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Третий не лишний: цифровой рубль получит отдельное регулирование

Как изменится законодательство о криптоактивах и какие выгоды могут получить россияне от внедрения новой формы денег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Третий не лишний: цифровой рубль получит отдельное регулирование
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2021-11-02 23:49:04
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Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в следующем году, сообщили «Известиям» в Центробанке, Минэкономразвития и комитете Госдумы по финрынку. В частности, необходимо прописать, что цифровым рублем можно расплачиваться, а также урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги. Банки, которые участвуют в пилотном проекте, в целом поддерживают инициативу и указывают на преимущества третьей формы денег для граждан.

Оцифровка законов

Регулятор планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, сейчас идет ее активная разработка, заявили «Известиям» в ЦБ. Согласно концепции, опубликованной весной, прототип платформы должен быть готов в декабре. Эксперимент будет проходить в несколько этапов. На первом из них планируется протестировать эмиссию цифрового рубля. В дальнейшем предполагается расширение списка операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта (сейчас 12 банков).

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По результатам этого пилотирования будут разработаны дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство, — уточнили в ЦБ.

В Минэкономразвития также отметили, что внедрение цифрового рубля потребует отдельного законодательного регулирования.

По крайней мере, нужно будет сказать, что цифровым рублем можно будет платить в отличие от обычных цифровых валют, — подчеркнул заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев.

В беседе с «Известиями» он назвал введение национальных цифровых валют общемировой тенденцией, которую необходимо развивать. При этом чиновник признал, что такая форма денег практически не имеет отношения к криптовалютам.

Третий не лишний
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Разработку законодательных изменений, необходимых для реализации концепции цифрового рубля, планируется начать в январе 2022 года вместе со стартом эксперимента, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, поправки будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный).

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В частности, планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением. В Гражданском кодексе необходимо внести цифровой рубль в перечень объектов гражданских прав, а также легализовать его в качестве платежного средства, уточнил он.

Кроме того, должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифрового рубля (за основу могут быть взяты те, которые используются для банковских счетов и карт), а также обязательные требования к процессам, устройствам, программному обеспечению для оборота новой формы денег. Система правовой защиты владельцев цифровых рублей потребует внесения изменений в уголовное законодательство и КоАП, добавил депутат.

Анатолий Аксаков также заверил, что владельцы цифровых рублей и обладатели фиатных денег будут полностью равноправны, поскольку новую форму национальной валюты наделят всеми функциями денег: как средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбережения.

— При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую, — пообещал парламентарий.

Комплексный подход

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В законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) нужно разграничить понятия цифровых валют, цифрового рубля и стейблкойнов, усилить гарантии судебной защиты, ввести регулирование майнинга, уверен председатель думского комитета.

— Обычные криптовалюты, стейблкоины и государственная цифровая валюта должны иметь свои определения, которые нужно в обязательном порядке отразить в законодательстве, — призвал Анатолий Аксаков.

Соответствующие изменения потребуются в ГК, закон о ЦБ, о банковской деятельности и платежных системах, перечислил депутат.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за нарушение положений закона о ЦФА, урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги.

Третий не лишний
Третий не лишний: цифровой рубль получит отдельное регулирование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С необходимостью детализации терминологии согласился советник президента ЦСР Алексей Рябов. По его мнению, в законе нужно четко разграничить четыре понятия: «цифровая финансовая валюта», «цифровые финансовые активы», «стейблкоины» и «цифровая форма национальной валюты». Эксперт также рекомендовал проводить расширенные публичные слушания по всем проектам нормативных актов по регулированию цифрового рубля.

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При этом опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости внесения поправок в Конституцию РФ для внедрения цифрового рубля. По мнению члена Ассоциации юристов России Асии Мухамедшиной, изменения потребуются, поскольку ст. 75 Основного закона запрещает введение и эмиссию других денег, помимо просто «рубля». А член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Кириллов, в свою очередь, считает достаточными действующие конституционные нормы для организации обращения цифрового рубля.

Опрошенные «Известиями» банки — участники эксперимента положительно отзываются о пилотном проекте и концепции цифрового рубля в целом. В ВТБ рассматривают новую форму денег как «фиатную валюту с единым эмитентом». Пилот предполагает интеграцию с платформой цифрового рубля и внедрение услуг, таких как открытие кошелька физического лица через мобильное приложение и переводы цифрового рубля между физлицами, уточнили в банке. В «Сбере», в свою очередь, заявили о поддержке проекта и постоянном контакте с ЦБ.

Инициатива не должна приводить к капитальным расходам со стороны финорганизаций, считают в Росбанке. Также важно донести до клиентов плюсы и выгоды, которые сможет дать цифровой рубль (например, удешевление трансакций, повышение удобства, развитие смарт-контрактов, что будет способствовать повышению прозрачности взаимоотношений потребителей и поставщиков), подчеркнула директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.

В ПСБ заявили, что от цифрового рубля клиенты получат такие преимущества, как снижение трансакционных издержек, единый подход к определению стоимости переводов и их надежное хранение на платформе ЦБ.

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