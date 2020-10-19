Третьим будет: Минфин назвал главные плюсы и минусы цифрового рубля

Минфин назвал возможные плюсы и минусы появления цифрового рубля. К его преимуществам в финансовом ведомстве отнесли снижение стоимости трансакций и объема нагрузки на банки, расширение трансграничных платежей, а также уменьшение зависимости от доллара и подверженности санкциям. А вот к возможным рискам реализации проекта, которые необходимо нивелировать, можно причислить отсутствие обеспечения, высокую волатильность и вероятность использования в противоправных целях, сообщили «Известиям» в министерстве. Там также подчеркнули: появление цифрового рубля потребует создания специальной платежной инфраструктуры и новых видов сервисов.

За и против

Минфин и ЦБ сейчас изучают международный опыт по выпуску и регулированию цифровой валюты, включая национальную. Также проводится анализ сильных и слабых сторон разрабатываемых другими странами решений, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

К числу возможных плюсов использования цифровых валют, по мнению финансового ведомства, следует отнести:

снижение стоимости трансакций, а также объема нагрузки на банки и платежные системы;

расширение возможностей осуществления трансграничных платежей;

снижение зависимости от доллара и, как следствие, уменьшение подверженности санкциям со стороны третьих стран.

Вместе с тем в Минфине отметили, что в случае выпуска цифрового рубля необходимо нивелировать недостатки и риски, присущие таким валютам:

отсутствие обеспечения;

высокая волатильность;

использование в противоправных целях.

— В этой связи для недопущения возможной дестабилизации экономики и роста социальной напряженности цифровой рубль должен быть обеспечен, а трансакции с его использованием должны контролироваться, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Там добавили, что окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

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Введение цифрового рубля потребует создания специальной платежной инфраструктуры и новых видов сервисов. За основу следует принять профильные рекомендации ФАТФ по вопросу цифровых активов, считают в Минфине. Они носят комплексный характер и в перспективе их реализация позволит обеспечить построение безопасной и прозрачной инфраструктуры.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что в ведомство предложений по участию в обсуждении цифрового рубля не поступало. Но при необходимости министерство готово принять участие и выработать свою позицию по данному вопросу.

Справка «Известий» Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Однако это не криптовалюты. У последних отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. Цифровой рубль же будет являться обязательством Центрального банка. Это — так называемая фиатная валюта, то есть деньги, устойчивость функционирования которых обеспечивается государством в лице Банка России.

Центробанк 13 октября выпустил для общественных консультаций доклад, в котором указано, что регулятор рассматривает возможность выпуска в России так называемого цифрового рубля. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики. Цифровой рубль наравне с безналичными деньгами сделает возможными дистанционные платежи и онлайн-расчеты. Также новый вид отечественной денежной единицы сможет использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.

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Цифровой рубль в экспериментальном формате может появиться уже в 2021 году, заявлял ранее «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в технологическом и правовом отношении для пилота с цифровой валютой в России всё готово. Закон о цифровых финансовых активах вступит в силу с 1 января 2021 года, напомнил депутат.

А доллар лучше?

Российское правительство уже несколько лет ведет последовательную политику по снижению зависимости от доллара. Например, в 2018 году даже стал разрабатываться специальный план по дедолларизации российской экономики. Документ был внесен в правительство, но до сих пор неизвестно, принят ли он. Также Россия вела переговоры с рядом стран о взаиморасчетах в нацвалютах. Самым долгожданным было соглашение с Китаем, которое заключили в 2019 году, писали «Известия».

Основной плюс ограничения оборота наличных с точки зрения властей — уменьшение числа финансовых преступлений, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

— Сумму электронных платежей проще отследить, проконтролировать, передать информацию фискальным органам и начислить налог в соответствии с законом. Также гораздо легче выявить коррупционеров и преступников. То же касается выплаты зарплаты в конвертах, отказ от этого должен повысить социальную защищенность работников, — отметил эксперт.

По его словам, управление наличностью — дорогостоящее мероприятие для монетарных властей. Физический выпуск монет и банкнот, транспортировка по всей стране, охрана требуют значительных государственных расходов. Расходы же на цифровые платежи берут на себя преимущественно платежные системы и банки-эквайеры.

Третьим будет2 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Цифровой рубль вряд ли поспособствует дедолларизации российской экономики, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Эксперт подчеркнул: пока курс российской нацвалюты слабый, доллар всегда будет в приоритете.

В целом, по его словам, Центральные банки задумались о выпуске собственной цифровой валюты, чтобы остановить популярность майнинга «крипты», которая стала составлять конкуренцию «фиатным» деньгам.

— ЦБ пытаются занять нишу цифровых валют и выдавить из нее всех остальных, кто пытается создать конкуренцию, а именно частных майнеров. Всё, что начало развиваться с биткоина, категорически не устраивает центральные банки всех стран. Они пытаются возглавить этот процесс и привести его под единый режим регулирования, — отметил Денис Домащенко.

Сейчас цифровые валюты в своих странах пилотируют Тунис и Индия. Также известно, что об этом задумываются и власти Китая.