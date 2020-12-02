«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Центробанк исключает преобразование всех безналичных денег в цифровые , как это предложили в Сбербанке, однако технология блокчейн будет использована в их выпуске и обслуживании . При этом виртуальные кошельки не станут анонимными — это не позволит применять их для теневых операций. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин . Он также поделился мнением о том, когда закончится отток средств населения из банков и повышенный спрос на наличные, а также как повлияло снижение курса рубля на рост цен.

Третья форма денег

— В понедельник представитель Сбербанка выступил с революционным предложением преобразовать все безналичные рубли в цифровые и отказаться от единого реестра. То есть он фактически призвал сделать цифровой рубль криптовалютой, выпускать которую сможет не только Центробанк, но и другие участники цепочки блокчейн. Есть ли хоть единый шанс, что ЦБ может согласиться с таким вариантом?

— Мы будем детально анализировать предложения, касающиеся технологических решений создания цифрового рубля. При этом подчеркну, что в любом случае цифровой рубль — это третья форма денег , которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду и дополнительно к уже существующим формам, наличным и безналичным рублям. Эти формы удобны и привычны и для населения, и для бизнеса.

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При создании платформы цифрового рубля мы предполагаем использовать и распределенные реестры (блокчейн. — «Известия»), и централизованные технологии . С точки зрения технологии — это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России. При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем , которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами.

— Банки и другие финансовые организации все-таки будут привлекаться в качестве посредников в обслуживании виртуальных кошельков? Ведь в докладе есть вариант, что единственным оператором может выступать сам Центробанк.

— Цифровая валюта будет обязательством ЦБ, то есть ЦБ будет действительно эмитировать цифровые рубли самостоятельно . Взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана.

— По вашему мнению, какой вариант более предпочтителен — полное управление Центробанком цифровым рублем или привлечение финпосредников?

— Мы полагаем, что финансовые посредники будут задействованы . В каком объеме и в какой части, зависит от выбранной модели. Ситуация, при которой ЦБ будет единолично обслуживать напрямую всех пользователей цифрового рубля в полном объеме, наверное, маловероятна.

— Если блокчейн будет применяться, то концепция цифрового рубля будет близкой к криптовалютам?

— Использование конкретной технологии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты . Есть принципиальное отличие. Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены. У частных криптовалют нет гаранта, который своим авторитетом и юридическими полномочиями обеспечивает легитимность и надежность их создания и использования . Поэтому совершенно точно не стоит ставить знак равенства на основе того, что используются схожие технологии.

Конфиденциально, но не анонимно

— В качестве одного из вариантов в докладе ЦБ рассматривается отсутствие персонификации виртуальных кошельков, то есть их анонимность. И это даже преподносится как некое отличие, а возможно и преимущество перед безналичными расчетами. Как это коррелируется с требованиями по прозрачности расчетов и антиотмывочным законодательством?

— Внедрение цифрового рубля не должно вступать в противоречие с нашими мерами по увеличению прозрачности платежей и 115-м ФЗ . Эти соображения важны при принятии решений в данном проекте. Платформа цифрового рубля будет предполагать конфиденциальность расчетов, но вряд ли она будет предполагать анонимность.

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Такой вариант, что виртуальные кошельки будут неперсонифицированными вряд ли возможен?

— Это маловероятно.

— Какой форме денег цифровой рубль в конце концов будет большим конкурентом — наличным или безналичным расчетам, со стороны населения или бизнеса ожидаете больший спрос?

— Пока затруднительно построить обоснованный прогноз о том, как будет выглядеть распределение средств между тремя формами рубля, когда они будут в полном объеме применяться в экономике, потому что нет даже международных аналогов для сравнения. Все центробанки еще только прорабатывают возможность внедрения цифровой формы денег.

Мы со своей стороны будем разрабатывать платформу цифрового рубля, чтобы им могли пользоваться все экономические агенты. Дальше будет зависеть от их личных предпочтений, того, насколько эта форма денег действительно будет удобна в конкретных ситуациях, кто в итоге станет главным пользователем. Важным моментом внедрения цифрового рубля является то, что он должен быть удобен для населения.

— Понятно, что использование цифрового рубля в трансграничных расчетах — вопрос отдаленной перспективы, но сможет ли эта валюта способствовать уходу от доллара и евро?

— Это не является задачей, которую мы стремимся решить за счет внедрения цифрового рубля. Но, да, цифровые валюты центральных банков рассматриваются в качестве потенциального средства для международных расчетов .

Иногда они возвращаются

— В этом году ликвидность банковского сектора упала в несколько раз, во многом из-за оттока средств с депозитов. Нет ли опасения, что уже в этом году мы увидим дефицит ликвидности?

— Мы предпочитаем говорить о «структурном балансе ликвидности». Последние годы наблюдался периодически весьма значительный профицит ликвидности банковского сектора. Структурный профицит ликвидности по состоянию на сейчас составляет порядка 450 млрд рублей, за этот год профицит существенно сократился .

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В этом году сокращение структурного профицита произошло по двум причинам. Одну из них вы назвали — это рост спроса на наличные деньги, который наиболее значимым образом проявился весной и в начале лета. За последние два-три месяца динамика объема наличных в обращении соответствует обычной сезонности. Пока наличные не возвращаются обратно в банковскую систему, но нарастание спроса на них прекратилось.

