Правленый подход: цифровой рубль требует редакции четырех законов и ГК

Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться уже во второй половине 2021 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . В ЦБ подтвердили, что в этом году параллельно с пилотным проектом планируется разрабатывать предложения по изменениям в законодательство. В частности, коррекции потребуют законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК) , пояснили опрошенные «Известиями» юристы. В банковском сообществе опасаются, что поправки придется вносить даже в Конституцию, где прописано, что денежной единицей РФ выступает рубль , а не цифровой рубль.

Надзор за цифрой

Для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в законодательство, поскольку необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами — наличной и безналичной нацвалютой . Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что функции Центробанка в одноименном законе надо дополнить выпуском новой формы денег. Депутат допустил, что поправки понадобятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», а также в Гражданский кодекс.

Перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте, считает Анатолий Аксаков. По его словам, подготовка поправок начнется не раньше второй половины 2021 года.

Валютное урегулирование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

До начала апреля ЦБ планирует подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка, затем будет разработана концепция и протестирован прототип новой формы валюты, сообщили «Известиям» в регуляторе . Параллельно в этом году Банк России будет разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство.

В консультационном докладе Центробанка отмечается, что ревизии потребует ГК и закон «О Центральном банке» . Важно также установить ответственность за устойчивость работы информационной системы, отвечающей за обращение цифровой валюты, подчеркивается в документе.

В частности, нужно будет отредактировать ст. 27 ФЗ № 86 «О Центральном банке»: согласно ей, сейчас введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются , пояснил «Известиям» ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Он подчеркнул: законодательным органам необходимо сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль .

Помимо этого изменения надо внести в главу III «Национальный финансовый совет и органы управления Банком России» (ст. 12–20), главу VIII «Банковские операции, сделки и услуги Банка России» (ст. 46–50), добавил руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин. Он отметил, что в закон придется добавить положение относительно порядка создания и администрирования необходимой инфраструктуры .

В ГК может потребоваться изменение ст. 128, в которой перечисляются объекты гражданских прав, отметил руководитель направления «Разрешение IT- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Среди имущественных прав помимо «безналичных денежных средств» следует прописать также «цифровые» .

Валютное урегулирование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ревизии также подлежат ст. 140 и 861 ГК, согласно которым платежи на территории РФ могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов, добавила руководитель практики Pro Bono адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони. По ее словам, сложившийся понятийный аппарат не позволяет отнести цифровой рубль ни к одной из перечисленных форм валюты. Поэтому законодателю придется либо дополнять данные статьи, либо вводить легальные дефиниции , изменяющие традиционные сферы действия указанных понятий.

Конституционный вопрос

Кроме того, потребуется внести изменения в ст. 14 закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», предусмотрев в нем адекватное, незапретительное регулирование обращения цифровых валют, включая новую форму рубля , считает советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян.

— Цифровой рубль должен обмениваться на другие валюты, например на цифровой юань . Для обретения подлинной ликвидности и востребованности в цифровом пространстве ему нужна полноценная интеграция с криптовалютами , — уверена она.

В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства: потребуется внести поправки в любой закон, который ссылается на возможности расчетов, открытие счетов, платежные системы — они исчисляются десятками , подчеркнул вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он добавил: возможно, понадобится корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей РФ является рубль, и речи о цифровом рубле там нет .

Валютное урегулирование Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Цифровой рубль выступает новой формой валюты, а не третьим видом расчетов , о чем многие говорят. Иначе следует говорить, что мы предлагаем осуществлять расчеты рублями в цифровой форме. Но общепринятая на данный момент формулировка — именно расчеты с помощью цифрового рубля . Пока необходимость изменений в Конституцию — это спорный момент, — отметил Алексей Войлуков.

Помимо прочего изменения будут внесены в закон «О национальной платежной системе» и подзаконные акты Банка России, регулирующие расчетные операции, полагает директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова. После формулировки итоговой концепции цифрового рубля поправки могут понадобиться среди прочего в противолегализационное («антиотмывочное») законодательство , добавили в крымском РНКБ.

По ожиданиям банка «Дом.РФ», на внесение необходимых изменений в нормативные документы может потребоваться от нескольких месяцев до года.

В Минюсте «Известиям» сообщили, что проекты нормативных правовых актов, направленные на регламентацию расчетов с цифровым рублем, на рассмотрение в ведомство не поступали.