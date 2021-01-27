Без купюр: цифровой рубль может повысить ставки по кредитам и вкладам

В первый год после запуска цифровой валюты в России в эту форму может перетечь до 10 трлн рублей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова (есть у «Известий»). Отток денег из коммерческих организаций в предполагаемый электронный кошелек Центробанка сократит возможности по кредитованию: ставки могут вырасти на 0,1–0,3 п.п., опасаются в Ассоциации банков России. В регуляторе сообщили, что допускают постепенное внедрение новой формы валюты, чтобы банки успели адаптировать свои бизнес-процессы. Впрочем, крупнейшие кредитные организации оценивают интерес россиян к цифровому рублю скромнее: эта форма валюты не конфиденциальна, как наличные, и вряд ли позволит получать бонусы и кешбэки.

Потекут деньги

Около 10 трлн рублей может быть конвертировано из безналичной формы в цифровую валюту РФ в течение первого года после ее запуска. Такой прогноз содержится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова (есть у «Известий»). Сейчас до 23 трлн рублей, предназначенных для расчетов, юрлица и граждане хранят в банковской системе в безналичной форме — таким образом, отток ликвидности со счетов кредитных организаций может достигнуть 43%, подчеркнул руководитель исследования — доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

— Из всех денег, хранящихся в коммерческих банках, часть средств лежит в виде остатков на счетах. Активно обращается около 10 трлн рублей. Именно эта сумма может быстро перетечь в новую форму валюты, которая позволит владельцам средств сэкономить на каждодневных расчетах. Сейчас тарифы за межбанковские переводы до 10 раз выгоднее ставок, установленных для конечных клиентов коммерческих банков. Если кошельки для цифровых рублей будут открыты напрямую в ЦБ, то и комиссии для россиян и бизнеса, вероятно, будут доступнее, — пояснил Денис Домащенко.

По его словам, в этом сценарии у банков резко возрастут риски ликвидности. Для привлечения клиентов кредитные организации будут вынуждены увеличить ставки по вкладам и текущим счетам, а также могут запустить короткие депозиты — на 1–2 недели, предположил эксперт. Он добавил, что банки активнее станут развивать программы лояльности и увеличивать кешбэки.

Справка «Известий» В октябре 2020 года ЦБ разместил консультационный доклад о возможностях внедрения цифрового рубля. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор, а храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка. Ожидается, что расплачиваться цифровым рублем можно будет без интернета.

Первыми на использование цифрового рубля перейдут госкомпании, считает Денис Домащенко: налоги поступают на казначейский счет Минфина, с которого можно организовать систему распределения бюджетных средств с помощью третьей формы валюты — это позволит обойтись без посреднической цепочки коммерческих банков и сэкономить бюджетные деньги. Кроме того, новый тип валюты позволит более эффективно отслеживать прохождение государственных средств.

Кредитная реакция

Опасения относительно оттока денег с текущих счетов коммерческих организаций участники Ассоциации банков России выражали в анкетировании, проведенном в декабре 2020 года. Оценки объема перенаправленных в цифровую валюту средств разнятся от 3 трлн до 10 трлн рублей, рассказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, банкам для компенсации такого оттока денег и продолжения кредитования в нынешних объемах придется привлекать дополнительные средства на платной основе, например кредиты от ЦБ. А также — повышать ставки по привлеченным средствам (вкладам или накопительным счетам) для удержания их от перетока в цифровые рубли.

— Таким образом, общая стоимость привлечения денег увеличится, а значит, сократятся возможности кредитования. Тогда в России могут вырасти ставки по займам гражданам и бизнесу на 0,1–0,3 п.п. в зависимости от бизнес-модели банка, — ожидает Алексей Войлуков.

По оценкам «Сбера», в течение трех лет в новую форму может перетечь 2–4 трлн рублей, заявлял зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в декабре 2020 года. По его словам, переток 10% наличных и безналичных средств в цифровой рубль может привести к росту ставок по кредитам до 0,5 п.п.

Физлица хранят на текущих счетах около 10 трлн рублей, и это сумма под риском оттока, согласилась руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Однако порядка 20% из них — в иностранной валюте, поэтому они не будут переведены в новый тип денег. Эксперт добавила, что скорость перетока будет зависеть от перевода зарплат бюджетников и пенсий в эту форму валюты.

Период адаптации

Первый год после внедрения инструмента не окажется критичным по объемам перетока в эту форму валюты, потому что население будет постепенно адаптироваться к новому рублю, считают в банке «Зенит». Поначалу в новую форму может быть переведено не более 10% от объема банковских счетов до востребования, то есть около 1 трлн рублей, ожидают в банке «Восточный».

На примере такого удобного и выгодного сервиса, как СБП, можно увидеть, что года для привыкания и почти поголовного перехода на новый продукт всё же мало, согласен гендиректор «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов. Среди отталкивающих от цифрового рубля факторов в ПСБ назвали отсутствие конфиденциальности и кешбэков. При этом классические банковские продукты останутся актуальными, добавили в РНКБ.

Выход на полноценное и массовое использование технологии произойдет в течение нескольких лет после ее запуска и будет зависеть от защищенности системы, ожидают в «Дом.РФ». По прогнозам банка «Фридом Финанс», сравнительно высокий эффект изъятия денег из коммерческих банков проявится в 2022–2023 годах.

Перераспределение средств в пользу цифрового рубля из наличных и безналичных будет, но этот процесс не несёт риски устойчивости отдельных банков, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе привели пример: в 2020 году профицит ликвидности в банковском секторе сократился на 2,7 трлн рублей и перешёл к околонулевому балансу, но на уровень ставок в экономике по отношению к ключевой это не повлияло. ЦБ компенсирует изменения структурного баланса ликвидности банковского сектора, подчеркнули там.

На фоне высокой конкуренции кредиты не должны стать дороже, уверены в регуляторе. Там добавили: чтобы банковская система и ЦБ имели возможность адаптировать свои бизнес-стратегии и денежно-кредитную политику к изменениям, связанным с цифровым рублем, внедрение инструмента расчётов будет осуществляться постепенно.