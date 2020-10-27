Прозрачное будущее: по какому пути пойдет цифровой рубль

Цифровой рубль может стать официальной валютой России через семь лет. Такое предположение сделал спецпредставитель президента страны по цифровизации Дмитрий Песков. Пока непонятно, однако, насколько цифровая валюта будет принципиально отличаться от других платежных систем. Точно так же, как неочевидна и судьба российского банковского сектора в новых условиях. Подробности — в материале «Известий».

Серьезная инициатива

По словам Пескова, главный плюс государственной криптовалюты состоит в увеличении прозрачности в платежах. Банк России, который анонсировал изучение вопроса о целесообразности введения цифровой денежной единицы в середине октября, сможет таким образом лучше отслеживать транзакции. Это может помочь, например, в борьбе с бедностью, так как будет проще оказывать адресную помощь действительно нуждающимся.

Идеи с созданием государственных криптовалют стали появляться на фоне феерического успеха их частных сотоварищей. Взлет биткоина и иже с ним не мог не поражать воображение. Еще в 2011 году на 10 тыс. биткоинов можно было разве что заказать пиццу. А спустя каких-то семь лет обладатель такой суммы мог бы прикупить себе несколько элитных яхт и особняков. То, что выглядело как игрушка для гиков, внезапно превратилось в серьезный бизнес, и стало ясно, что у блокчейна есть хорошие перспективы. Государства по всему миру, сперва отрицавшие «криптовалютное казино», поняли, что процесс лучше бы возглавить.

Прозрачное будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Разумеется, сразу всплыли и многочисленные проблемы, связанные с технологией блокчейна, стоящей в основе виртуальных валют. Она оказалась недостаточно эффективной в обеспечении нужной скорости транзакций, да и конек анархо-капиталистов — рассуждения о том, что при сделках в криптовалюте нет посредника — не выглядел таким уж очевидным преимуществом в глазах рядовых граждан и уж тем более государственных людей. Однако именно институт государства в теории может некоторые из этих сложностей снять, особенно при условии дальнейшего развития технологии.

Криптовалютный пелотон

На данный момент гонка за «национальной криптовалютой» стартовала. По мнению Пескова, Россия могла бы стать первой в ней, если бы начала чуть раньше. Однако цели такой не ставится: первооткрывателем быть сложно, тогда как идущий «в пелотоне» может учиться на ошибках тех, кто уже набил себе шишки. Тем не менее интересно, что в авангарде на данный момент выступают именно ведущие развивающиеся страны.

Скажем, в Индии разработка «цифровой рупии» стала одним из приоритетов правительства и ЦБ, поскольку национальная банковская система все еще недостаточно развита, а кэш и связанные с ним коррупция и уклонение от налогов являются настоящим бичом экономики. Фактически удастся вывести из тени чуть ли не половину всего частного сектора, что даст широкие возможности для пополнения бюджета, расширения социальных программ и борьбы с терроризмом, а также пакистанскими спецслужбами и лояльными соседу группировками, активно использующим наличные. Для Дели это будет настоящая волшебная палочка.

Прозрачное будущее Фото: Depositphotos

Уже начал готовить первые эксперименты с «цифровым юанем» и Китай, который раздал по 200 юаней 50 тыс. случайно отобранных потребителей. В проекте участвуют несколько крупных фирм и банков. Однако пока функции криптоюаня мало чем отличаются от параллельных платежных систем вроде Alipay и We Chat Pay.

Взгляд со стороны

Каковы будут особенности «цифрового рубля»? Проект находится на первой стадии разработки, однако некоторые предположения сделать можно уже сейчас. Как рассказал в интервью «Известиям» технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков, легче определить, чем государственная виртуальная валюта не является.

— Это точно не подобие биткоина с майнингом, анонимными кошельками и отсутствием централизованного эмитента. Цифровой рубль — это скорее разновидность фиатной валюты, только в цифровом аналоге. Эмитентом (и об этом ЦБ говорит открыто) будет выступать Центральный банк РФ. Таким образом, цифровой рубль будет выполнять функцию национальной платежной системы России без привязки к классическим пластиковым картам.

Отличия от обычного безналичного рубля просматриваются минимальные, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Прозрачное будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Образно говоря, та же личность, но только одетая в совсем другом стиле и с другой прической, как есть бумажные и металлические деньги, а теперь появятся еще и оцифрованные. Насколько удалось узнать подробности, их можно будет получить в виде кода, получить конкретную сумму. Например, вам этот код может кто-то переслать, а вы сможете скачать себе этот денежный перевод через специальное приложение в виде кода. Но от классического безналичного перевода такой цифровой перевод будет отличаться, например, тем, что никакой конкретный банк или банковский счет для этого перевода не понадобится. То есть банк, через который ведутся все расчеты, — это, по сути, некое цифровое пространство, созданное под эгидой ЦБ, который один и будет выпускать цифровые рубли в обращение. И в отличие от уже вошедших в обиход электронных кошельков у цифрового пространства для хранения и хождения цифрового рубля не будет никакой компании-владельца или финансового посредника.

Фактически речь идет о деятельности Банка России в качестве коммерческого банка в обход традиционных кредитных организаций. Опасность такого развития событий была видна давно, еще во время пика биткоина. О потенциальном крахе банковской системы говорил президент Сбербанка Герман Греф в 2016 году, правда имел в виду несколько другое — широкое распространение шеринговых услуг. Действительно, если у гражданина есть виртуальный кошелек, прямо подключенный к ЦБ, то никакой нужды иметь банковский счет у него нет.

Сверху вниз

В то же время эксперты не уверены в том, что такая конкуренция будет выиграна, по крайней мере на данный момент явного преимущества у блокчейновых технологий нет.

— Выдержат ли конкуренцию платежные системы, такие как Mastercard и Visa, — вопрос их гибкости, — отметил Дмитрий Волков. — Пока стоимость транзакций по пластику и быстрота их проведения — на стороне классических платежных систем, однако развитие цифровых технологий вполне может потеснить лидерство классических платежных систем. Банковская же система для цифрового рубля, скорее всего, выступит в роли оператора, интегрируя крипторубль в свои услуги.

По его словам, главным плюсом создания цифрового рубля будет как раз конкуренция пластику и классическим платежным системам. Для потребителей выгода будет в снижении комиссий за переводы или вообще их отсутствие. Для государства — создание собственной национальной инфраструктуры на основе новейших криптотехнологий. Создание аналога НСПК в электронной сфере обеспечит надежность и бесперебойность платежей во время стихийных бедствий или сбоев в работе классических платежных систем.

Прозрачное будущее Фото: Depositphotos

В то же время Петр Пушкарев считает, что предполагаемому крипторублю не хватает «революционности» и по-настоящему амбициозных задач.