Третий не лишний: цифровой рубль получит отдельное регулирование

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в следующем году, сообщили «Известиям» в Центробанке, Минэкономразвития и комитете Госдумы по финрынку . В частности, необходимо прописать, что цифровым рублем можно расплачиваться, а также урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги. Банки, которые участвуют в пилотном проекте, в целом поддерживают инициативу и указывают на преимущества третьей формы денег для граждан .

Оцифровка законов

Регулятор планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, сейчас идет ее активная разработка, заявили «Известиям» в ЦБ . Согласно концепции, опубликованной весной, прототип платформы должен быть готов в декабре. Эксперимент будет проходить в несколько этапов. На первом из них планируется протестировать эмиссию цифрового рубля. В дальнейшем предполагается расширение списка операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта (сейчас 12 банков).

— По результатам этого пилотирования будут разработаны дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство , — уточнили в ЦБ.

В Минэкономразвития также отметили, что внедрение цифрового рубля потребует отдельного законодательного регулирования.

— По крайней мере, нужно будет сказать, что цифровым рублем можно будет платить в отличие от обычных цифровых валют, — подчеркнул заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев .

В беседе с «Известиями» он назвал введение национальных цифровых валют общемировой тенденцией, которую необходимо развивать. При этом чиновник признал, что такая форма денег практически не имеет отношения к криптовалютам.

Третий не лишний Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Разработку законодательных изменений, необходимых для реализации концепции цифрового рубля, планируется начать в январе 2022 года вместе со стартом эксперимента, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков . По его словам, поправки будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный).

В частности, планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением . В Гражданском кодексе необходимо внести цифровой рубль в перечень объектов гражданских прав, а также легализовать его в качестве платежного средства, уточнил он.

Кроме того, должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифрового рубля (за основу могут быть взяты те, которые используются для банковских счетов и карт), а также обязательные требования к процессам, устройствам, программному обеспечению для оборота новой формы денег. Система правовой защиты владельцев цифровых рублей потребует внесения изменений в уголовное законодательство и КоАП, добавил депутат.

Анатолий Аксаков также заверил, что в ладельцы цифровых рублей и обладатели фиатных денег будут полностью равноправны , поскольку новую форму национальной валюты наделят всеми функциями денег: как средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбережения.

— При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую, — пообещал парламентарий.

Комплексный подход

В законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) нужно разграничить понятия цифровых валют, цифрового рубля и стейблкойнов, усилить гарантии судебной защиты, ввести регулирование майнинга , уверен председатель думского комитета.

— Обычные криптовалюты, стейблкоины и государственная цифровая валюта должны иметь свои определения, которые нужно в обязательном порядке отразить в законодательстве, — призвал Анатолий Аксаков.

Соответствующие изменения потребуются в ГК, закон о ЦБ, о банковской деятельности и платежных системах, перечислил депутат.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за нарушение положений закона о ЦФА , урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги.

Третий не лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С необходимостью детализации терминологии согласился советник президента ЦСР Алексей Рябов. По его мнению, в законе нужно четко разграничить четыре понятия: «цифровая финансовая валюта», «цифровые финансовые активы», «стейблкоины» и «цифровая форма национальной валюты». Эксперт также рекомендовал проводить расширенные публичные слушания по всем проектам нормативных актов по регулированию цифрового рубля.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости внесения поправок в Конституцию РФ для внедрения цифрового рубля . По мнению члена Ассоциации юристов России Асии Мухамедшиной, изменения потребуются, поскольку ст. 75 Основного закона запрещает введение и эмиссию других денег, помимо просто «рубля». А член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Кириллов, в свою очередь, считает достаточными действующие конституционные нормы для организации обращения цифрового рубля .

Опрошенные «Известиями» банки — участники эксперимента положительно отзываются о пилотном проекте и концепции цифрового рубля в целом . В ВТБ рассматривают новую форму денег как «фиатную валюту с единым эмитентом». Пилот предполагает интеграцию с платформой цифрового рубля и внедрение услуг, таких как открытие кошелька физического лица через мобильное приложение и переводы цифрового рубля между физлицами, уточнили в банке. В «Сбере», в свою очередь, заявили о поддержке проекта и постоянном контакте с ЦБ.

Инициатива не должна приводить к капитальным расходам со стороны финорганизаций, считают в Росбанке. Также важно донести до клиентов плюсы и выгоды, которые сможет дать цифровой рубль (например, удешевление трансакций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, что будет способствовать повышению прозрачности взаимоотношений потребителей и поставщиков) , подчеркнула директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.

В ПСБ заявили, что от цифрового рубля клиенты получат такие преимущества, как снижение трансакционных издержек, единый подход к определению стоимости переводов и их надежное хранение на платформе ЦБ.