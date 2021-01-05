Крипта на повышение: объем сделок с цифровой валютой в РФ вырос втрое

Объем сделок с криптовалютой в России с ноября 2019-го по ноябрь 2020-го увеличился на 222% , сообщили «Известиям» представители международной платформы для торговли биткоинами Paxful. Наибольший прирост произошел весной, тогда число таких сделок подскочило в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. Количество пользователей за 12 месяцев увеличилось на 309% . Всплеск интереса к криптовалюте сопровождался взрывным ростом ее стоимости. В 2021 году при самом оптимистичном сценарии эксперты прогнозируют повышение курса биткоина вплоть до $90 тыс .

Выход из фиата

Весной 2020 года объем сделок с криптовалютой оказался в два раза выше, чем зимой. В это время россияне стали все чаще ее использовать, чтобы не потерять деньги из-за обесценения валют, полагают в Paxful. По данным компании, за 12 месяцев с ноября 2019-го объем сделок с этим активом в России увеличился более чем втрое (на 222%).

Аналитики считают, что главные причины такого интереса — не хайп и не желание быстро заработать, как это было в 2017-м , когда биткоин и альткоин только начали набирать популярность. Экономическая неопределенность, падение курсов национальной валюты и низкие ставки по вкладам оказались для россиян основными стимулами для инвестиций в крипту.

Крипта на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то время, как, например, Сбербанк предлагает ставку в 3% по накопительному вкладу, а годовая инфляция составляет около 4%, хранить деньги таким образом становится абсолютно невыгодно. Поэтому население ищет другие пути инвестиций, например, в биткоин, чтобы заработать, а не потерять 1% в банке, рассказал директор по развитию в России Paxful Антон Козлов.

30 декабря биткоин впервые в истории преодолел отметку в $28,5 тыс. Повышенный спрос на криптовалюту еще больше подталкивал розничных и институциональных инвесторов вкладываться в этот актив . Такие его качества, как высокая волатильность, применимость в повседневной жизни наравне с фиатными деньгами, делают его привлекательным для сохранения и накопления сбережений, считают эксперты. Например, осенью 2020 года крупные технологические организации Microstrategy, Stone Ridge и Square вложили в биткоин суммарно больше $600 млн . Такие крупные инвестиции вызывают рост цен на эту криптовалюту, и подобные монеты за счет снижения их количества на бирже.

Диапазон колебаний цен в 2021-м будет на уровне $25–50 тыс., прогнозирует руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур . Причем к концу года при самом оптимистичном сценарии курс биткоина может достигнуть $90 тыс . Эксперт считает, что такие активы стабилизируется и начнут снижаться уже после прекращения пандемии.

Крипта на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко также полагает, что настрой рынка на 2021 год позитивный . Однако он подчеркивает, что инвесторам стоит внимательно следить за коррекциями, которые обязательно наступают после резкого роста. В наступившем году трейдеры намечают диапазон курса биткоина от $20 тыс. до $100 тыс., сообщил эксперт .

Факторы роста

Криптовалюты набирают популярность в России и во всем мире на фоне опасений из-за пандемии и нестабильности в экономике . Инвестировать в предприятия становится рискованным, а новая волна ограничительных мер может усугубить кризис, поэтому спросом начинают пользоваться альтернативные активы. По данным Paxful, криптовалютный рынок РФ является самым большим из стран СНГ, и россияне всё чаще вкладываются в этот актив из-за обесценивания рубля.

Доллар также теряет свои позиции как ключевой посредник в международной торговле. Китай и другие поставщики товаров и сырья начали переходить на взаимные расчеты в национальных валютах . Это ослабляет позиции доллара и подталкивает инвесторов вложиться в другие активы, чтобы повысить доходность. Другой причиной такого спроса стали значительные эмиссии в США, так называемые вертолетные деньги , с помощью которых власти пытались бороться с кризисом, считает Антон Козлов. Однако такие действия крупнейших экономик мира, по его мнению, только обесценивают валюты и подрывают доверие к традиционной финансовой сфере .

Крипта на повышение Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Если раньше инвесторы считали доллар резервной валютой, то к концу 2020 года его масса увеличилась более чем на 20%, что несет риск девальвации, а индекс американской валюты уже опустился до минимумов 2,5 года, рассказал Алексей Кириенко из EXANTE. Ослабление доллара часто провоцирует спрос на риски, и криптовалютный рынок становится одним из адресов для инвестиций. Капитализация цифровых активов постоянно растет, так для биткоина она составляет $423 млрд, а для всех подобных валют — $657 млрд.

Банк России не ответил на вопрос «Известий» о росте объема сделок с криптой, а также о влиянии нестабильной ситуации в экономике и снижении ценности нацвалюты.

Неограниченный спрос

Тенденция к росту объемов продаж криптовалют прослеживается уже многие годы. Так, до осени 2017-го дневные объемы продаж для всех цифровых активов не выходили за пределы $10 млрд, весной 2019-го, они превысили $100 млрд, а в некоторые даты декабря 2020 года этот показатель был выше $250 млрд , сообщил Алексей Кириенко.

Юрий Мазур из CEX.IO Broker считает, что объем сделок действительно может продолжить расти за счет крупных инвестиций, однако их количество по биткоину, скорее всего, останется на прежнем уровне, а вот по альткоинам увеличится.

Крипта на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На фоне обесценивания традиционных валют биткоин, эмиссия которого ограничена, выглядит особенно привлекательно для инвесторов . В 2020 году его выпуск составил 1,8% годовых, и каждые четыре года он снижается. Учитывая текущий спрос и ограниченность предложения, цена на биткоин будет расти, пояснил Алексей Кириенко.

Оба эксперта ожидают увеличения вложений институциональных инвесторов . В качестве причин Юрий Мазур назвал спад мировой экономики, снизившийся потребительский спрос, и необходимость сохранения капитала в условиях повышенных экономических рисков. Спрос крупных компаний на криптовалюты остается очень высоким. Например, миллиардер Алан Говард стал инвестором организации One River, которая скупает биткоины и эфиры и на данный момент держит в таких активах $600 млн, рассказал Алексей Кириенко. Согласно ряду оценок, суммарный вклад крупных компаний может составить $600 млрд, что примерно равно нынешней капитализации всего криптовалютного рынка.