — такие активы со временем только дорожают, посоветовали эксперты.

Спусковой механизм

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29 сентября в ходе торгов на Московской бирже евро дорожал до 93,32 рубля (это максимум с 2016 года), доллар — до 79,98 рублей (рекорд с марта). Хотя за сентябрь рубль потерял почти 9%, а с начала года — 29% стоимости к доллару, аналитики призывают не впадать в панику.

Общее мнение опрошенных «Известиями» экспертов сводится к следующему: столь мощное ослабление российской валюты к американской произошло из-за того, что все риски, все черные лебеди, способные спровоцировать падение, реализовались одновременно.

— Конфликт между Азербайджаном и Арменией выполнил роль спускового механизма, запустившего основное ослабление нацвалюты, но на нее продолжает давить ситуация с ростом заражений коронавирусом в РФ и по всему миру, а также риски новых западных санкций, — сказал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Но отчасти именно в этом кроется повод для оптимизма. Рубль уже сильно «перепродан», объяснили эксперты, а это значит, что отскока можно ждать в любой момент.

Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски_1
Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски
Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
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Снижение курса рубля укладывается в логику периода турбулентности, когда после длительной тенденции происходит ускорение движения, прокомментировал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Укрепление доллара на прошлой неделе — это отскок «сдутого мячика», а не слом тренда, американская валюта продолжит слабеть из-за политики низких ставок ФРС, добавил он. Соответственно, все реальные активы и связанные с ними валюты, включая рубль, будут укреплять свои позиции, подытожил он.

Во вторник Банк России сообщил, что с октября по декабрь будет продавать дополнительные объемы валюты в рамках сделки по Сбербанку (помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила). Всего внутренний рынок получит 185,4 млрд рублей, или 2,9 млрд рублей в каждый торговый день.

2,9 млрд рублей — это менее 1% от среднедневных объемов торгов на рынке «спот» по валютной паре доллар/рубль, поэтому влияние этих операций на курс национальной валюты будет незначительным, объяснила аналитик «Финама» Анна Зайцева.

Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски_2
Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помочь также может обязательная продажа валютной выручки экспортерами, но в последние годы систематически снижался обязательный уровень, сказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Налоговые платежи, которые проходят с 17 по 25 число, в сентябре помогли рублю мало, поэтому нужны более системные вещи, резюмировал он.

Между паникой и жадностью

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«Известия» спросили крупные российские банки, не фиксируют ли они в последние дни рост покупок гражданами иностранной валюты. Из десятки крупнейших кредитных организаций, в которые был отправлен запрос, ответили четыре — Сбербанк, ВТБ, ФК «Открытие» и МКБ. Все отметили, что не наблюдают повышенного спроса на валюту, нынешняя ситуация соответствует сезонному уровню.

Разница между ценой покупки и продажи валюты, которая на мартовских пиках достигала 10 рублей, сейчас соответствуют обычным значениям. Например, у Сбербанка в отделениях доллары можно купить по 80,52 рубля, а продать по 77,01 рубля. При безналичных электронных трансакциях цена покупки составит 80,72, а продажи — 77,72 рубля. В кредитной организации отметили, что клиенты чаще покупают валюту через «Сбербанк Онлайн», чем в отделениях, однако, точных цифр не назвали. В МКБ доля операций в офисах составляет 30%, онлайн — 70%.

Основной совет для защиты от колебаний рубля — это не иметь валютных обязательств, чтобы не оказаться в кризис, например, с ипотекой в швейцарских франках, как это было у многих заемщиков в 2014 году, отметил Андрей Русецкий из «БКС Мир инвестиций». Если в момент девальвации в копилке только рубли, паниковать не стоит — лучше купить акции компаний экспортеров, и за 1–1,5 года их котировки плюс дивиденды отыграют падение национальной валюты, посоветовал он.

Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски_3
Лебединое озеро: против рубля разом сошлись все риски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Не стоит сейчас вкладываться в российские гособлигации и нефтегазовый сектор — они остаются под давлением, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. По его мнению, хорошим выбором сейчас будут акции компаний, неуязвимые к вирусу, которые получают от второй волны дополнительную выгоду: электронная коммерция, онлайн-маркетинг, сфера развлечений и дистанционная медицина.

Инвестиции должны быть разнообразны, и если держать деньги в валюте, то это должны быть как минимум три денежные единицы, включая рубль, сказал Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Если же речь идет о длительных накоплениях, то даже при вложении 200 тыс. рублей сейчас можно обеспечить себе в будущем «тринадцатую пенсию», которая будет сопоставима с выплатами государства, добавил он.

Имея достаточные средства, можно подумать о покупке недвижимости, посоветовал Алексей Антонов из «Алор Брокер». Цена таких активов всегда растет в крупных городах и через несколько лет принесет куда больше прибыли, чем валютные депозиты, где ставки практически нулевые. Тем более что скоро появится налог на депозиты с суммами свыше 1 млн рублей, отметил он.

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