Второй фактор — в последние месяцы Минфин ускоренным темпом выполнял программу заимствований при том, что существенная часть бюджетных расходов традиционно сильно смещена в конец года. По мере того как эти расходы исполняются, бюджетные средства будут возвращаться обратно в банковскую систему. В целом в течение остатка этого года мы сможем наблюдать, что бюджетные потоки будут способствовать увеличению профицита ликвидности.

Остается вопрос, что будет происходить в последние недели года со спросом на наличность. Обычно перед праздниками он возрастает, но, возможно, в этом году эффект будет ограниченным в связи с тем, что люди уже запаслись наличными весной и летом. В целом на конец года мы ожидаем, что система останется в структурном профиците .

— Можно ли ожидать, что объем наличных в обращении вырастет еще больше и превысит, например, 13 трлн рублей?

— Мы не публикуем прогноз по объему наличных денег в обращении. Можно лишь сказать, что наличность находится на повышенном уровне.

— Есть ли шанс, что эти деньги снова вернутся в банки, а не перетекут окончательно на фондовый рынок или в недвижимость?

— Если посмотреть на данные, то и в этом году мы наблюдаем рост вкладов населения в банках. Депозиты остаются привлекательным средством сбережения. Да, происходит их перераспределение внутри структуры в пользу депозитов до востребования. Свою роль играют и эскроу-счета , которые статистически учитываются в качестве вкладов.

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Конечно, для граждан, которые стремятся не только сберечь свои накопления, защитить их от инфляции, но и преумножить их и получить более высокую доходность, сейчас более интересными являются инструменты фондового рынка. По мере того как Банк России на среднесрочном горизонте будет возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике, наверное, интерес к депозитам вновь будет возрастать.

— И когда можно ожидать возвращения к нейтральной политике?

— В рамках базового сценария, а его вероятность мы рассматриваем выше, чем совокупность всех трех альтернативных, Банк России ожидает сохранения мягкой денежно-кредитной политики в течение 2021 года . Но мы видим возвращение к нейтральной политике во второй половине нашего прогнозного периода. В этих условиях, естественно, наша ключевая ставка будет возвращаться к нейтральному уровню — 5–6% в номинальном выражении .

— То есть возвращение к нейтральной политике можно ожидать уже в 2022 году? А на последнем заседании в 2020-м есть ли вероятность снижения ключевой ставки или Центробанк еще понаблюдает за развитием ситуации с пандемией и финансовым поведением населения?

— Нужно учитывать, что суммарно с середины прошлого года ключевая ставка снизилась на 3,5 п. п. Это очень существенное изменение денежно-кредитных условий, и нам требуется время, чтобы оценить влияние уже принятых решений и на экономику, и на инфляцию, и на сберегательное поведение населения. Этот фактор будет продолжать приниматься во внимание и на декабрьском заседании, но, как всегда, мы будем рассматривать всю совокупность данных и того, как они влияют на прогноз. Ухудшение эпидемиологической обстановки и некоторое замедление темпов восстановления в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего повышают вероятность того, что в 2021 году дезинфляционные факторы будут превалировать.

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Совет директоров продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки . В то же время краткосрочно мы видим, что пока текущие темпы роста цен остаются вблизи нашей цели по инфляции — 4%. Мы видим, что ослабление обменного курса повлияло на текущую динамику цен. Это мы тоже будем принимать во внимание, безусловно.

— Как повлияло изменение валютного курса на инфляцию?

— По итогам этого года, если обменный курс останется примерно на текущих уровнях, вклад в инфляцию его изменения будет примерно 1 п. п.

— Будут ли изменения вноситься в механизм валютных интервенций, или нынешний всех устраивает?

— Механизм операций Банка России на валютном рынке связан с операциями, которые мы осуществляем в рамках бюджетного правила . Тактика их проведения несколько уточнялась в период экстраординарной волатильности цен на нефть в марте–мае этого года, но после того как динамика внешних условий стала более нормальной, в целом мы вернулись к исполнению тех операций, которые регулярно проводим в рамках бюджетного правила, поэтому каких бы то ни было изменений в механизм этих операций вносить мы не планируем .

Правило независимости

— В последнем докладе по финстабильности отмечается, что главными покупателями новых выпусков ОФЗ стали российские банки. Никак не могу добиться ответа, почему Центробанк не выкупает госдолг напрямую у Минфина, как это делают другие мировые центробанки, а использует посредников? Всё равно же предоставляет им ликвидность под залог этих бумаг через механизм длинного репо, то есть фактически является опосредованным покупателем ОФЗ.

ЦБ будет эмитировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Банк России не является покупателем ОФЗ. Более того, прямая покупка госдолга и прямое кредитование правительства запрещено законом о Центральном банке для обеспечения независимости денежно-кредитной политики. То, что сейчас происходит, еще раз хочу подчеркнуть: на очень короткий промежуток с сентября до конца этого года банкам требуется дополнительная ликвидность, чтобы сгладить перетоки, связанные с тем, что размещение происходит осенью, а основные расходы будут в декабре. Это временная операция, которая длится несколько месяцев. После того как, средства, которые бюджет занял, будут потрачены — они вернутся в экономику и в банковскую систему. И, соответственно, потребность банков в операциях репо скорее всего существенно снизится.

При этом важно подчеркнуть, что получаемая банками по операциям репо ликвидность используется ими для регулярной деятельности в целом. Говорить о том, что за счет данных средств банки целевым образом финансируют приобретенные ОФЗ, некорректно.

— Может, просто внести изменения в закон о Центробанке, чтобы не выстраивать такую сложную схему?