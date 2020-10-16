Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Банк России проведёт эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в ЦБ. Заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ. В Госдуме ожидают запуска эксперимента в первой половине 2021 года. Предполагается, что «кошельком» для цифрового рубля будет аналог банковской карты — для его приёма в магазинах придётся перенастроить платёжные терминалы, выяснили «Известия». Если цифровой рубль будет принят, россияне смогут получать в нём зарплаты и пособия, сказали в ЦБ.

Цифровые зарплаты

После общественных консультаций, в случае решения о целесообразности создания цифрового рубля, будет проведён пилотный проект по его использованию ограниченным кругом пользователей, заявили «Известиям» в Банке России. ЦБ сам создаст платформу, которая должна стать частью платёжной инфраструктуры.

— Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях, — рассказали в Банке России.

Среди плюсов новой формы нацвалюты в регуляторе отметили более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными способами платежей и расчетов. Расплачиваться можно будет без интернета: для этого необходимо перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с этой формой нацвалюты оффлайн.

Возможно, банки будут обслуживать кошельки держателей цифрового рубля, в том числе предлагая для своих клиентов дополнительные услуги и сервисы по платежам и расчетам, ожидают в ЦБ. При этом регулятор гарантирует сохранность цифровых денег в полном объёме.

Справка «Известий» По задумке ЦБ, цифровой рубль станет дополнением к уже существующим формам денег. Он будет иметь форму уникального кода, который хранится на специальном электронном кошельке. 1 цифровой рубль будет равен 1 наличному и безналичному рублю.

МКБ планирует поддержать запуск пилотного проекта одним из первых на рынке, заявил «Известиям» в банке. В участии в пилоте также заинтересованы Промсвязьбанк, «Дом.РФ», «Зенит» и крымский РНКБ. В последнем подчеркнули, что это необходимо для обеспечения Крыма самыми современными банковскими технологиями.

Цифровой рубль в экспериментальном формате может появиться уже в 2021 году, заявлял ранее «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в технологическом и правовом отношении для пилота с цифровой валютой в России всё готово. Закон о цифровых финансовых активах вступит в силу с 1 января 2021 года, напомнил депутат.

По его словам, к цифровым деньгам уже проявил интерес ряд российских организаций. «Известия» направили запросы в топ-50 компаний. Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор «Билайна» Людмила Смирнова сообщила, что в компании с интересом следят за действиями ЦБ в этом направлении: создание цифрового рубля должно повысить конкуренцию в банковском секторе, снизить стоимость операций и предоставить новые возможности для абонентов.

Привычные инструменты

Платформа, скорее всего, будет схожа с системой быстрых платежей, чтобы можно было присоединиться всем без исключения игрокам, считает директор продуктовой лаборатории банка «Зенит» Василий Потемкин. По его ожиданиям, для перевода наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль могут быть использованы стандартные дистанционные каналы: банкоматы, платежные терминалы, приложения и интернет-банки.

— Предполагается, что в качестве форм-фактора будет выбрана традиционная карта с чипом. В таком случае можно будет воспользоваться текущими эквайринговыми устройствами, необходимо лишь обновить ПО в соответствии со спецификацией от ЦБ. Деньги из наличных в цифровые и наоборот можно будет перевести через банкомат, — предположили в ОТП Банке.

Банкам нужно будет создать электронные кошельки совершенно нового формата, которые смогут проводить расчёты без интернета, добавили в СКБ Банке.

Вне зависимости от формы валюты, тарифы по финансовым продуктам зависят от ключевой ставки, отметил гендиректор RBK.money Денис Бурлаков. Впрочем, по его словам, отдельные банки могут популяризировать именно цифровой рубль, поэтому предложат скидки. Эта форма может быть более выгодна, поскольку сокращает затраты на обслуживание купюр — банкоматной сети и инкассации.

Дальше всех на пути внедрения цифровых нацвалют продвинулся Китай: новая форма юаня уже тестируется в ряде регионов страны гражданами, коммерческими кредитными организациями и Нацбанком, рассказал заместитель гендиректора «Техносерв» по коммерческой деятельности Дмитрий Кулаковский. Он добавил, что к глубокой проработке вопроса уже подходит Банк Кореи. ЕЦБ также экспериментирует с цифровым евро, рассказали в Росбанке, отметив, что в Европе инфраструктура строится на распределённых реестрах, а в России ей будет владеть регулятор.

По словам заместителя главы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, в начале октября Банк международных расчетов с группой из семи нацбанков выпустили отчёт о цифровых валютах: после этого ряд регуляторов, в том числе — ЦБ РФ, высказались о намерении рассмотреть вопрос её эмиссии.

— Цифровая валюта ЦБ окажется востребованной, поскольку она упрощает транзакции в интернете. Однако, если будет отсутствовать элемент анонимности, который присущ наличным деньгам или векселям, отношение населения, скорее всего, будет настороженным, — считает Александр Наумов.

В Росфинмониторинге не ответили на запрос «Известий» о рисках внедрения цифровой валюты с точки зрения отмывания денег.